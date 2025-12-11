Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) llevó a cabo este jueves la ceremonia de entrega de los Premios ADEPA en la categoría Periodismo Judicial, auspiciada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La actividad tuvo lugar en el Salón Carmen Argibay del Palacio de Justicia.

El evento estuvo encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti; el vicepresidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz; el ministro Ricardo Lorenzetti; y el presidente de la Comisión de Premios de ADEPA, José Claudio Escribano. De igual manera, participaron el presidente de ADEPA, Martín Etchevers, directivos de la entidad y autoridades del máximo tribunal.

Los trabajos distinguidos fueron seleccionados por un jurado integrado por Rosatti; Jorge Reinaldo Vanossi, por la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas; Alberto Bianchi, por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales; Joaquín Morales Solá, por la Academia Nacional de Periodismo; y Daniel Sabsay, en representación de ADEPA.

El primer galardón fue para Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, de Infobae, por la investigación “Cómo es la multimillonaria ‘caja paralela’ sin control que paga la mayoría de los sueldos del Ministerio de Justicia”. El segundo lo recibieron Pablo Fernández Blanco y Florencia Rodríguez Altube, de La Nación, por la nota “Documentos oficiales: la Argentina enfrenta 236 demandas fuera del país por más de US$27.000 millones”.

Libertades de prensa y de expresión

Al comienzo del acto José Claudio Escribano, presidente de la Comisión de Premios de ADEPA, agradeció a los presentes y especialmente a los miembros de la Corte por ser anfitriones de esta premiación. “Cuando este premio se instituyó, dijimos que el respeto que le debemos a una institución como la Corte Suprema debe incluir algo más que una formalidad: que se entregue en su propia casa y no en la nuestra. Esta continuidad tiene un valor simbólico enorme para ADEPA y también para el periodismo argentino”, comentó.

A su vez, reflexionó acerca de la actualidad del periodismo y su profesionalización: “Siempre lo llamamos un oficio, como parte de un mundo artesanal, y no una profesión. Rechazábamos la idea de matricular periodistas, porque la matriculación fue históricamente el modo en que gobiernos autoritarios encontraban la puerta para ordenar: a este lo habilito y a este otro no. Eso ha cambiado con el tiempo: hoy las redacciones están integradas casi exclusivamente por profesionales formados en casas de estudio”.

Escribano habló igualmente sobre los cambios que atravesaron los medios en los últimos años a raíz de transformaciones tecnológicas y socioculturales, y advirtió que eventuales reformas legislativas podrían generar una “involución notable” en materia de libertades de prensa y de expresión.

Luego fue el turno del Dr. Rosatti quien, tras felicitar a los ganadores, se refirió a los puntos de encuentro entre el periodismo y la tarea judicial. Destacó que ambas actividades mantienen “una relación intensa, con encuentros y desencuentros”, ya que “enfocan la realidad desde perspectivas parcialmente distintas”, pero sostuvo que comparten una misma búsqueda. “Con las herramientas que cada uno maneja, los dos queremos llegar a la verdad: tenemos que argumentar racionalmente, probar que algo es cierto o falso, y necesitamos de cierta imparcialidad en el análisis de los hechos”, afirmó.

Agregó que “debe regir la más amplia libertad de expresión para que la capacidad de denuncia que tiene el periodismo de investigación pueda llevarse adelante”, y consideró que esta tarea es “fundamental para que tengamos una democracia de mayor calidad”, además de ser un aporte clave en la lucha contra la corrupción y otros delitos.

Desde 2007, la Corte Suprema auspicia esta categoría del certamen de ADEPA, que busca valorar la creatividad, la calidad profesional y el compromiso de los periodistas dedicados al periodismo judicial.

