“Día no trabajado, día no pagado“, sostuvo el secretario de Estado de la provincia, Javier Aravena, confirmando la postura de no pagar a aquellos docentes que no dicten clases, “especialmente con ADOSAC, que no acató la conciliación obligatoria”, señaló recientemente el Gobierno.

Sin embargo, en el regreso a las aulas luego del receso invernal en Santa Cruz, ADOSAC avanzó con el paro de 72 horas y señalaron que registraron una “alta adhesión” en toda la provincia, según afirmó Adriana Astolfo, integrante de la comisión directiva de Río Gallegos, en una entrevista con LU12 AM680.

“Si hay una cuestión que los docentes tienen en claro es que el derecho a huelga es constitucional y es un derecho internacional y el paro no es ilegal“, sentenció. Llevó tranquilidad a los docentes, asegurando que no están incurriendo en ninguna falta, incluso por no acatar la conciliación obligatoria.

Además, denunció la recepción de planillas y notas a directivos para que informen sobre los días de paro, lo que interpreta como una “amenaza” a los docentes. “Vamos a actuar en consecuencia”, advirtió.

Adosac marchando en reclamos laborales y salariales. (Foto: La Opinión Austral).

Salarios

Aseguró que las actas paritarias de la primera parte del año establecían una revisión salarial, la cual no se ha cumplido. “Si el gobierno considera que no es para revisar un salario de un millón de pesos y que se mantiene bajo la línea de pobreza, bueno, es la es la diferencia que tenemos”, sostuvo.

La dirigente destacó la masiva adhesión en Río Gallegos y otras localidades. “Habría que ver qué se hace cuando se pierden más días de clase por falta de calefacción o se rompe la continuidad pedagógica, que es lo que afectó en todo este tiempo en las escuelas y a la comunidad educativa en general”, sentenció, pidiendo “poner las cosas en su lugar”.

Recordó que el acuerdo de la primera parte del año logró resguardar puestos de trabajo y una recomposición salarial con cláusula gatillo, pero era consciente de que “no era suficiente para todos los compañeros para superar la línea de pobreza”. Por ello, se había estipulado la revisión en julio, un punto que el gobierno está incumpliendo.

El sindicato no tiene fecha para una próxima reunión paritaria. El plan de lucha de ADOSAC continuará con asambleas y congresos una vez finalizada la huelga de 72 horas. Durante el fin de semana, los docentes definirán los mandatos para llevar al congreso y así dar continuidad a las medidas de fuerza en demanda de un “diálogo genuino” que atienda sus necesidades salariales y las urgencias de la escuela pública santacruceña.

Javier Arabena, secretario de Estado de Trabajo.

Gobierno

Con una postura firme ante el extenso conflicto docente en la provincia, el titular de la Secretaría de Trabajo, Javier Aravena, ratificó la validez y vigencia de la conciliación obligatoria dictada por el Ejecutivo y advirtió que los días no trabajados no serán remunerados.

“El que no trabaja, no cobra. Esto no es una amenaza, es la aplicación del sentido común y del marco legal. Nadie puede esperar cobrar un sueldo sin cumplir su tarea”, expresó Aravena.

Sus dichos se enmarcan en una política que ya es norma por ejemplo en provincias como Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, donde se aplica el criterio de “día no trabajado, día no pagado” a todo trabajador estatal, especialmente en el sector docente.