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El Congreso Provincial de ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz) resolvió aceptar “a cuenta” la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Santa Cruz en la última negociación paritaria, aunque dejó en claro que la decisión no implica el cierre del conflicto ni el levantamiento de las medidas gremiales.

La definición fue adoptada durante una sesión que reunió a los representantes de las 14 filiales del sindicato, quienes analizaron el escenario abierto tras las negociaciones con el Ejecutivo provincial. La resolución fue aprobada por mayoría de los congresales y responde, según explicó la organización, a la necesidad de tomar la mejora salarial ofrecida, aunque consideran que no responde a las demandas centrales de la docencia santacruceña.

En un comunicado, el gremio sostuvo que la propuesta del Gobierno “resulta insuficiente para satisfacer los reclamos de la docencia y no logra resolver el conflicto vigente”, por lo que insistió en que la aceptación tiene carácter transitorio y no representa una conformidad con la política salarial.

En ese marco, ADOSAC ratificó la continuidad de su plan de lucha y enumeró una serie de demandas que considera prioritarias para avanzar hacia una solución definitiva del conflicto.

César Alegre, secretario general de ADOSAC. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Entre los principales reclamos figura una recomposición salarial que permita a los docentes “superar la línea de pobreza“, junto con la implementación de una cláusula gatillo permanente que garantice la actualización automática de los salarios frente al proceso inflacionario.

Asimismo, el sindicato volvió a exigir la convocatoria inmediata de la Comisión Técnica, con el objetivo de discutir el proyecto elaborado por la organización gremial para modificar el Acuerdo 134/92 y otras normativas que, según sostiene, afectan los derechos laborales del sector. En ese sentido, reclamó que el Gobierno establezca una fecha concreta para la reunión y garantice el cumplimiento de los compromisos que allí se asuman.

Otro de los puntos planteados por el Congreso Provincial es el reconocimiento y pago del adicional por título en el segundo cargo, una demanda histórica del sector docente.

Además, ADOSAC reclamó la regularización de todos los conceptos salariales pendientes, con un cronograma preciso para su liquidación, y reiteró el pedido de devolución efectiva de los descuentos aplicados a quienes participaron de las medidas de fuerza durante el conflicto.

La resolución del Congreso se conoce luego de varias semanas de tensión entre el gremio y el Ejecutivo provincial, en un conflicto que incluyó extensas jornadas de paro y sucesivas instancias de negociación paritaria. Si bien la decisión de aceptar la propuesta “a cuenta” abre una nueva etapa en la discusión salarial, desde el sindicato dejaron en claro que las negociaciones continúan abiertas y que seguirán impulsando medidas para obtener una mejora que responda a la totalidad de los reclamos de la docencia santacruceña.

El pedido del CPE

Por su parte, el Consejo Provincial de Educación solicitó al Ministerio de Trabajo la convocatoria a la Paritaria Docente para formalizar la aceptación de la oferta salarial y lograr cumplimentar los pasos administrativos necesarios que permitan garantizar la liquidación, por planilla complementaria, del incremento salarial correspondiente al mes de junio, e integrar en la liquidación de julio el 10 % de aumento fijado en paritarias, cuyo plazo de procesamiento vence este martes próximo.

En este contexto, la nueva mesa paritaria con el sector docente se desarrollará mañana 9 de julio a partir de las 9:00 horas de acuerdo a la convocatoria efectuada por la cartera laboral.

El responsable de la cartera de Trabajo, Javier Aravena, se refirió a la aceptación de la oferta por parte de ADOSAC. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Al respecto, el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, explicó que la convocatoria responde a que “tras la aceptación de la propuesta salarial por parte de AMET y la decisión del Congreso Provincial de ADOSAC de aceptarla ‘a cuenta’, corresponde avanzar con la formalización del acuerdo para asegurar la percepción del incremento por parte de los trabajadores de la educación”.

En ese sentido, Aravena remarcó que la convocatoria del Consejo Provincial de Educación obedece exclusivamente a la necesidad de cumplir con los plazos administrativos de liquidación y garantizar que el aumento llegue al colectivo docente

“En virtud del sostenimiento del diálogo permanente que instauró el gobernador Claudio Vidal a partir de su asunción el 10 de diciembre del 2023, es que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomó nota del pedido efectuado por la cartera educativa y convocó nuevamente a una mesa paritaria para mañana 9 de julio”, dijo finalmente el Secretario de Estado de Trabajo Javier Aravena.