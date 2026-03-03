Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes comenzó en Río Gallegos el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con casi 100 testigos y cuatro exjefes de la Armada imputados: Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa.

En este marco, la abogada Valeria Carreras -que representa a 34 familias de marinos fallecidos en el submarino ARA San Juan y viajó a la capital santacruceña para querellar de manera presencial- señaló a La Opinión Austral que “hubo deficiencias en el mantenimiento del submarino” y que “es muy baja la chance de que esto quede impune“.

La abogada Valeria Carreras. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Al inicio de su declaración, sostuvo: “Podemos decir que hay un balance positivo porque las veces que tuvimos que tomar intervención fuimos oídos, fuimos tenidos en cuenta, algunas cosas se acordaron, otras no”.

Recordó que “son 34 querellantes, es muchísima cantidad de familiares que hacen acá oír su voz”. Comentó que este martes se llevó a cabo “la lectura de los cargos que se le hacen a estas cuatro personas que tenemos imputadas, pero como la jornada fue tan intensa la pasamos para mañana”.

Los fiscales de izquierda a derecha: Julio Zárate, Lucas Colla, Gastón Pruzan y María Andrea Garmendia Orueta. A la derecha la abogada de la querella por 34 familiares de víctimas, Valeria Carreras. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN

En tal aspecto, adelantó que el miércoles “va a iniciar la segunda jornada de juicio oral con cuestiones preliminares. Hay casi 90 testigos citados y hay que saber el orden, quién va a venir primero, quién va a venir después. (…) los primeros testigos van a llegar en la tercer semana de marzo. Del 20 al 26, incluidos los feriados puente“.

La abogada Valeria Carreras sosteniendo la tapa de La Opinión Austral del 3 de marzo y la doble página central publicada por el diario Crónica el 1 de diciembre de 2017, reeditada hoy por La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Agregó: que “van a escuchar a partir de mañana las declaraciones de los imputados. Van a responder preguntas y veremos cuál es la estrategia de la defensa o lo que quieran plasmar en este juicio oral”.

Carreras enfatizó: “Yo confío en la justicia, después lo que vayan a resolver es una cuestión de la destreza que tengamos acá para ofrecer la prueba, para articular exactamente nuestro alegato y tenemos muy claro lo que pasó. Ustedes saben que hubo 44 muertes. Hubo deficiencias en el mantenimiento del submarino“.

Recalcó que “no escucharon la navegación anterior de julio del 2017 hasta luego (…) Ante toda esa prueba que tenemos, es muy baja la chance de que esto quede impune“.

44 HÉROES. En la edición de La Opinión Austral de este martes 3 de marzo, en la doble página central, el homenaje. Así lo publicó diario Crónica en su edición del 1 de diciembre de 2017.

En tanto, opinó que el hecho de que el juicio oral se desarrolle en Río Gallegos “nos da una garantía de imparcialidad, de igualdad ante la ley“, para luego mencionar que se opuso a que el expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios “fueran testigos y lo volvería a hacer. Acá no tienen participación, ni se está debatiendo la responsabilidad política o de sus cargos (…) se va a ventilar lo que respecta a los cuatro procesados”.

“Puede ser que ahora algún retirado quiera decir algún dato”

“Yo creo que este juicio lo que nos va a dar a través de los testimoniales son seguramente lo que no se dijo en aquel tramo de la primera etapa de la instrucción, no nos olvidemos que los testigos declararon en 2018 y 2019“, expresó.

Sostuvo que “el primer año ni siquiera se había encontrado el submarino, todos todavía estaban en actividad en la Armada. Entonces, puede ser que ahora algún retirado quiera decir algún dato más o también lo que se nos puede dar es que uno incurra en un falso testimonio y eso también genere nuevas causas”.

Para cerrar, sentenció: “Si no hay un acuerdo, decide el tribunal. Nosotros vamos a estar acá y los testigos van a tener que contestar. Sean citados en primer término o a último momento. La verdad la tienen que decir“.

