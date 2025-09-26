Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sergio Acevedo asumió este jueves como vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, destacando que su misión será garantizar el cumplimiento de la Constitución y actuar con independencia e imparcialidad.

“Los anhelos y los sueños son varios: como ciudadano, como vecino, espero que tengamos una provincia con bienestar y progreso. En la función que me toca desempeñar, debo ser un fiel garante de la Constitución. Estamos obligados a actuar sólo cuando hay una controversia, y en eso debemos hacer cumplir la Constitución, que es por lo que hemos jurado”, sostuvo Acevedo en diálogo con la prensa, luego de la ceremonia de asunción.

El momento de la jura de Acevedo. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El nuevo vocal resaltó que su labor se ajustará estrictamente a los mandatos constitucionales, que implican independencia, imparcialidad y responsabilidad. “Estamos obligados a cumplir la Constitución. Son mandatos que debemos respetar y aplicar en cada decisión que tomemos”, afirmó.

En relación a la polémica por las designaciones judiciales, Acevedo aclaró que el TSJ no corresponde intervenir en análisis políticos o administrativos de ese tipo. “A nosotros no nos corresponde hacer ningún análisis y por eso hemos jurado hoy”, señaló, subrayando la neutralidad que exigirá su cargo.

Por el momento, Acevedo informó que aún no se han reunido con el resto de los vocales, aunque anticipó que trabajará de manera coordinada para asegurar el cumplimiento de la Constitución en cada caso que llegue al tribunal.

