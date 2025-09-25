Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una sesión secreta de la Legislatura Provincial de Santa Cruz, realizada este miércoles a las 9 de la mañana, se aprobó por mayoría la designación de Sergio Edgardo Acevedo y José Antonio González Nora como nuevos jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La decisión se da en el marco de la ampliación del TSJ de cinco a nueve vocales, producto de la reciente modificación de la ley. Según lo establece la Constitución Provincial en su artículo 119, corresponde al gobernador proponer ternas de candidatos para el Tribunal, que luego son sometidas a votación secreta en la Cámara de Diputados. Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el proceso cumplió con todos los pasos y reglamentaciones legales.

Durante la sesión, además de aprobar las designaciones de Acevedo y González Nora, una terna fue devuelta a la Comisión de Asuntos Constitucionales para continuar en análisis, mientras que otra regresó al Poder Ejecutivo por no cumplir con los requisitos previstos.

Desde el oficialismo subrayaron que la incorporación de los nuevos jueces permitirá “avanzar en la consolidación de un sistema judicial más transparente e imparcial”, en línea con los compromisos de campaña asumidos por el gobernador Claudio Vidal. Señalaron además que fortalecer el Tribunal Superior de Justicia resulta clave para garantizar la independencia y eficacia de las resoluciones judiciales que impactan en la vida de los santacruceños.

Quiénes son los nuevos jueces del TSJ

La designación de Acevedo vuelve a colocar en el centro de la escena a una de las figuras políticas más influyentes de Santa Cruz en las últimas décadas. Nacido en Esquel en 1956 y afiliado al Partido Justicialista, Acevedo fue vicegobernador durante la gestión de Néstor Kirchner y posteriormente gobernador de la provincia entre 2003 y 2006.

Antes había sido intendente de Pico Truncado, diputado provincial y nacional, y también ocupó un cargo en la Secretaría de Inteligencia de la Nación.

En 2023 asumió como diputado nacional en reemplazo de Claudio Vidal y renunció a su banca en septiembre de 2025 para avanzar en su postulación al Tribunal Superior de Justicia, dejando su lugar a Facundo Prades. Su incorporación al máximo órgano judicial abre un nuevo capítulo en su extensa trayectoria, esta vez en el Poder Judicial.

Por su parte, José Antonio González Nora llega al Tribunal desde el ámbito federal. Con una reconocida trayectoria en la Justicia, hasta el momento de su designación se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal de Caleta Olivia.

Con estas incorporaciones, el Tribunal Superior de Justicia inicia una nueva etapa marcada por su ampliación y por la presencia de figuras con peso propio. Desde el gobierno provincial insisten en que se trata de un fortalecimiento institucional decisivo para el futuro de la provincia y un paso clave en la construcción de un Poder Judicial más sólido, independiente y confiable.