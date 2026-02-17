Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pasado viernes 13, bajo la resolución 2026-555 del Boletín de PAMI, Leandro Leonel Lera fue designado como nuevo titular de la agencia PAMI Río Turbio, reemplazando a la licenciada Julia Reggio, quien ocupaba el cargo desde julio de 2024 y formaba parte de la planta permanente del organismo.

Este cambio se suma a recientes modificaciones en otros organismos estatales, como ANSES, que oficializó la asunción de la doctora Gladys Montiel como nueva jefa regional de ANSES Sur II. Montiel, referente de La Libertad Avanza en Río Gallegos, será responsable de coordinar y supervisar las delegaciones de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.

En este marco, Reggio cuestionó su desvinculación y calificó la medida de “sin causa”: “Estimados vecinos y afiliados de PAMI Río Turbio: Con el corazón en la mano y la transparencia que siempre ha caracterizado mi desempeño profesional y personal, quiero comunicarles que el pasado 13 de febrero fui desvinculada de mi puesto laboral en PAMI sin causa alguna“, denunció en redes sociales.

La exjefa agregó: “Desde julio de 2024, asumí con orgullo y responsabilidad la jefatura de la agencia en Río Turbio. Mi designación se basó estrictamente en mi formación profesional de la salud, con el único objetivo de servir a nuestra comunidad y a nuestros adultos mayores. Ingresé al instituto en planta permanente con categoría profesional, enfocando siempre mi gestión en la eficiencia y el bienestar, tanto de los afiliados como del personal a cargo”.

Reggio señaló además que “lamentablemente, en los últimos meses surgieron diferencias de criterio en el ámbito partidario del que participaba (LLA Santa Cruz). Como es de público conocimiento, un grupo de afiliados y referentes cuestionamos el liderazgo del Sr. Jairo Guzmán (actual Diputado Nacional y exdirector de PAMI)”.

La funcionaria sostuvo que “esta postura ética fue interpretada como una falta de lealtad personal por su parte, derivando en la eliminación de quienes sostuvimos dicho accionar”, y agregó: “Hoy, más de ocho compañeros hemos sido despedidos sin causa, víctimas de una brecha moral donde se priorizan las lealtades individuales por sobre la idoneidad técnica”.

De acuerdo con información difundida por el portal La Tangente, Reggio afirmó: “Seguiré defendiendo mi labor desde la profesionalidad, esperando que prime la sensatez y que la capacidad de trabajo sea lo único que defina un puesto de servicio”.

Para cerrar, indicó que se retiraba “con la frente en alto y la conciencia limpia, sabiendo que decidí sostener mis valores al unirme al reclamo colectivo por transparencia y explicaciones, llamando a la corrección de los vicios de la ‘vieja política’ (…) Agradezco profundamente el apoyo constante de quienes valoran una gestión basada en la idoneidad y la honestidad”.

