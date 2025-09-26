Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes por la mañana, en el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, prestaron juramento los nuevos vocales Sergio Acevedo y José Antonio González Nora, luego de que la Legislatura provincial aprobara sus designaciones en el marco de la ampliación del máximo tribunal.

José Antonio González Nora llega al Tribunal desde el ámbito federal. Con una reconocida trayectoria en la Justicia, hasta el momento de su designación se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal de Caleta Olivia.

En el acto, que estuvo encabezado por el presidente del TSJ, Daniel Mariani, y contó con la presencia del gobernador de la provincia de Santa Cruz Claudio Vidal, González Nora dejó definiciones sobre el desafío de asumir en el cargo.

El Doctor Daniel Mariani tomando juramento al nuevo vocal del TSJ. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL”En la vida personal y profesional es una gran superación. Estoy muy feliz”, expresó tras la jura. Y agregó una definición sobre su visión del rol judicial: “La justicia no tiene que ser solo un poder, sino un servicio, que las respuestas lleguen rápido y lleguen bien”.

Consultado por la controversia que rodeó la designación de los nuevos vocales, González Nora fue contundente: “Yo he jurado por la Constitución. Cumplir y hacer cumplir lo que dicen las leyes y la Constitución: a eso me tengo que limitar, a resolver las causas y controversias que nos asigna la Constitución provincial”.

De izquierda a derecha: Carlos Pizarro director de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos , Marcelo De La Torre presidente de Distrigas, Marcos Perez Soruco presidente de la Caja de Servicios Sociales, Elmiger María Belén presidenta del Consejo Previsión Social, Daniel Loncon vicepresidente de Vialiad Provincial, Luisa Cárdenas Ministra de Desarrollo Social, Iris Rasgido presidenta del Consejo Provincial de Educación, Claudia Pavez presidenta de Loterias para Obras de Acción Social, Adrían Suarez presidente del consejo Agrario Provincial, Diputado provincial Pedro Luxen, Ministra de Gobernación Cecilia Borselli, Ministro de Energía y Míneria Jaime Alvarez, Gobernador Claudio Vidal, Ministra de Salud y Ambiente Lorena Ross, Matias Cortijo de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Diputado Provincial Piero Boffi, Vocal Jose Antonio González Nora, Fernando Martinez Diputado por el Pueblo de Gobernador Gregores, Vocal del TSJ Sergio Acevedo, Juan Maier amigo de Acevedo y Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ezequiel Verbes. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

En la misma línea, aclaró que el debate sobre la legitimidad de las designaciones no es un tema que le corresponda abordar: “La opinión queda para otros estamentos. Nosotros hemos jurado porque los tres poderes del Estado han tenido intervención en esta designación”.

De esta manera, González Nora marcó su postura en su primer día como vocal del máximo tribunal de Santa Cruz, poniendo el acento en la necesidad de una Justicia ágil y cercana a la sociedad.