El Gobierno de Santa Cruz continúa desplegando una agenda de trabajo territorial con el objetivo de fortalecer el desarrollo de cada comunidad. En este marco, el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, encabezó una jornada de trabajo en Puerto Santa Cruz junto al intendente Juan Manuel Bórquez y miembros de su gabinete.

La visita incluyó la supervisión de proyectos estratégicos que se ejecutan de forma articulada entre el Gobierno Provincial y el Municipio, con financiamiento provincial y un enfoque orientado a mejorar la infraestructura, la calidad de vida y la generación de empleo local.

El intendente Juan Manuel Bórquez encabezando el encuentro. FOTO: PRENSA PROVINCIA DE SANTA CRUZ.

Nuevo polideportivo para la comunidad

En primer lugar, las autoridades recorrieron el predio donde se construirá el nuevo polideportivo municipal, una obra financiada con fondos provinciales que busca ampliar la infraestructura deportiva de la localidad.

El proyecto contempla espacios para diversas disciplinas, vestuarios y áreas de recreación, con el objetivo de promover la actividad física, la inclusión social y la integración comunitaria. Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la obra responde a una demanda histórica de los vecinos de Puerto Santa Cruz.

El jefe de gabinete de Ministros saludando a los vecinos. FOTO: FOTO: PRENSA GOBIERNO DE LAPROVINCIA DE SANTA CRUZ.

Viviendas para madres solteras

Durante la jornada, Álvarez y Bórquez también visitaron las 20 viviendas que serán finalizadas con acompañamiento del Gobierno provincial, destinadas a madres solteras de la localidad.

Estas unidades habitacionales forman parte del programa provincial de soluciones habitacionales, que busca garantizar el acceso a la vivienda propia para familias en situación de vulnerabilidad.

Álvarez y el intendente visitaron las 20 viviendas que serán finalizadas con acompañamiento de la provincia. FOTO: FOTO: PRENSA GOBIERNO DE LAPROVINCIA DE SANTA CRUZ.

“Estamos trabajando junto a cada intendente para que los proyectos avancen y se concreten. Las viviendas son una respuesta concreta a la necesidad de muchas mujeres que esperan su casa propia”, destacó Álvarez durante la recorrida.

Producción local: el nuevo emprendimiento avícola

La actividad concluyó con una visita al proyecto avícola municipal, que será inaugurado el próximo 16 de octubre y representa un paso importante en la diversificación productiva de Puerto Santa Cruz. El emprendimiento fue desarrollado en conjunto entre la Municipalidad y la empresa Santa Cruz Puede S.A.U., y comenzará su producción con 1.000 aves ponedoras, con un recambio proyectado a seis meses para alcanzar una capacidad total de 2.000 ponedoras.

La iniciativa permitirá generar empleo genuino, abastecer el mercado local con alimentos a menor costo y consolidar una unidad productiva sustentable con identidad santacruceña. “Estamos acompañando a cada municipio en proyectos que transforman la realidad de las comunidades. Este emprendimiento avícola es un ejemplo de trabajo conjunto, producción local y oportunidades para nuestra gente”, subrayó el jefe de Gabinete.

Daniel Alvarez recorriendo las instalaciones de un invernadero. FOTO: FOTO: PRENSA GOBIERNO DE LAPROVINCIA DE SANTA CRUZ.

Compromiso con el interior santacruceño

La presencia de Daniel Álvarez en Puerto Santa Cruz reafirma la decisión del Gobierno Provincial de continuar trabajando junto a los municipios del interior, impulsando obras, programas y proyectos productivos que contribuyan al desarrollo integral del territorio.

Desde la Jefatura de Gabinete señalaron que este tipo de visitas permiten coordinar acciones, destrabar gestiones y acompañar de cerca las demandas locales, priorizando aquellas iniciativas que mejoran la calidad de vida de los santacruceños.