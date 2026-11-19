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La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) anunció un paro de 24 horas para el próximo miércoles 25 de noviembre. La decisión fue adoptada durante el Congreso Extraordinario del sindicato, realizado el miércoles 18 de noviembre, con la participación de congresales de las distintas filiales de la provincia.

A través de las resoluciones difundidas, el gremio advirtió que el Gobierno provincial debe brindar respuestas a los reclamos salariales y sostuvo que, de no hacerlo, “estará comprometiendo el inicio del ciclo lectivo 2027“.

La medida de fuerza coincidirá con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Al respecto, ADOSAC señaló que los femicidios y la violencia de género “no son hechos aislados“, sino expresiones de un contexto social que, según planteó, profundiza las condiciones de vulnerabilidad y debilita las políticas públicas de prevención y asistencia.

La conciliación obligatoria

Entre las resoluciones del Congreso, ADOSAC confirmó que asistirá a la reunión de conciliación obligatoria prevista para el martes 24 de noviembre. En función de las respuestas y propuestas que presente el Gobierno provincial durante ese encuentro, el sindicato facultó a su Comisión Directiva para evaluar y determinar los pasos a seguir.

ADOSAC advierte que podría escalar el conflicto sin oferta salarial. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

El principal planteo está vinculado con la situación salarial del sector. En ese sentido, exigió una oferta que permita a los trabajadores de la educación “salir de la línea de pobreza“.

Además, el gremio denunció la criminalización de la protesta social, y expresó su rechazo a las amenazas de aplicar descuentos salariales a los docentes que participen de medidas de fuerza. “El paro es un derecho constitucional y una herramienta legítima de lucha de las/los trabajadores. ¡Ejercer un derecho no es ilegal!”, manifestaron desde la organización sindical.

Otros reclamos del gremio

El documento también incluyó demandas vinculadas con las condiciones de funcionamiento del sistema educativo y la cobertura de salud de los trabajadores.

En materia de infraestructura escolar, ADOSAC exigió una inversión y un presupuesto urgentes para mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos de toda la provincia.

Asimismo, reclamó la normalización del funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales, particularmente en el acceso a la atención médica, medicamentos y estudios de laboratorio.

Por último, solicitó al Ministerio de Economía que vuelva a poner en funcionamiento la delegación administrativa para la zona norte de Santa Cruz.

Con estas resoluciones, el gremio docente mantiene abierto el conflicto con el Ejecutivo provincial, a la espera de una respuesta salarial en la instancia de conciliación obligatoria del 24 de noviembre, un día antes del paro anunciado.