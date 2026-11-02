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La nueva Ley de Promoción Industrial de Santa Cruz comenzó a generar interés en el sector privado a pocos días de su presentación oficial. Más de cinco empresas de distintos rubros ya iniciaron contactos con el Gobierno provincial para evaluar posibles inversiones, según confirmó el secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich. Entre los proyectos que comenzaron a analizarse se encuentra la posibilidad de instalar una planta de elaboración de alimentos congelados en territorio santacruceño.

Tapa de La Opinión Austral del martes 3 de noviembre del 2026.

La iniciativa, presentada por el gobernador Claudio Vidal junto a la ministra de la Producción, Comercio e Industria forma parte de una estrategia provincial que busca atraer capitales, ampliar la actividad industrial y generar nuevas oportunidades laborales. A esta herramienta se suman distintas líneas de financiamiento destinadas a sostener empresas en dificultades, acompañar nuevos emprendimientos y fortalecer proyectos productivos en marcha.

Más de cinco empresas interesadas en apenas tres días hábiles

Lunzevich destacó la rápida respuesta que comenzó a registrarse desde el sector empresarial tras la presentación de las modificaciones a la Ley de Promoción Industrial.

“Pasaron solo tres días desde que se anunció y ya tenemos más de cinco empresas importantes que están interactuando para hacer este tipo de inversiones”, confirmó.

Destacó la decisión política del gobernador Claudio Vidal . (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

El funcionario precisó que las consultas provienen de sectores vinculados con la minería, los recursos pesqueros y la industria naval, a los que se suma el interés de la industria alimenticia.

En ese sentido, reveló que mantuvo una reunión para analizar la posibilidad de desarrollar una planta de elaboración de alimentos congelados en la provincia, una iniciativa que, de concretarse, permitiría ampliar la capacidad de procesamiento industrial y agregar valor a la producción. “Ya hemos recibido consultas importantes que tienen que ver tanto con la minería como con el recurso pesquero y también con la industria naval”, señaló.

“Hemos recibido consultas importantes que tienen que ver tanto con la minería como con el recurso pesquero y también con la industria naval”, señaló Lunzevich.

Para el secretario, estas primeras manifestaciones de interés reflejan la importancia de contar con instrumentos que permitan mejorar las condiciones de competitividad de Santa Cruz frente a otras provincias.

Una herramienta para superar las desventajas y atraer inversiones

El titular de Comercio e Industria explicó que la modificación de la legislación provincial responde a una necesidad concreta: compensar las dificultades que enfrenta Santa Cruz por su ubicación geográfica, las distancias respecto de los principales centros industriales y los costos logísticos.

“Lamentablemente estamos lejos de todos los grandes centros. La logística para nosotros es un problema y, cuando competimos por recursos similares entre las provincias, esa lejanía y esa complicación nos hacen poco competitivos”, sostuvo.

En ese marco, señaló que la nueva herramienta busca generar condiciones más favorables para quienes evalúan desarrollar proyectos industriales en la provincia.

“Lo que hace esta herramienta es tratar de equilibrar esta cuenta, romper esas asimetrías y poner nuevamente a la provincia dentro del radar de las inversiones”, expresó.

Lunzevich vinculó la iniciativa con la decisión del Ejecutivo Provincial de impulsar mecanismos que permitan incrementar la actividad económica y ampliar las oportunidades laborales. “Con una decisión política contundente del gobernador Claudio Vidal y apuntando concretamente a los problemas que tiene la provincia, se buscan soluciones que incrementen la actividad industrial, la actividad comercial y, sobre todo, la generación de empleo”, remarcó.