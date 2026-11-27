Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario general de ADOSAC Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, cuestionó la política salarial del Gobierno de Santa Cruz y advirtió que los docentes podrían llegar a marzo de 2027 con sus ingresos hasta un 12,6% por debajo de la inflación. En diálogo con Radio LU12 AM680, explicó los motivos del paro convocado para este viernes y reclamó una convocatoria urgente a paritarias para discutir una recomposición salarial.

El dirigente sindical sostuvo que el Ejecutivo provincial incumplió los compromisos asumidos durante la negociación paritaria de mitad de año, particularmente la convocatoria prevista para la segunda mitad de octubre, que tenía como objetivo revisar los salarios.

“Se repite una ecuación que la pasamos seguido con el Gobierno de la provincia de Santa Cruz, que tiene que ver con que se asumen ciertos compromisos que después no se terminan cumpliendo“, afirmó.

En ese sentido, señaló que los salarios docentes se encuentran actualmente un 6,3% por debajo de la inflación y cuestionó que la pauta salarial acordada no contemplara una herramienta de actualización automática.

ADOSAC condicionó el inicio del ciclo lectivo 2027 a los resultados de las paritarias de diciembre.

“Todos sabíamos que ese 17,9% iba a estar por debajo de la inflación. Nadie creía realmente que los números que planteaba (Javier) Milei fueran a ser como él los planteaba”, expresó.

Valentín recordó que ADOSAC había reclamado una cláusula gatillo para evitar que los aumentos quedaran por detrás de la evolución de los precios, pero que el Gobierno no aceptó esa alternativa.

Además, advirtió sobre las consecuencias de llegar al próximo ciclo lectivo sin una nueva negociación. “Si no se resuelve en los próximos días, esto va a significar que nos vamos a ver en marzo“, sostuvo, al recordar que en años anteriores el gremio solicitó paritarias durante enero, pero el Ejecutivo no realizó las convocatorias.

Según las proyecciones mencionadas por el dirigente, la pérdida salarial podría alcanzar el 12,5 o 12,6% frente a la inflación para marzo del próximo año.

En ese contexto, planteó un interrogante sobre la política salarial provincial: “Si el Gobierno está sacando la plata del bolsillo de los trabajadores hoy, para ofrecerla el año que viene como un aumento salarial por arriba de la inflación, la pregunta es si el aumento salarial que se va a plantear el año que viene va a ser con la propia plata que le están sacando de los bolsillos de los trabajadores hoy“.

Debajo de la línea de pobreza

El titular de ADOSAC Río Gallegos también anticipó que, de no modificarse el escenario, el inicio del ciclo lectivo 2027 podría estar atravesado por nuevas medidas de fuerza.

“Es lo más probable porque tenés salarios que todavía están por debajo de la línea de pobreza. En este caso puntual, hoy estamos hablando de 680.000 pesos por debajo de la línea de pobreza”, indicó.

En esa línea, estimó que para principios del próximo año la diferencia podría ubicarse entre los 800.000 y 900.000 pesos, de acuerdo con la evolución de los precios y los ingresos.

Adosac y el Consejo Provincial de Educación se reunieron este jueves en una nueva audiencia de Conciliación Obligatoria (Foto ilustrativa).

El dirigente señaló que los números no contemplan otros gastos que deben afrontar los trabajadores, como el alquiler, una situación que afecta particularmente a docentes que deben trasladarse o vivir en localidades distintas de aquellas en las que trabajan.

“Realmente la situación económica es muy compleja. No hace falta quizás que yo lo explique en detalle, creo que la gente sale a la calle y se da cuenta de que la realidad es compleja“, manifestó.

Conciliación obligatoria

Por último, Valentín confirmó que ADOSAC participó el jueves de una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo en el marco de la conciliación obligatoria, pero aseguró que no hubo una propuesta salarial.

“Esperábamos una respuesta ayer. Como no hubo una respuesta, el día de hoy estamos con medidas fuertes, exigiéndole al Gobierno que convoque lo más prontamente posible a una reunión paritaria para poder destrabar esta situación”, explicó.

El secretario general recordó que la última convocatoria oficial del Ejecutivo provincial estaba prevista para el 4 de diciembre. Sin embargo, cuestionó que, ante las medidas de fuerza impulsadas por el gremio, la respuesta haya sido recurrir a la conciliación obligatoria.

Finalmente, insistió en la necesidad de una recomposición para los trabajadores de la educación y el conjunto de los empleados públicos provinciales. “Estamos esperando que haya una recomposición salarial que ponga la situación, la vida de los laburantes, en mejores condiciones y no en la situación que nos encontramos actualmente“, concluyó.