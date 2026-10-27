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En el marco del homenaje realizado por el partido provincial Primero Santa Cruz a Néstor Kirchner al cumplirse 16 años de su fallecimiento, la concejala de Río Turbio Abigail Mazú e hija del histórico dirigente peronista Matías Mazú, recordó con emoción la figura del expresidente y reivindicó su legado político. Durante su testimonio al móvil de La Opinión Austral, habló de los recuerdos personales que la unen a aquel momento, la importancia de su vínculo con las comunidades del interior y la necesidad de recuperar una construcción política centrada en las condiciones de vida de la población.

Uno de los pasajes más emotivos de sus declaraciones estuvo relacionado con el recuerdo del día en que Néstor Kirchner fue velado en la Casa Rosada. Mazú comparó aquella jornada con el día del homenaje, marcado también por la lluvia, y recordó la música que acompañó ese momento.

“Uno de los momentos más tristes de mi vida, más allá de la pérdida de mi viejo, fue aquel día en que Néstor salía de la Casa Rosada. Llovía como está lloviendo ahora, había empezado a sonar la marcha fúnebre y entiendo que por una orden de Cristina empezó a sonar la marcha de San Lorenzo, que era una de las favoritas de Néstor”, relató.

La concejala sostuvo que el recuerdo del expresidente conserva un significado especial para Santa Cruz y para las localidades más pequeñas del país. “No creo que se extrañe tanto a alguien en nuestro país como a Néstor Kirchner, no solo porque nos puso en el mapa de la patria a todas las provincias y pueblos pequeños, sino porque antes de presidente fue un ser humano que quería a su pueblo y nuestra gente”, afirmó.

“No con la nostalgia, sino desde el hacer”

Mazú vinculó el homenaje con la situación económica y social actual y planteó que el recuerdo de Kirchner debe traducirse en acciones concretas. En ese sentido, señaló las dificultades que atraviesan muchas familias para afrontar los gastos cotidianos y acceder a los alimentos.

“En tiempos cuando la sociedad la pasa mal, que no sabe si comer o pagar las cuentas, nuestro pueblo tiene más días tristes que felices”, expresó.

Y agregó: “Hoy creo que a 16 años hay que recordarlo, pero no con la nostalgia, sino desde el hacer y el empujar para transformar la calidad de vida de la gente y tener de una vez por todas un país que nos merecemos, un país en serio”.

La dirigente también recordó la relación del exmandatario con Río Turbio y el acompañamiento que, según señaló, brindó a la comunidad en momentos difíciles.

“Los que estamos acá tenemos miles de anécdotas”, sostuvo, antes de destacar que “en los momentos más tristes de nuestra comunidad Néstor estuvo, apoyando a los rioturbienses y con las inversiones que se necesitaban”.

“Volver a Néstor es volver a Perón”

Durante su intervención, Mazú también hizo referencia a la identidad política del kirchnerismo y a su vínculo con el peronismo. Para la concejala, recuperar las banderas del movimiento debe formar parte de una reconstrucción política que deje de lado las diferencias internas.

“Creo que sí hay que volver a Néstor y volver a Néstor es volver a Perón. Nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, decía él. Después de Perón, el que bajó las banderas del peronismo fue Néstor y hay que volver a eso”, afirmó.

En el cierre de sus declaraciones, llamó a dejar de lado las diferencias y sostuvo que el recuerdo de la gestión del expresidente debe servir para revisar las condiciones de vida de la población.

“Cuando el pueblo recuerda cómo vivía antes y cómo está hoy, creo que están las respuestas. Hay que dejar las mezquindades de lado y pensar en nuestra patria”, manifestó.

Finalmente, Mazú expresó una valoración política sobre la situación nacional y el presente de Cristina Fernández de Kirchner. “Si Néstor estuviera vivo y Cristina estuviera libre, no estaríamos viviendo lo que estamos padeciendo”, concluyó.

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