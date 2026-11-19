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La actividad minera comienza a mostrar en Santa Cruz un impacto que va más allá de los límites de los yacimientos. En Cerro Negro, la operación que Newmont desarrolla en la provincia, se incorporaron más de 450 trabajadores residentes en Santa Cruz entre enero y octubre de 2026, a través de las empresas contratistas que integran su cadena de valor y de la propia empresa.

Se trata de más de 450 nuevos puestos de trabajo en apenas diez meses, en un proceso que refleja cómo el crecimiento de una operación minera puede dinamizar el empleo y la actividad económica de su entorno. Con estas incorporaciones, Cerro Negro cuenta actualmente con más de 2.700 trabajadores residentes en la provincia, considerando tanto el personal propio de la compañía como el de las empresas contratistas.

El dato permite dimensionar el peso que adquirió la operación en el mercado laboral santacruceño y, especialmente, el alcance de una actividad que genera oportunidades no solo de manera directa, sino también a través de los servicios, proveedores y empresas que participan de su funcionamiento.

Newmont Cerro Negro ubicado en el Macizo del Deseado.

“Cada puesto de trabajo que generamos es una familia santacruceña que puede proyectar su futuro en nuestra provincia. Por eso tenemos que seguir trabajando junto a las empresas, acompañando las inversiones y capacitando a nuestra gente. Queremos que Santa Cruz produzca más, que genere más oportunidades y que ese crecimiento se traduzca, sobre todo, en más trabajo para los santacruceños”, señaló el gobernador Claudio Vidal en la visita que realizó a Cerro Negro.

El impacto de una operación minera en una comunidad no se limita a los puestos de trabajo dentro del yacimiento. A medida que la actividad se consolida, crece también la demanda de bienes, servicios, logística, mantenimiento y soluciones especializadas. Ese movimiento abre oportunidades para empresas locales, impulsa nuevas contrataciones y contribuye a ampliar la actividad económica en otros rubros. Es el efecto multiplicador que puede producir una operación con perspectivas de continuidad y crecimiento.

Vidal: “Cada puesto de trabajo que generamos es una familia santacruceña que puede proyectar su futuro en nuestra provincia”. En la foto, en su paso por Cerro Negro.

En el caso de Cerro Negro, este proceso se vincula con una estrategia de inversión de largo plazo. En febrero de 2026, Newmont anunció un plan de inversión de US$800 millones a seis años para fortalecer el futuro de la operación y extender su vida útil más allá de 2035. El programa contempla distintas iniciativas y proyectos, entre ellos Cerro Negro Expansion 1 y una nueva etapa de explotación a cielo abierto. La inversión no supone solamente el desarrollo de infraestructura o la incorporación de nuevas capacidades productivas. También representa una oportunidad para movilizar la economía regional, ampliar la demanda de servicios, fortalecer proveedores y generar empleo.

La experiencia de Cerro Negro muestra cómo, cuando una operación gana escala y competitividad, sus efectos pueden extenderse progresivamente a otras actividades económicas de la comunidad en la que está inserta. “Nuestro compromiso es que el valor que genera Cerro Negro también se traduzca en oportunidades concretas para Santa Cruz. Una operación sostenible no se mide solamente por lo que produce, sino también por el empleo que genera, las capacidades que desarrolla y el crecimiento que puede impulsar en las comunidades donde opera”, destacó Tito Cacho, gerente general de Cerro Negro.

Newmont, la operadora de oro y plata más grande de Argentina.

El crecimiento del empleo local también plantea un desafío: desarrollar el talento necesario para acompañar las demandas de una industria cada vez más especializada. La minería requiere perfiles diversos y, en muchos casos, conocimientos técnicos y especializaciones que necesitan tiempo y formación para consolidarse. Por eso, ampliar la participación de trabajadores santacruceños supone trabajar tanto sobre las oportunidades laborales actuales como sobre la preparación de las personas que podrán incorporarse a la actividad en los próximos años.

En esa dirección, Newmont impulsa distintas iniciativas para acercar a más personas al mundo laboral de la minería y fortalecer las capacidades profesionales en la provincia. Entre ellas se encuentran los programas Jóvenes Profesionales y Camino Minero, a los que próximamente se sumarán las Prácticas Técnicas de Verano. Se trata de propuestas orientadas a generar experiencias de aprendizaje, facilitar el acercamiento a la industria y preparar talento local para responder a las necesidades presentes y futuras de la actividad.

El desarrollo de estas capacidades requiere, además, una articulación entre distintos actores: la compañía, las empresas contratistas, el sistema educativo, las comunidades y otros sectores de la provincia. La posibilidad de que cada vez más santacruceños accedan a empleos vinculados con la minería depende también de contar con una cadena de valor preparada y con trabajadores que puedan responder a los requerimientos técnicos de la industria.

Desde Newmont afirmaron que el crecimiento del empleo local también plantea un desafío: desarrollar el talento necesario para acompañar las demandas de una industria cada vez más especializada.

En este contexto, el crecimiento de Cerro Negro y su horizonte de inversión representan una oportunidad para profundizar un proceso de desarrollo que ya tiene resultados concretos en materia de empleo. Los más de 450 trabajadores incorporados entre enero y octubre y los más de 2.700 residentes de Santa Cruz que hoy forman parte de la operación dan cuenta de la dimensión que alcanzó esa contribución.

Para Newmont, fortalecer el empleo local forma parte de una mirada más amplia sobre el desarrollo de Santa Cruz. La competitividad de la actividad, la continuidad de las inversiones y el crecimiento sostenible requieren una operación eficiente, una cadena de proveedores sólida y, especialmente, personas con las capacidades necesarias para acompañar los desafíos de la industria. La evolución de Cerro Negro muestra que el impacto de la minería puede trascender el ámbito productivo y convertirse en un factor de dinamización para las comunidades. Sostener ese proceso requiere inversión, continuidad y trabajo conjunto, pero también una visión de largo plazo: que el crecimiento de una operación se traduzca en más empleo, más empresas y nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia.