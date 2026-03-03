Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del primer día por el histórico juicio por el hundimiento del ARA San Juan, realizado en el Tribunal Oral de Santa Cruz de Río Gallegos, La Opinión Austral entrevistó en exclusiva al abogado de uno de los cuatro imputados.

Se trata del abogado penalista Juan Pablo Vigliero, de Buenos Aires, quien representa al capitán de navío Claudio Villamide, quien fuera exjefe de la Fuerza de Submarinos.

Según consta en la instrucción de la causa, recibió previamente un acta con 47 desperfectos técnicos informados por el comandante Pedro Martín Fernández. La acusación sostiene que no ordenó que la navegación se realizara en superficie tras el incendio en baterías ni dispuso ayuda inmediata.

El abogado penalista Juan Pablo Vigliero, defensor del excapitán de navío Claudio Villamide, también viajó a Río Gallegos para la audiencia. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Los otros tres imputados son el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo; el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

En el primer tramo de su reportaje con La Opinión Austral, Vigliero destacó que él y su defendido “estaremos presencialmente en todas las audiencias”, entendiendo que “es un caso muy relevante, nos parece además un hecho trágico con la muerte de 44 marinos argentinos, y que no puede ser corrido a un costado, con imprecisiones o andar buscando como decimos en el barrio ‘un chivo expiatorio’”.

Y enfatizó: “Esto merece transparencia, seriedad y la mejor manera de honrar la memoria de los 44 muertos, es con un juicio serio donde la verdad salga a la luz y no llevarse puesto al primero que pasa por la puerta para que hay un culpable. No lo vamos a permitir”.

Claudio Villamide, exjefe de la Fuerza de Submarinos, recibió previamente un acta con 47 desperfectos técnicos informados por el comandante Pedro Martín Fernández. La acusación sostiene que no ordenó que la navegación se realizara en superficie tras el incendio en baterías ni dispuso ayuda inmediata. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Respecto al inicio del debate oral donde se buscará saber qué sucedió con el ARA San Juan y quiénes fueron los responsables del trágico suceso, el abogado sostuvo: “Lo que discutimos es si el submarino estaba en buen estado o mal estado para navegar. Si estaba en mal estado, eso habría provocado el hundimiento y la muerte de los tripulantes. Pero el submarino no estaba en mal estado de navegabilidad. Estaba en buen estado para navegar”.

En ese sentido, aseguró: “La Fiscalía no ha logrado demostrar lo contrario y la jueza federal Marta Yañez que tuvo ocho años la causa, y que ni siquiera quiso hacer un peritaje, tampoco logró demostrarlo”.

“Si uno lee el requerimiento de la Fiscalía para comenzar este juicio, no está explicado el por qué se hundió el submarino, ni cuál sería la participación que tuvieron o las omisiones de nuestros clientes en el resultado. No tengo un hilo conductor en el resultado con las personas que están acusadas”, subrayó Juan Pablo Vigliero.

Los acusados por el por el hundimiento del submarino ARA San Juan en el primer día de juicio en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz: Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Alonso, Claudio Villamide y Hugo Correa. A la izquierda, Anabela Gallegos, escribiente auxiliar de la Unidad Defensa de Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En el final de su entrevista, fue tajante: “Lo que parece que nadie quiere entender, es que a lo mejor, fue un accidente: algo imprevisible, que no se pudo prever, y no sabemos qué pasó. “Pero poner el derecho penal adelante y querer acusar y condenar personas sin certezas, eso es contrario a la constitución”.

“Que el submarino se ha hundido no implica que haya sido culpa de alguien. Al día de hoy, año 2026, se desconoce por qué motivo se hundió el submarino y que fue lo que pasó”, culminó.