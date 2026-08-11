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El Gobierno de Santa Cruz avanzó en la recuperación de la infraestructura portuaria de Puerto Deseado con la apertura de sobres de la Licitación Pública N.º 01/2026, destinada a reconstruir el Sitio N.º 4, el Sector I y la zona de transición de la terminal.

La obra, financiada mediante el fideicomiso UNIRSE, busca recuperar la operatividad del puerto, ampliar la capacidad de amarre y acompañar el crecimiento de la actividad pesquera y productiva en el norte santacruceño.

El acto se desarrolló en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y contó con la presencia del gobernador Claudio Vidal; la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el coordinador general de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C.), Walter Uribe; y la administradora portuaria del puerto de Deseado, Verónica Serra.

En total, cuatro empresas presentaron sus propuestas técnicas y económicas: Pentamar S.A., Juan Lavigne y Compañía, Dragados y Obras Portuarias S.A. y Prekad S.R.L. Las comisiones evaluadoras de la UN.E.PO.S.C. iniciarán ahora el análisis de las ofertas como paso previo a la adjudicación.

Cuatro empresas presentaron sus propuestas para ejecutar la reconstrucción de sectores clave de la terminal portuaria. FOTO: LENDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Esta obra permite mejorar el presente y garantizar el futuro”, afirmó Vidal

Durante el acto, Claudio Vidal afirmó que esta “obra, más allá de que es la obra más costosa, hablando de lo económico, y que se paga o se financia a través del UNIRSE, es una obra que permite mejorar el presente y garantizar el futuro”.

El mandatario recordó las distintas visitas realizadas al puerto desde el inicio de su gestión y señaló que los principales reclamos estuvieron vinculados durante años con el deterioro de las instalaciones.

“Los reclamos eran siempre los mismos. Incluso, en ese momento, era muy común ver que las manifestaciones terminaban en cortes de ruta, la actividad paralizada, y muchos apuntaban con el dedo a los trabajadores. Pero, en realidad, lo que sucedía es que hasta ese momento el Estado se había olvidado completamente de la actividad pesquera”, sostuvo.

A propósito, señaló: “Hoy estamos demostrando que es necesario, hoy estamos demostrando que se ha escuchado el reclamo de los trabajadores, hoy estamos demostrando que se ha escuchado el reclamo de las empresas”. Y recalcó: “Como lo dijimos el primer día, este gobierno no le va a dar la espalda al mar”.

Vidal explicó que las limitaciones actuales obligan a algunos buques a permanecer fuera del puerto cuando aumenta la actividad: “Hay algo que sucede, más que nada en los momentos en donde tenemos mucha actividad, que quedan los barcos fuera del puerto, porque no hay capacidad operativa, no hay capacidad de amarre. Bueno, esto va a cambiar esa situación”.

También vinculó la mejora de las instalaciones con una mayor demanda de servicios y nuevas oportunidades laborales para quienes trabajan en el ámbito portuario. “Esto significa más trabajo, más trabajo para todos esos compañeros y compañeras que prestan algún servicio en los puertos”, aseveró.

Claudio Vidal destacó la reconstrucción del puerto de Puerto Deseado: “Este gobierno no le va a dar la espalda al mar”. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

“El fondo UNIRSE no se toca”, aseguró el gobernador

Durante su exposición, Vidal defendió el rol del fideicomiso UNIRSE para sostener proyectos de infraestructura estratégica en la provincia. “Estamos demostrando que hay seriedad en la gestión, que el fondo UNIRSE realmente es parte del desarrollo de toda la obra pública que podemos hacer en Santa Cruz”, expresó.

El mandatario sostuvo que los recursos continuarán destinados a proyectos de infraestructura y fue enfático sobre su preservación: “El fondo UNIRSE lo vamos a preservar, no se va a tocar bajo ningún punto de vista”.

Además, planteó: “El fondo UNIRSE no se toca y está destinado para obra pública, que es dotar de infraestructura la provincia de Santa Cruz, generar empleo, apostar al desarrollo, mejorar el presente asegurando un mejor futuro”, remarcó.

El gobernador Claudio Vidal encabezó el acto de apertura de ofertas para la reconstrucción del puerto de Puerto Deseado. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La reconstrucción busca recuperar la competitividad de Puerto Deseado

El proyecto comprende la reconstrucción del Sitio N.º 4, el Sector I y la zona de transición, sectores que requieren una intervención para recuperar condiciones adecuadas de operación y resolver dificultades estructurales.

Los trabajos buscan fortalecer la capacidad del puerto de Puerto Deseado y mejorar su competitividad como punto estratégico para la actividad pesquera y logística del litoral santacruceño.

De igual manera, Vidal repasó otras obras vinculadas con el sistema portuario provincial, entre ellas las intervenciones previstas en Caleta Olivia, Puerto San Julián y Punta Quilla. “Falta más inversión, es cierto, falta más desarrollo, pero lo que podemos crear de acá para adelante realmente no tiene límites”, subrayó.

Evaluación de las propuestas antes de la adjudicación

Con la apertura de sobres finalizada, las comisiones evaluadoras de la UN.E.PO.S.C. analizarán las propuestas técnicas y económicas presentadas por las cuatro empresas.

La evaluación constituirá la instancia previa a la adjudicación definitiva de la obra. El Gobierno provincial planteó como objetivo agilizar los procedimientos administrativos para concretar el inicio de los trabajos en el menor plazo posible.

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