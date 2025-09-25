Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Presidida por el vicegobernador Fabián Leguizamón, tras la sesión extraordinaria donde se votaron dos nuevos jueces para el Tribunal Superior de justicia, se desarrolló la 12° sesión ordinaria de Cámara de Diputados de Santa Cruz, en la cual se abordaron proyectos claves para la provincia.

La UOCRA se movilizó para dar su apoyo a la sanción de la ley. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Ante la presencia de autoridades del Gobierno Provincial y trabajadores, los diputados aprobaron por unanimidad la ley presentada por el bloque Por Santa Cruz -impulsada por el gobernador Claudio Vidal– que incrementa el porcentaje de contratación de mano de obra local al 90% por parte de empresas hidrocarburíferas, mineras y pesqueras radicadas en Santa Cruz.

De este modo, se busca potenciar el trabajo local, garantizar más oportunidades laborales y priorizar a quienes residen efectivamente en la provincia.

Funcionarios del Poder Ejecutivo presentes mientras se trataba el proyecto de ley.

A partir de esta modificación:

– Las empresas deberán contratar al menos un 90% de trabajadores con residencia efectiva en la provincia (mínimo 6 años).

– Las grandes inversiones (RIGI) deberán emplear un 60% con residencia provincial y un 30% con residencia en la localidad donde se realiza el proyecto.

– Se reforzarán los controles para verificar la residencia real de los trabajadores y evitar contrataciones simuladas.

Fundamental

Respecto de este tema, el diputado Pedro Luxen (Por Santa Cruz) indicó: “Estuvimos recorriendo Palermo Aike, con el gobernador y el equipo de trabajo del gobernador, que sin duda va a ser una posibilidad única para el desarrollo del petróleo no convencional. Y fue ahí cuando hablamos con él, que estaban los gremios presentes, donde él (Vidal) se comprometió a trabajar en esta ley del 90-10, y sobre todo las cosas poder controlarlas, porque había una ley, que era la 70-30, que era muy difícil, porque había muchos trabajadores, como dijo el diputado Piero, en el mismo domicilio, pero no vivían en la provincia”.

Pedro Luxen: “No está solamente la UOCRA, acá hay trabajadores petroleros, hay trabajadores de otras industrias”.

Al respecto, agregó: “Y esta ley, seguramente va a transformar la realidad de muchísimos jóvenes santacruceños. Así que bienvenido sea, creo que es destacar el trabajo del Ministerio de Trabajo y la Presidenta de Educación, de los diferentes equipos del gobernador; no está solamente la UOCRA, acá hay trabajadores petroleros, hay trabajadores de otras industrias.”

Por su parte, entrevistado por La Opinión Austral, el ministro de Trabajo de la provincia, Ezequiel Verbes, indicó que es clave para la provincia. En ese sentido, sostuvo que se está trabajando muy fuerte en la reactivación de las obras en represas, Palermo Aike, en el puerto de Puerto Deseado, entre otros, “de una manera controlada para lo cual esta modificación de la ley 3141 de empleo santacruceño, es fundamental”.

Ezequiel Verbes: “Ya tuvimos las primeras empresas mineras que hemos validado en el registro de empleo santacruceño”. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Comentó que el miércoles “ya tuvimos las primeras empresas mineras que hemos validado en el registro de empleo santacruceño, un registro que estaba mencionado y propuesto en la ley en el 2010 y que nunca se había creado” por lo que “lo hemos puesto en funcionamiento y de manera inmediata vamos a comenzar a tener información para mejorar los no cumplimientos y poder fiscalizar de manera correcta”, al tiempo que especificó que también se lleva de 3 a 6 años los de residencia en la provincia para que sea considerado en los términos de la nueva ley.