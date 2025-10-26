Los santacruceños comenzaron a votar este domingo 26 de octubre en el marco de las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados en todo el país. En Santa Cruz, un total de 272.027 electores están habilitados para emitir su voto, en una jornada marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), que debuta por primera vez en una elección general.

Según lo informado por el Juzgado Electoral Federal con asiento en Río Gallegos, la apertura de los comicios se desarrolló con normalidad en la mayoría de las escuelas de la provincia, donde las urnas fueron distribuidas entre la tarde del sábado y las primeras horas de este domingo por el Correo Argentino.

En esta oportunidad, los votantes deberán elegir tres diputados nacionales que representarán a Santa Cruz en el Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre.

Los candidatos

La contienda electoral en Santa Cruz se disputará entre los siguientes candidatos:

CC-ARI

Segundo Pedro Muñoz. Mariana Estela Olmos. Carlos Omar Fernández.

Suplentes:

Mirta Susana Moreno. Mariano Nieto. Johanna M. Zaleh.

FIT

Gabriela Ayelén Ance. Luis Fernando Díaz. Oriana Toloza Osores.

Suplentes:

Nicolas Gutiérrez. Karen N. Hubscher. Juan M. Saavedra.

Fuerza Santacruceña.

Juan Carlos Molina. Moira Lanesan Sancho. Hugo A. Figueroa.

Suplentes

Pamela Alessandra Pesoa. Mateo Abel Brunetti. Alba Noemí Curaqueo.

La Libertad Avanza

Jairo Henoch Guzmán. Perla Gómez De La Fuente. Matías Daniel Alzugaray.

Suplentes:

Analía Gimena Barría. Walter Giovany Albea. Paula Alejandra Álvarez.

Movimiento Al Socialismo

Jorge Jesús Mariano. María V. Gaspari. Gustavo D. Nauto.

Suplentes:

Karen M. Hajjar. Néstor F. Cárdenas. Rita Cristina Yapura.

Por Santa Cruz

José Daniel Álvarez. Gisella A. Martínez. Juan J. Ortega.

Suplentes:

Constanza W. Pacheco. Rafael Güenchenen. Mariana E. Mercado.

PRO

Leonardo D. Roquel. Andrea Gallegos. Horacio A. Padín.

Suplentes:

Camila E. Alderete. Felipe M. Espinoza. María E. Mariman.

Proyecto Alternativo

Jorge F. Cruz. Johana Busto. Mario R. Lozano.

Suplentes:

María Cristina Aguilar. Fernando A. Avendaño. Mara A. Del Valle.

En Cañadón Seco, los comicios se desarrollan de manera simultánea con la elección local de presidente de la Comisión de Fomento, también mediante boleta única, por lo que los votantes reciben dos boletas distintas: una nacional y otra local.

El proceso de votación continuará hasta las 18 horas, momento en que cerrarán las mesas. Luego, las autoridades iniciarán el escrutinio provisorio, cuyos primeros resultados oficiales se esperan para después de las 21.

Quienes aún no hayan consultado su lugar de votación pueden hacerlo ingresando a www.padron.gob.ar

o a través de las redes oficiales de la Secretaría Electoral de Santa Cruz.