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El Gobierno de Santa Cruz avanzó en la recuperación de la infraestructura portuaria de Puerto Deseado con la apertura de sobres de la Licitación Pública N.º 01/2026, destinada a reconstruir el Sitio N.º 4, el Sector I y la zona de transición de la terminal. La obra, financiada mediante el fideicomiso UNIRSE, busca recuperar la operatividad del puerto, ampliar la capacidad de amarre y acompañar el crecimiento de la actividad pesquera y productiva en el norte santacruceño.

Luego del acto desarrollado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, encabezado por el gobernador Claudio Vidal, el diputado provincial Santiago Aberastain dialogó con La Opinión Austral y otros medios, y remarcó: “Después de tantos años, tenemos oportunidad de tener cuatro empresas compitiendo y dentro de poco se va a saber quién arranca la obra, que significa 140 metros de frente de amarre en nuestro puerto y operativos que hoy no los tenemos”.

En ese sentido, destacó la proyección de un puerto multipropósito “que no solamente tiene que dedicarse a la pesca, como históricamente lo hizo hasta hoy, sino a otras actividades y certificaciones para salir a vender Puerto Deseado y Santa Cruz al mundo”, al tiempo que señaló: “Es una obra más que importante, muy esperada por los deseadenses y santacruceños”.

Aberastain indicó que, más allá de su rol en la función pública, como deseadense estuvo involucrado durante años en el impulso de esta obra, junto con distintos sectores. “Desde la cuestión pública, privada, sindicatos y medios. A mí me es tremendamente grata la noticia de que la conseguimos y le agradezco infinitamente al señor gobernador porque tomó la decisión de gobierno de escucharnos. Él conocía el estado del puerto”, sostuvo.

El acto contó con la presencia del gobernador Claudio Vidal; la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el coordinador general de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C.), Walter Uribe; el diputado provincial Santiago Aberastain; y la administradora portuaria del puerto de Deseado, Verónica Serra. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En otro tramo de la entrevista, afirmó que los fondos UNIRSE “ya estaban por decreto asignados para esta obra. Como dijo el gobernador, hubo espacios políticos que trataron de manotear el UNIRSE para llevárselo a municipios irresponsables que administran mal, no pagan las cajas y quieren usar plata que es para el futuro de los santacruceños para hacer política. No lo permitimos y no lo vamos a permitir“.

A propósito de la utilización de esos recursos, expresó: “Una obra de estas características genera trabajo y futuro para Santa Cruz. Así se tienen que aplicar los fondos UNIRSE, que sabemos que vienen de la minería, actividad que explota un recurso no renovable, y qué mejor manera de ser responsables que invertir en el futuro para la provincia”.

Asimismo, hizo hincapie en el impacto que tendrá la obra sobre la economía local y la necesidad de priorizar a los trabajadores y proveedores de la zona: “Vamos a darle siempre prioridad a los proveedores locales. Puerto Deseado tiene mucho para ofrecer. Vamos a defender al empresario local, a respetar los convenios colectivos y generar trabajo para los sindicatos”.

Finalmente, destacó la proyección estratégica que tendrá la terminal una vez finalizados los trabajos: “Es un puerto que podemos salir a vender al mundo, no solo para la pesca, sino para cualquier actividad de logística, y empezar a trabajar en ese anhelo histórico de que Deseado sea un centro logístico para la provincia y el mundo“.

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