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La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió realizar un paro provincial de 24 horas si el Gobierno de Santa Cruz no presenta una oferta salarial concreta durante la próxima reunión paritaria, prevista para el lunes 9 de noviembre.

La decisión fue adoptada este lunes 2 de noviembre, durante el Congreso Extraordinario del sindicato, que sesionó con la participación de congresales de las 14 filiales de la provincia.

Entre los principales planteos, el gremio resolvió asistir a la próxima instancia de negociación con la exigencia de una propuesta salarial urgente y acorde a la realidad económica. En ese sentido, reclamó la aplicación de una cláusula gatillo y una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios docentes.

La organización sindical aclaró que la eventual oferta deberá ser concreta y contar con las condiciones necesarias para ser evaluada por las asambleas y el Congreso Provincial.

Además, ADOSAC reiteró el reclamo por el pago del título en el segundo cargo y ratificó el principio de “igual remuneración por igual tarea“.

Reclamos laborales

En las resoluciones del Congreso, los representantes de las 14 filiales también definieron mantener al sindicato en estado de alerta y movilización ante la falta de respuestas concretas del Gobierno provincial a los reclamos de la docencia.

En ese marco, plantearon la necesidad de impulsar acciones gremiales en defensa de los derechos de los trabajadores y de la educación pública.

Otro de los puntos aprobados fue exigir que, en las próximas instancias de negociación, el Ejecutivo designe representantes con plenas facultades para discutir y resolver los planteos sindicales. ADOSAC cuestionó la participación de interlocutores que, según sostuvo, no cuentan con poder de decisión y “terminan dilatando el conflicto“.

Asimismo, el Congreso repudió al Consejo Provincial de Educación (CPE) por reducir unilateralmente la cantidad de reuniones de las subcomisiones laborales y de las mesas técnicas mensuales. Para el gremio, esta decisión evidencia una falta de voluntad para abordar y resolver las problemáticas colectivas de la docencia.

Por otra parte, el Congreso Extraordinario sesionó bajo la Presidencia Honorífica de Nancy Godoy, docente víctima de femicidio en la provincia de Corrientes.

A partir de esta decisión, ADOSAC reafirmó su pedido de justicia y su compromiso con la lucha contra las violencias por motivos de género y la erradicación de los femicidios.

De esta manera, el sindicato definió sus próximos pasos de cara a la reunión paritaria del 9 de noviembre, instancia en la que estará centrada la posibilidad de alcanzar un acuerdo salarial y evitar una nueva medida de fuerza en el sector docente.