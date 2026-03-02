Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras el discurso del gobernador Claudio Vidal ante la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, el diputado provincial Santiago Aberastain, del bloque Por Santa Cruz y representante de Puerto Deseado, analizó el contexto económico y político en el que deberá desenvolverse la provincia durante el año.

“Si tuviera que definir en dos palabras las expectativas que tenemos que trabajar este año, es prudencia y consenso”, comenzó el legislador a modo de síntesis, en una entrevista realizada este lunes en LU12 AM680 Radio Río Gallegos.

En ese sentido, el diputado valoró el mensaje del mandatario provincial, aunque advirtió sobre las dificultades que plantea la situación nacional. “Más allá de que creo que fue muy puntual el gobernador en su discurso y bien práctico y taxativo en enumerar la cantidad de acciones que se fueron llevando adelante estos dos años y las que se van a llevar los próximos dos, no tenemos que dejar tener en cuenta que el contexto nacional fue y va a ser complicado para nosotros”.

Claudio Vidal durante la apertura del 53° Período Legislativo en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Asimismo, Aberastain remarcó que el escenario económico tendrá impacto directo en la provincia. “Es un año en el que se proyecta un enfriamiento de la economía que directamente va a repercutir en nuestra provincia como también en las otras, pero la estructura y cómo está conformada la nuestra hace que la coyuntura no vaya a ser fácil de sortear”.

En ese marco, explicó la necesidad de actuar con cautela, especialmente en materia salarial y presupuestaria. “Entonces, ¿por qué digo prudencia y consenso? Ustedes habrán visto a lo largo de estos meses las declaraciones de ministros, funcionarios respecto a las negociaciones paritarias, etcétera. Hay algo que hay que dejar muy en claro, nosotros tenemos la mayor voluntad y va a haber siempre paritarias y siempre a lo largo del año va a haber toda negociación salarial que sea necesaria; lo que puntualizamos y queremos reforzar como mensaje, es que hay que ser prudentes, en un contexto en el que venimos de aprobar un presupuesto provincial que proyecta déficit, un contexto nacional que se avizora que no va a ser fácil”.

Santiago Aberastain Zubimendi, diputado por Pueblo de Puerto Deseado.

Además, sostuvo que el objetivo será sostener el poder adquisitivo, aunque advirtió que será necesario el diálogo político para avanzar en la agenda legislativa. En ese sentido señaló que harán “lo mejor y pondremos la mejor de la voluntad para defender el bolsillo del santacruceño, es nuestra principal misión; seamos prudentes y consenso porque en materia legislativa vamos a tener que trabajar muchísimo todos los bloques, no solo por lo coyuntural, sino también que tenemos que terminar de definir la ley electoral para el año que viene”.

Leyes nacionales

Por otra parte, Aberastain destacó el rol de los legisladores nacionales en la defensa de los intereses provinciales. “Cada uno de esos proyectos no nos olvidemos que también representan una oportunidad. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestros legisladores nacionales, tanto senadores como diputados, en cada uno de esos proyectos tienen la posibilidad también de poner un orden de prioridades y negociar y exigir lo que quieren para la provincia de Santa Cruz”.

En esa línea, defendió las negociaciones parlamentarias en el Congreso. “Si nosotros vamos para atrás y pensamos en las negociaciones que pudieron parecer adversas, extrañas, las votaciones que a gran parte de la sociedad no les han gustado, quizás por no tener toda la información como cuando fue el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), la ley bases, la ley laboral...; cada vez que hay una mano que se levanta o se deja de levantar, en el medio hay una negociación y esa negociación responde a los intereses prioritarios fijados por la provincia y es estratégico”.

José María Carambia y Natalia Gadano, senadores de Por Santa Cruz.

Como ejemplo, mencionó el caso del yacimiento carbonífero. “Por dar un ejemplo, si nuestros diputados en su momento no hubieran acompañado el artículo de la ley bases, YCRT hoy tendría el candado puesto. Y así lo tendrían dos localidades completas (Río Turbio y 28 de Noviembre)”.

De cara a los próximos debates legislativos a nivel nacional, el diputado anticipó que serán instancias complejas. “Se van a venir proyectos en lo nacional bastante complicados, pero lo vamos a convertir en una oportunidad para Santa Cruz, eso es lo que es fundamental”.

José Luis Garrido, diputado nacional.

También se refirió a las declaraciones del diputado nacional José Luis Garrido y al proceso de negociación política. “Lo que dijo José Luis Garrido es un poco la génesis o el proceso de negociación” y señaló: “A veces lo que uno busca cuando debes diez y tenés cuatro en el bolsillo es ¿A quién dejas contento? Es una cuestión de proporciones; nosotros tenemos una proyección de que los artículos de la Ley Laboral, que aparte todavía resta discutir, pueden afectar o influir en el porvenir de los trabajadores privados que representan alrededor de un 30% de Santa Cruz, pero tenemos un desempleo mucho mayor. Entonces, si la reactivación de las represas significaba poner la rueda productiva y económica a girar y generar empleos nuevos recuperar los que se perdieron, seguramente José Luis habrá hecho las cuentas y habrá priorizado y decir: ‘con mi voto, ¿a qué cantidad de santacruceños puedo beneficiar?’”.

Finalmente, Aberastain describió el escenario político nacional como un proceso de negociación constante. “Ese es el contexto en el que nos toca sortear la coyuntura nacional hoy. Un gobierno nacional que te dice: ‘Vamos por acá y vamos por todo’, y uno dice: ‘No, para, esto no’. Bueno, entonces dame esto; y es un te doy, te quito permanente. No es fácil trabajar así. No es simpático a veces lo que uno tiene que resolver”.