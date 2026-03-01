Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la Sociedad Rural de Río Gallegos, donde se desarrolla la 93° Exposición Ganadera y 58° Comercial e Industrial en el marco de la Expo Rural 2026, la diputada provincial Agostina Mora conversó con La Opinión Austral y destacó que “es importante siempre acompañar estas exposiciones ganaderas industriales y comerciales. Creo que en todas las instancias que hemos sido invitadas intentamos acompañarnos”.

Además, remarcó: “Son instancias y momentos para poder ver cuáles son las problemáticas del sector e intentar desde los espacios institucionales, circunstanciales que tenemos, realizar distintas propuestas que fueron diciendo las distintas autoridades, tanto de de a nivel nacional como provincial y generar los puentes de diálogo para en definitiva también promover las soluciones”.

Mora recordó que “nosotros hemos estado con la emergencia climática, hemos repudiado la resolución que ponía en riesgo a la Patagonia como zona libre de (fiebre) aftosa y eso se hace solamente si tenés la posibilidad de estar a acompañar y escuchar cuál es la problemática”.

Aseveró que “muchas cosas siempre, desde la disidencia, nos permiten o nos impiden escuchar cuáles son las problemáticas y la verdad que cuando vos tenés una responsabilidad institucional tenés que escuchar a todos los sectores, coincidas ideológicamente o no. Porque siempre tenés puntos de encuentro como el desarrollo del país, y en esto el campo siempre ha sido un motor de desarrollo”.

