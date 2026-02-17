Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Confederaciones sindicales de docentes universitarios -como la CONADU, la CONADU Histórica y la CTA Autónoma– convocaron a un paro nacional con movilización para este jueves 19 de febrero, en rechazo a la reforma laboral y en reclamo de salarios dignos. La marcha se realizará a las 12 horas hacia el Congreso y también se replicará en otros puntos del país, tal como la provincia de Santa Cruz.

“Paramos porque no hay futuro sin derechos. Paramos porque el salario no alcanza y la dignidad no se negocia. Paramos porque la reforma laboral es un retroceso que quieren vender como solución. Nos quieren sin paritarias, sin estabilidad, sin voz”, expresaron desde CONADU Histórica en redes.

Y agregaron: “Pero la docencia universitaria y preuniversitaria sabe organizarse, sabe luchar, sabe hacer historia. En unidad este jueves paramos… En contra de la reforma laboral. Por un salario digno. En defensa de nuestros derechos”.

En este marco, ADIUNPA Santa Cruz replicó el llamado y adhirió a la movilización. El pasado 12 de febrero, el gremio emitió un comunicado en el que rechaza la Ley de Reforma Laboral, exhorta a los diputados a no aprobarla y repudia la represión que permitió que el Congreso sesionara en aparente normalidad.

“Exige la urgente convocatoria a paritarias para recuperar lo perdido desde que Milei asumió como presidente. En los últimos dos meses tuvimos 0% de aumento salarial con una inflación creciente. La discusión salarial es con los sindicatos en la mesa. Exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario“, indicó el escrito.

Asimismo, se hizo hincapié que “en estas condiciones el Frente Sindical de las Universidades Nacionales declara que está comprometido el normal funcionamiento de las universidades en todo el país”.

Estas medidas se dan luego de que el Gobierno nacional oficializara el viernes 13 de febrero la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero, ampliando el temario con la incorporación del proyecto de reforma de la ley de financiamiento de las universidades.

La medida se formalizó a través del Decreto 103/2026, comunicado al Parlamento mediante el Mensaje N° 8/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Según el texto oficial, el Ejecutivo resolvió “prorrogar las Sesiones Extraordinarias del H. Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N° 24 del 18 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero de 2026“, en uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99, inciso 9 de la Constitución Nacional.

Además, se incluyó en el temario la consideración del “Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente“, que será enviado por el Gobierno, iniciando un nuevo debate sobre los recursos destinados al sistema universitario y la actualización de los salarios docentes en un contexto de fuerte discusión presupuestaria.