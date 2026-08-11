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La apertura de ofertas para la reconstrucción del sitio N°4 y la zona de transición del puerto de Puerto Deseado marcó un nuevo paso en el plan de recuperación de la infraestructura portuaria de Santa Cruz. La obra cuenta con un presupuesto de $12.821 millones provenientes del Fondo UNIRSE y recibió propuestas de cuatro empresas, que ahora deberán atravesar una etapa de evaluación técnica antes de definir la adjudicación.

Tras el acto realizado en Casa de Gobierno, encabezado por el gobernador Claudio Vidal, la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, destacó la magnitud de la intervención y el impacto que tendrá para una terminal estratégica de la provincia.

“Es una obra de las más grandes que está realizando la provincia, es un orgullo enorme”, afirmó Ricci en declaraciones al móvil de La Opinión Austral.

La funcionaria explicó que el proceso de evaluación demandará algunas semanas y anticipó que la adjudicación podría concretarse en un plazo de entre 30 y 45 días. A partir de allí comenzará una obra cuya ejecución demandará casi un año.

La ministra Nadia Ricci junto al gobernador Claudio Vidal y el coordinador general de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C.), Walter Uribe. FOTO: LEANDRO FRANCO/LOA

“Entre 30 y 45 días será adjudicada y luego veremos qué contempla cada uno de los pliegos, pero es una obra que lleva entre 9 y 12 meses seguramente”, detalló.

Cuatro empresas para una obra de alta complejidad

La presentación de cuatro oferentes fue considerada por Ricci como una señal del interés que despertó la obra. “Cuatro oferentes hay, muchos interesados, no es una obra sencilla ni que puede hacer cualquier empresa, son las que están preparadas técnica y operativamente para realizarlas”, sostuvo.

A partir de ahora, las propuestas serán sometidas a un proceso de análisis para determinar cuál responde de mejor manera a las condiciones establecidas en la licitación.

“Haremos una evaluación, contaremos con el apoyo de un equipo técnico para hacer los análisis y adjudicarlas de acuerdo a los mejores criterios”, explicó la ministra.

La reconstrucción del sitio 4 y de la zona de transición representa así una intervención estratégica para una terminal que tiene un rol central en la actividad productiva y comercial de Puerto Deseado. La apuesta provincial apunta no solamente a recuperar infraestructura deteriorada, sino también a preparar al puerto para un escenario de mayor actividad.

“Años de falta de inversión”

Ricci también trazó un diagnóstico general sobre el estado de la infraestructura portuaria santacruceña y vinculó las dificultades actuales con un prolongado período de falta de inversiones.

“La realidad en el resto de los puertos es durísima, la provincia en general, es una realidad de 22 años que no se hace una inversión de infraestructura. Y pasa lo mismo en los hospitales y en todos los lugares donde tiene que intervenir el Gobierno provincial, hubo abandono y desinversión”, cuestionó.

En ese contexto, señaló que recuperar la infraestructura requiere de una planificación sostenida y de intervenciones que permitan atender las necesidades más urgentes.

“Entonces cuesta mucho más, si se hace con planificación como se hace ahora, y se avanza, tendríamos los puertos en mucho mejor estado”, consideró.

Nadia Ricci, ministra de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, con el móvil de La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La ministra remarcó que la intervención en Puerto Deseado no constituye una obra aislada, sino que forma parte de un esquema más amplio que contempla trabajos en las distintas terminales portuarias de Santa Cruz.

“Todos los puertos están teniendo intervenciones importantísimas en materia de infraestructura”, afirmó.

Caleta Olivia y nuevos muelles en la agenda

Dentro de ese programa, Ricci anticipó que durante esta semana se realizarían recorridas en Caleta Olivia para observar distintos proyectos vinculados con la infraestructura portuaria.

“En Caleta Olivia este jueves y viernes vamos a estar viendo las obras de defensas, la obra del astillero, tenemos que seguir con la renovación de sitios, y ya hay planificados dos muelles más para los puertos de Caleta y el de Puerto Deseado”, indicó.

La planificación incluye de esta manera distintas obras destinadas a ampliar y mejorar la capacidad operativa de los puertos santacruceños, en un contexto en el que el Gobierno provincial busca incrementar la actividad vinculada con la pesca, la logística, el turismo y otros sectores productivos.

Para Ricci, ese crecimiento proyectado puede generar una demanda de infraestructura incluso mayor a la actual.

“Los puertos nos van a quedar chicos”, afirmó.

La frase resume, según la funcionaria, el objetivo de una política que busca anticiparse al crecimiento de la actividad y generar las condiciones necesarias para que nuevas inversiones puedan desembarcar en Santa Cruz.

“Este Gobierno viene gestionando actividad para los puertos, en materia de pesca, logística y turística, con lo cual se está sembrando una semilla que es muy importante para la provincia en materia de desarrollo”, sostuvo.

El Fondo UNIRSE como herramienta para la obra pública

La reconstrucción del sitio 4 de Puerto Deseado se financiará con recursos del Fondo UNIRSE, una herramienta que la gestión provincial viene utilizando para sostener proyectos de infraestructura en distintos puntos de Santa Cruz.

Ricci defendió el esquema de inversión pública y destacó que la ejecución de obras se desarrolla en un escenario nacional marcado por una fuerte retracción de la obra pública.

“Mientras otros gobiernos dijeron que no a una obra tan importante como esta, que probablemente no se vea desde lo que muchas veces la política pretende para captar votos, esta es una decisión política importante y seria del gobernador Claudio Vidal, de poner en valor la infraestructura”, afirmó.

Cuatro empresas presentaron sus propuestas para ejecutar la reconstrucción de sectores clave de la terminal portuaria. FOTO: LENDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En esa línea, consideró que el impacto de estas inversiones excede el resultado inmediato de cada obra y se relaciona con la capacidad de la provincia para generar actividad económica y atraer capitales.

“No hay prácticamente obra pública en el país, somos una de las pocas provincias que la tiene”, sostuvo Ricci, quien además destacó la ejecución de proyectos mediante fondos públicos y el trabajo articulado con los municipios.

“A través de fondos públicos UNIRSE en todas las localidades hay una obra pública que lleva adelante la provincia junto a municipios. Esto no pasa en todos los lugares”, remarcó.

La ministra también señaló que el movimiento generado por estas obras es valorado por sectores vinculados a la construcción. “Lo destacan los gremios y la UOCRA principalmente, es algo que realmente nos enorgullece”, expresó.

Infraestructura para atraer inversiones

Para la titular de la cartera productiva, la recuperación de los puertos debe entenderse como parte de una estrategia económica más amplia. La infraestructura, sostuvo, es una condición indispensable para que las inversiones puedan instalarse y desarrollar nuevos proyectos.

“Venimos con una planificación que tiene mucho que ver con la infraestructura. La producción implica generar y captar inversiones, y estas vienen si vos tenés la infraestructura necesaria para que ocurran”, explicó.

En ese esquema, la política portuaria se complementa con otras obras consideradas estratégicas para mejorar la conectividad y las condiciones productivas de Santa Cruz.

Ricci recordó que recientemente también fue entregada al intendente de Puerto Deseado la obra correspondiente al aeropuerto de la localidad, una intervención que permitirá mejorar la conectividad de la zona.

A eso se suman viviendas en diferentes localidades, intervenciones permanentes en establecimientos educativos y la construcción de gimnasios, entre otras obras que forman parte del programa provincial.

“Y en el caso de obras que tienen que ver con puertos y aeropuertos, para este Ministerio son sumamente importantes”, concluyó.

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