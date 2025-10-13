Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) decidió este lunes convocar a una medida de fuerza por 72 horas, en reclamo de una recomposición salarial urgente, la cual vienen pidiendo desde el reinicio de las clases tras el receso invernal.

La medida de ADOSAC está prevista para los días martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de esta semana, luego de varios días en los que el gremio había dado un impasse al gobierno provincial luego de una convocatoria a paritaria laboral.

En rigor de verdad, la jornada de paro de este martes también se junta con el reclamo docente a nivel nacional. Cabe recordar que previo al comienzo del Congreso Provincial en El Calafate, la Asociación Docente de Santa Cruz decidió sumarse al Paro Nacional Docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que se realizará precisamente este martes 14 de octubre en el marco de la Jornada Nacional de Lucha.

La medida de fuerza se realiza en rechazo al “ajuste” y en “defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación”, con las siguientes reivindicaciones centrales:

-Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

-Restitución inmediata del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y pago de todas las sumas adeudadas.

-Aumento del presupuesto educativo y provisión de fondos para infraestructura escolar.

-Mejoras salariales y laborales para la totalidad de las y los trabajadores de la educación.

Cabe recordar que días atrás, previo al congreso, el paritario de ADOSAC, Miguel del Plá, había anticipado a La Opinión Austral que el sindicato definiría si suspendían o no las medidas de fuerza tras ser convocados a paritaria laboral para el próximo jueves. “Si la negociación no es seria y productiva, el plan de lucha se va a profundizar”, adelantó por entonces. Sin embargo, hasta el momento la propuesta salarial no llegó y el gremio docente decidió dictar el paro de 72 horas.