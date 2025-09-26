Your browser doesn’t support HTML5 audio
Este viernes por la mañana, en el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, prestaron juramento los nuevos vocales Sergio Acevedo y José Antonio González Nora, luego de que la Legislatura provincial aprobara sus designaciones en el marco de la ampliación del máximo tribunal.
José Antonio González Nora llega al Tribunal desde el ámbito federal. Con una reconocida trayectoria en la Justicia, hasta el momento de su designación se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal de Caleta Olivia.
En el acto, que estuvo encabezado por el presidente del TSJ, Daniel Mariani, y contó con la presencia del gobernador de la provincia de Santa Cruz Claudio Vidal, González Nora dejó definiciones sobre el desafío de asumir en el cargo.
El Doctor Daniel Mariani tomando juramento al nuevo vocal del TSJ. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL”En la vida personal y profesional es una gran superación. Estoy muy feliz”, expresó tras la jura. Y agregó una definición sobre su visión del rol judicial: “La justicia no tiene que ser solo un poder, sino un servicio, que las respuestas lleguen rápido y lleguen bien”.
Consultado por la controversia que rodeó la designación de los nuevos vocales, González Nora fue contundente: “Yo he jurado por la Constitución. Cumplir y hacer cumplir lo que dicen las leyes y la Constitución: a eso me tengo que limitar, a resolver las causas y controversias que nos asigna la Constitución provincial”.
En la misma línea, aclaró que el debate sobre la legitimidad de las designaciones no es un tema que le corresponda abordar: “La opinión queda para otros estamentos. Nosotros hemos jurado porque los tres poderes del Estado han tenido intervención en esta designación”.
De esta manera, González Nora marcó su postura en su primer día como vocal del máximo tribunal de Santa Cruz, poniendo el acento en la necesidad de una Justicia ágil y cercana a la sociedad.
