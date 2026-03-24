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En un nuevo aniversario del 24 de marzo, y a medio siglo del inicio de la última dictadura militar, Argentina tuvo hoy una jornada de memoria, reflexión y compromiso democrático. Santa Cruz, como el resto de las provincias del país, tuvo actividades y actos y en ese marco, desde el Gobierno provincial, destacaron la importancia de sostener las políticas de derechos humanos y convocaron a la comunidad a participar de las actividades previstas en Río Gallegos.

El subsecretario de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Rubén Fernández, dialogó con Radio LU12 AM680 y puso en palabras el significado de la fecha: “Es un 24 de marzo que se cumplen 50 años y que para nosotros es muy importante porque entendemos que es una fecha para pensar y reflexionar sobre una historia tan dolorosa que hemos tenido con el golpe cívico militar”.

La agenda oficial tendrá como punto central un acto en el Complejo Cultural, donde desde las 18 horas se desarrollará una ceremonia con distintos expositores y el testimonio de familiares de desaparecidos. “Vamos a compartir con un familiar desaparecido su experiencia y su vínculo. Me parece que va a ser un acto muy emotivo”, anticipó el funcionario.

Durante el mediodía, ya hubo la colocación de una placa conmemorativa en la Cámara de Diputados, en un gesto institucional que busca reforzar la memoria colectiva.

Fernández remarcó que el 24 de marzo no debe ser entendido como una fecha aislada, sino como parte de una agenda permanente del Estado. “Es importante como agenda del Estado la importancia de estos 50 años como para seguir trabajando durante todo el año”, sostuvo, dejando en claro que la política de derechos humanos no se limita a una conmemoración anual.

En ese marco, también se refirió al debate público en torno al negacionismo y las distintas miradas que emergen a nivel nacional. Sin confrontar directamente, marcó una postura firme: “Esto hay que entenderlo, que hubo un aparato político e ideológico donde el uso de la fuerza y la ruptura de la democracia llevó a que se perdieran todos los derechos”. Y agregó: “No solamente por los familiares, sino por todas las personas que indirectamente fueron víctimas de ese terrorismo de Estado”.

Uno de los puntos centrales del mensaje fue la necesidad de vincular el pasado con el presente. “Yo siempre digo que el pasado es presente”, afirmó Fernández, y explicó que analizar el contexto histórico permite comprender cómo determinadas decisiones políticas derivaron en graves violaciones a los derechos humanos. “Ese contexto de implementación de un modelo económico fue lo que llevó justamente a la tortura y a la desaparición de personas”, expresó.

Luego, el funcionario puso el foco en una dimensión muchas veces invisibilizada: las víctimas santacruceñas. “Vamos a homenajear a los 19 desaparecidos de Santa Cruz, porque a veces se cree que esto ocurrió en Buenos Aires o en Córdoba, y acá también hubo personas que han desaparecido”, señaló, buscando territorializar la memoria y acercarla a la comunidad.

La tapa de La Opinión Austral del suplemento especial por el 24M.

La propuesta de este año también incorpora una fuerte impronta cultural y educativa. En el Complejo Cultural se podrá recorrer una muestra fotográfica vinculada a la memoria, con imágenes que reconstruyen historias de desaparecidos de la provincia. “Vamos a poder mirar y saber quiénes son las personas de Santa Cruz que han desaparecido”, explicó. Y subrayó la importancia de trabajar estos contenidos con las nuevas generaciones: “Es interesante llevar todo esto a las escuelas”.

En ese sentido, valoró iniciativas como la restauración de fotografías de desaparecidos, impulsadas por artistas locales, como herramientas clave para mantener viva la memoria. “Es un buen trabajo, me parece que es importante para las nuevas generaciones”, indicó, destacando el rol de la cultura como vehículo de transmisión histórica.

El funcionario también hizo hincapié en la responsabilidad ciudadana en la defensa de la democracia. “Tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad civil que tenemos en términos de respetar la democracia y de difundir todo lo que tiene que ver con la memoria y la justicia”, expresó. Y reforzó una idea que atraviesa todo el mensaje: la memoria no es solo un ejercicio del pasado, sino una práctica activa en el presente.

“50 años nos tiene que dejar un legado para que entre todos tomemos conciencia de la importancia de la democracia y para que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país”, concluyó.