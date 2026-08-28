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La denuncia presentada por el jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Luxen, por presuntas tareas de vigilancia frente a sus domicilios generó nuevas repercusiones políticas. Desde el Gobierno provincial señalaron que el gobernador Claudio Vidal estaba al tanto de la situación y que incluso habría promovido la presentación judicial.

Fuentes oficiales consultadas tras la denuncia sostuvieron que “el gobernador estaba en conocimiento y promovió que se hiciera la denuncia” y señalaron además que Vidal cuenta con una presentación propia vinculada con el episodio.

Al mismo tiempo, desde el Ejecutivo provincial cuestionaron la rapidez con la que el contenido de la denuncia llegó a los medios de comunicación. En ese sentido, las mismas fuentes consideraron “muy llamativo” que Luxen haya realizado la presentación ante la Fiscalía durante la mañana y que, poco después, el contenido ya hubiera sido difundido públicamente.

Pedro Luxen realizó una denuncia ante la Fiscalía N° 2 de Río Gallegos, a cargo de José Antonio Chan.

Según plantearon, algunos de los medios que accedieron al expediente tendrían una postura identificada con sectores de la oposición. La lectura que hacen desde el oficialismo es que distintos sectores opositores “se montaron arriba de una denuncia para armar un circo”, cuando, remarcaron, se trata de una presentación que debe ser investigada por la Justicia.

En esa línea, las fuentes cuestionaron que se haya instalado una discusión política sobre el caso antes de que el Ministerio Público Fiscal pueda avanzar con las medidas necesarias para determinar qué ocurrió.

La denuncia de Luxen

El jefe de Gabinete provincial se presentó esta semana ante la Fiscalía de Primera Instancia N° 2 de Río Gallegos, a cargo del fiscal José Antonio Chan, para ampliar una denuncia penal vinculada con la presunta vigilancia de su vivienda y una propiedad ubicada en la zona de chacras.

Según consta en el acta a la que accedió La Opinión Austral, Luxen manifestó que durante varios días habría observado vehículos estacionados en las inmediaciones de sus propiedades. El funcionario indicó que personas que realizan trabajos en la zona también le habían advertido sobre la presencia reiterada de distintos rodados.

El fiscal José Antonio Chan. (Foto: La Opinión Austral).

Uno de los episodios centrales de la presentación ocurrió el 22 de agosto, alrededor de las 17:00, cuando su esposa se dirigió a alimentar a los animales en la propiedad de la zona de chacras y encontró un Peugeot 208, dominio AF718WO, estacionado en las inmediaciones.

Luxen relató que, luego de consultar el dominio, constató que el vehículo figuraría a nombre de la Policía de la Provincia de Santa Cruz.

De acuerdo con su declaración, se acercó al automóvil y consultó al ocupante sobre su presencia en el lugar. Según el relato incorporado al expediente, el hombre se retiró rápidamente, por lo que el jefe de Gabinete decidió seguirlo para conocer su destino.

El recorrido terminó en una estación de servicios del barrio San Benito, donde Luxen se encontraba acompañado por Héctor Hugo Cortez y Facundo Gallardo, alias “Gallo”, quienes se habían acercado ante la situación.

La tapa de La Opinión Austral de este viernes 28 de agosto.

Siempre según la denuncia, Luxen descendió de su vehículo y mantuvo una conversación con el conductor del Peugeot. El hombre, de acuerdo con el acta, lo reconoció como jefe de Gabinete y manifestó pertenecer a la Policía provincial, aunque no se habría identificado formalmente.

En esa conversación, el funcionario aseguró que el supuesto efectivo le habría dicho que el día anterior otro compañero había permanecido frente a su domicilio y que otros agentes también habían concurrido durante jornadas anteriores.

El denunciante sostuvo además que el hombre habría mencionado la presencia de varios efectivos y vehículos que cumplirían turnos u horarios rotativos, en el marco de supuestas guardias.

La presentación judicial también incluye referencias a otros vehículos que habrían sido observados en las inmediaciones de las propiedades de Luxen.

Entre ellos, el funcionario mencionó una Ford EcoSport marrón, de un modelo antiguo, y una Fiat Strada gris oscuro, también de antigua data.

Copia de la denuncia realizada por Pedro Luxen en la Fiscalía.

Luxen señaló que la reiteración de estos episodios le genera preocupación por su seguridad y la de su familia. También manifestó desconocer los motivos que podrían explicar la presencia de los vehículos y planteó ante la Fiscalía si existe alguna investigación o denuncia en su contra que pudiera justificar la presencia de personal policial en las inmediaciones de sus domicilios.

Pedido de cámaras y custodia

Como parte de la presentación, el jefe de Gabinete informó que un vecino, identificado como Sarutti, cuenta con cámaras de seguridad en una chacra ubicada frente a su propiedad. Por ese motivo, solicitó que las imágenes sean incorporadas a la investigación para determinar qué ocurrió.

Además, aportó una filmación relacionada con el episodio del Peugeot 208. Según describió, en las imágenes se observaría al hombre dentro del vehículo frente a su propiedad, el momento en que Luxen lo sigue y la posterior conversación entre ambos.

Finalmente, el funcionario solicitó que se dispongan rondas de vigilancia en sus domicilios, aunque pidió que las tareas preventivas sean realizadas por fuerzas de seguridad nacionales ante la posibilidad que plantea en su denuncia de que pudiera estar involucrado personal de la Policía de Santa Cruz.

La presentación quedó formalizada ante la Fiscalía de Primera Instancia N° 2, donde Luxen ratificó su declaración y firmó el acta correspondiente.

Por el momento, la denuncia contiene el relato del funcionario y los elementos que aportó a la Justicia. La eventual existencia de una investigación previa, el origen de las presuntas tareas de vigilancia y la identidad y función de los efectivos mencionados deberán ser establecidos durante el proceso judicial.