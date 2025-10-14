Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En diálogo con radio LU12 AM680, el candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica – ARI, Pedro Muñoz, compartió su visión acerca de los desafíos de Santa Cruz y las propuestas que busca impulsar desde el Congreso. De cara a los comicios nacionales del 26 de octubre, hizo un repaso de su trayectoria laboral, que comenzó como cuidador de gallos de riña en Caleta Olivia, continuó en la docencia en Río Gallegos y actualmente se enfoca en la política.

Cabe recordar que este año la provincia renovará tres bancas en la Cámara Baja. Por primera vez, los santacruceños votarán con la Boleta Única de Papel, que consiste en una sola hoja impresa a color donde figuran todas las listas de candidatos, organizadas en columnas por partido y filas por categoría electoral.

El actual diputado provincial comentó sobre el desarrollo de la campaña: “El vecino está disgustado, es cierto, pero debo decir que fue en un marco de absoluto respeto. Al menos hasta ahora no tuve ninguna situación complicada. Sí hay debate, por supuesto, que me parece bárbaro, pero con un marco de respeto que agradezco”, afirmó.

En ese sentido, reconoció que “hay enojo y se viene manifestando hace tiempo. Esa expectativa que mucha gente tenía con un cambio de gestión me parece que se ha crispado más por el propio discurso y la forma de comunicación del gobierno nacional, que generó tensiones innecesarias en temas tan duros para los vecinos, como la discapacidad o los jubilados”.

Al referirse a la relevancia del Congreso, sostuvo que “hay anticuerpos democráticos y el Congreso ha recuperado un valor en este contrapeso de poderes. Me parece interesante, porque hoy se presentan las cosas como si fuera esto o esto…la vida no transcurre en los extremos, como pretenden deliberadamente el kirchnerismo o La Libertad Avanza”.

Para el candidato, “hay una intención deliberada de polarizar, pero en realidad las cosas pasan por otro lado. En esas intenciones de dividir, ser equilibrado es una tarea y requiere fortaleza. A pesar de que algunos digan que eso es tibieza”.

Destacó la importancia del voto como herramienta central en la vida democrática: “Es el que acomoda las cosas, el que pone y saca. Es el vecino el que decide, por eso es tan importante que vaya a votar. Por ahí el vecino está desencantado y dice: ‘No voy a votar’. Yo creo que desestima el valor de su voto. Este es central. Finalmente fue el vecino el que lo puso a Javier Milei”.

Agregó que “esto es en función de haber cumplido o no sus promesas de campaña, de su proyecto de gobierno, que quizás no prosperó. Fue el vecino el que dijo: ‘Te acompañé varias veces, hoy te digo que no, voy por otro lado’. Más allá del núcleo duro que tiene cada sector (…) hay una crisis de conducción dentro del peronismo acá en Santa Cruz también y hasta que no se aclare eso, veo que todavía falta”.

De cuidador de gallos a político

El dirigente, con una destacada participación en ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz), profundizó en su historia de vida al recordar que nació en Caleta Olivia y comenzó a trabajar “desde temprana edad porque en casa mi padre falleció cuando yo tenía cinco años y nos crió mi mamá nada más”.

“Había que buscar la moneda y todas esas cosas que más de un vecino debe conocer mucho mejor. Sobreviví muchas veces con la caja de pan entregada por el gobierno del doctor Alfonsín ”, relató. Confesó que “a los 15 años arranqué criando gallos de riña. Trabajé como cuidador, ese fue mi primer trabajo. El tema de la riña está prohibido, pero en su momento, en los años 70 u 80, mucha gente del norte trajo esa tradición”.

Aclaró que “en ese momento existían varios que se dedicaban a eso y para mí era un trabajo. Alimentaba los gallos, que estaban separados porque son guerreros por naturaleza”. Luego terminó la secundaria e ingresó al profesorado de Historia. “En el medio trabajé en el registro del automotor y también hice locución en la radio de Caleta Olivia un tiempo. Me gustó, pero tenía otros intereses: la política y recibirme. De hecho, en el 88, con 20 años, empecé a trabajar”, precisó.

Enfatizó que se dedicó a la docencia y al gremio: “Después los compañeros me eligieron vocal del Consejo Provincial de Educación por gestión privada. En Río Gallegos me desempeñé en el Colegio 10, el Secundario 19 y la E.P.J.A. 12”. Y añadió que “a pesar de tener licencia gremial, igual ejercía la tarea. Fui secretario general en dos oportunidades y más tarde vocal de los docentes públicos, o sea, estuve en las dos vocalías”.

Muñoz recordó: “Me jubilé y después me dediqué a la política y los vecinos me eligieron concejal”. Consultado por su participación en el conflicto docente de 2007, dijo: “No éramos 20 mil docentes, éramos 8 mil. Imaginate unas marchas de ese tipo en la capital, eran muy significativas porque había unidad en el reclamo. No era solo un reclamo docente, era general respecto al básico, los sueldos en negro y el presentismo, algo que vuelve a hablarse ahora”.

Opinó que “había una olla de presión que ayudamos a destapar en el sentido del reclamo. Se hizo notar y marcó una etapa política. Después de eso, los oficialismos en las intermedias no la fueron ganando nunca. La gente quería un cambio inmediato, pero esto es un proceso”.

Consideró que actualmente “indudablemente se le está reclamando al gobierno cuestiones que se comprometió a resolver. El nivel de frustración arrastrado hace que todo se acelere”. Sin embargo, aclaró: “No creo que llegue a los extremos, porque no hay, por ejemplo, salario en negro o presentismo como antes. Eran otros condimentos que generaban malestar. Que hay incertidumbre y planteos, se está notando, por lo que va a seguir el vecino en la calle mientras las condiciones no mejoren en lo micro”.

Muñoz sostuvo que “esta elección intermedia va a ser una encuesta real para todos, para saber dónde está parado cada sector. Al gobierno también le va a servir de medida. Estos días nos va a acompañar el presidente del partido, que va a estar en zona norte, pero nada más. Entendemos que nuestra representación es el Estado santacruceño y sus habitantes. Esa es una gran diferencia con otros candidatos”.

Remarcó que “el Estado debe garantizar derechos constitucionales. Mucho menos tener una mirada centralista sobre un país federal. Ni siquiera distribuye correctamente los impuestos coparticipables para arreglar las rutas (…) Hay cosas que, por sostener un modelo, no sabemos hacia dónde van con esta política del gobierno actual. Esta intervención monetaria es riesgosa…preocupa la soberanía y los recursos”.

El legislador subrayó: “Hay que buscar consensos. Tengo parámetros que defendí toda mi vida y no los voy a cambiar ahora. Si hay algo que tengo que decirle al vecino es que ya me vio actuar, sabe cómo soy. No le voy a venir a bolacear”, y llamó a “bajar un poco los decibeles y poder conversar sin que te digan traidor por hablar”.

Al cierre de la entrevista, lamentó que la gente “está defraudada y es culpa de la política, indudablemente”, aunque aclaró: “No somos todos iguales. Como en cualquier actividad, tenés malos, regulares, mediocres y buenos. Está en cada uno observar”. Finalmente, instó a la ciudadanía a sufragar, ya que “es la manera de fortalecer el sistema democrático y de poder reclamar, incluso al que votaste”.

Leé más notas de La Opinión Austral