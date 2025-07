Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

ADOSAC, el gremio mayoritario de docentes en Santa Cruz, viene de realizar un paro de 48 horas esta semana y en su último congreso, anunciaron que en la reanudación de clases luego del receso invernal harán otro paro, pero esta vez, por 72 horas.

Ese fue la principal decisión de los maestros, además de exigir la reapertura de paritarias durante el receso invernal “con una recomposición salarial que cubra el costo de la canasta básica total de la Patagonia”, lo que podría destrabar el creciente conflicto y que el reinicio de la actividad escolar no se vea afectada.

Para hablar de esta situación el secretario de Finanzas del sindicato, Pablo Coronel, fue entrevistado en Radio LU12 AM680 y fue enfático al señalar que continuarán con las medidas de fuerza en virtud de que no hay oferta salarial por parte del Ejecutivo.

En referencia al último encuentro para discutir salarios, dijo que “la reunión paritaria se concretó, pero a las claras está que no hay voluntad del gobierno de una recomposición salarial para el segundo semestre”.

El secretario de Finanzas de Adosac, Pablo Coronel.

Aseguró que el Ejecutivo incumplió el compromiso asumido en marzo, cuando ambas partes firmaron un acta que establecía una revisión salarial en julio.

En ese sentido, Coronel criticó duramente que no se haya fijado una nueva fecha de negociación y señaló que lo único ofrecido por el Ejecutivo fue un incremento del 3% aplicado sobre los salarios del primer semestre. “Estamos muy por debajo de la canasta básica”, advirtió, al indicar que un docente ingresante cobra $1.034.000 frente a una canasta básica medida por la Universidad San Juan Bosco que supera el $1.500.000 para una familia tipo 2. “Muchos compañeros no son de la provincia y tienen que pagar alquiler y servicios como el gas, que supera los $100.000”, detalló.

El dirigente también rechazó el argumento oficial que ubica a los docentes santacruceños entre los mejores pagos del país: “Parece un ranking de la pobreza. Nuestros compañeros en todo el país están por debajo de la línea de la pobreza”.

Coronel remarcó que, en la primera parte del año, el gremio priorizó los aspectos laborales para garantizar la estabilidad de los puestos en el nivel inicial, afectado por la baja matrícula. “Actuamos de buena fe, pero el gobierno hoy incumple lo firmado”, afirmó.

Además de los reclamos salariales, el dirigente expuso serias deficiencias edilicias en los establecimientos escolares. “Muchas veces debemos ir a las escuelas para verificar que los problemas edilicios son reales y respaldar a los compañeros para que se suspendan las clases cuando no están dadas las condiciones”, dijo advirtiendo que en oportunidades, el Consejo Provincial de Educación pide a los docentes sostener el dictado de clases pese a las complicaciones de infraestructura.

También advirtió que muchas de las obras anunciadas no se concretan: “Las calderas llegan, sacan la foto, pero después quedan en un depósito y no se instalan”.

Por otra parte, cuestionó la falta de respuestas en las reuniones de la subcomisión laboral. “Llevamos tres encuentros y la única respuesta que nos dan es ‘vamos a analizarlo’. No hay soluciones”, lamentó en diálogo con LU12.

Consultado por otras acciones gremiales, Coronel confirmó la participación de ADOSAC en una protesta conjunta con ATE, INTA y Vialidad Nacional frente al PAMI. “Nos preocupa que nos miren como simples números en una planilla. Detrás de cada trabajador hay una familia”, dijo.

Finalmente, dejó abierta la puerta al diálogo, esperando ser convocados y recibir una oferta salarial. “El paro es siempre la última herramienta, pero hoy no hay otra opción”, dijo.

