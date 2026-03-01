Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la Sociedad Rural de Río Gallegos, donde se desarrolla la 93° Exposición Ganadera y 58° Comercial e Industrial en el marco de la Expo Rural 2026, la diputada provincial Agostina Mora conversó con La Opinión Austral y destacó que “es importante siempre acompañar estas exposiciones ganaderas industriales y comerciales. Creo que en todas las instancias que hemos sido invitadas intentamos acompañarnos”.

Además, remarcó: “Son instancias y momentos para poder ver cuáles son las problemáticas del sector e intentar desde los espacios institucionales, circunstanciales que tenemos, realizar distintas propuestas que fueron diciendo las distintas autoridades, tanto de de a nivel nacional como provincial y generar los puentes de diálogo para en definitiva también promover las soluciones”.

Mora recordó que “nosotros hemos estado con la emergencia climática, hemos repudiado la resolución que ponía en riesgo a la Patagonia como zona libre de (fiebre) aftosa y eso se hace solamente si tenés la posibilidad de estar a acompañar y escuchar cuál es la problemática”.

Aseveró que “muchas cosas siempre, desde la disidencia, nos permiten o nos impiden escuchar cuáles son las problemáticas y la verdad que cuando vos tenés una responsabilidad institucional tenés que escuchar a todos los sectores, coincidas ideológicamente o no. Porque siempre tenés puntos de encuentro como el desarrollo del país, y en esto el campo siempre ha sido un motor de desarrollo”.

EN ESTA NOTA Agostina Mora Doldán Expo Rural 2026 sociedad rural

Leé más notas de La Opinión Austral

Noticias relacionadas

Nicolás Pino en la Expo Rural 2026: “Este vínculo con Santa Cruz se va haciendo cada vez más fuerte”

Nicolás Pino en la Expo Rural 2026: “Este vínculo con Santa Cruz se va haciendo cada vez más fuerte”

Jairo Guzmán: “La Libertad Avanza cada vez está mejor en Santa Cruz”

Jairo Guzmán: “La Libertad Avanza cada vez está mejor en Santa Cruz”

Ver comentarios