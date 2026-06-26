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La negociación paritaria docente en Santa Cruz volvió a reunir este jueves al Gobierno provincial con los sindicatos que representan a los trabajadores de la educación para continuar el análisis de la propuesta salarial y laboral presentada por el Poder Ejecutivo. La reunión concluyó con posturas diferentes entre las organizaciones sindicales: la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) resolvió aceptar la propuesta integral del Gobierno y continuar con reclamos del ámbito laboral, mientras que la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) la consideró insuficiente y manifestó su desacuerdo con distintos puntos de la oferta, entre ellos la devolución de los días caídos.

El encuentro se desarrolló en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con la participación de representantes del Ministerio de Economía, del Consejo Provincial de Educación (CPE), de ambos sindicatos y de la autoridad laboral.

El Gobierno agregó una propuesta

Durante la reunión, el Poder Ejecutivo ratificó la propuesta salarial presentada en la audiencia anterior.

La oferta contempla un incremento del 3% para junio, 10% para julio, 1% para agosto, 1% para septiembre, 1% para octubre y 1% para noviembre, todos sobre el valor punto, con carácter acumulativo e impacto tanto para docentes activos como jubilados.

Además, incluye el pago del ítem de Seguridad e Higiene para los preceptores de taller con los haberes de julio y la devolución de los descuentos por los días de paro durante agosto y octubre. En ese sentido se adelantó el pago de la segunda cuota de noviembre a octubre.

Como novedad respecto de la reunión anterior, el Ejecutivo incorporó una propuesta laboral relacionada con la continuidad de los resguardos docentes.

La iniciativa establece mantener durante todo el ciclo lectivo 2027 los resguardos vigentes durante 2026 y avanzar en la creación progresiva de cargos de Preceptoras Únicas para salas de 4 y 5 años del Nivel Inicial y de Parejas Pedagógicas para primer grado de Educación Primaria.

El acta también prevé la conformación de una Comisión Técnica integrada por el Ministerio de Economía, el Consejo Provincial de Educación y ADOSAC durante el segundo semestre de este año para elaborar el mecanismo de implementación y la normativa correspondiente.

Al presentar la propuesta, el Poder Ejecutivo sostuvo:

“Esto implica el máximo esfuerzo que puede realizar el Poder Ejecutivo”.

ADOSAC pidió una mejorar

Tras informar que la propuesta había sido analizada en asambleas y en el Congreso Provincial del gremio, ADOSAC sostuvo que existieron avances respecto de la negociación anterior, aunque indicó que el ofrecimiento seguía siendo insuficiente.

Entre sus planteos solicitó mejorar los porcentajes de aumento, reducir los plazos de aplicación, incorporar una cláusula gatillo automática y permanente, alcanzar una remuneración equivalente a la canasta básica de 1.900.000 pesos para el cargo testigo y convocar una nueva paritaria a más tardar en septiembre.

Respecto de los descuentos por las medidas de fuerza, el gremio pidió que la devolución se realice en una sola cuota, planteo que no fue incorporado por el Ejecutivo.

Posteriormente, el Gobierno aclaró que la devolución de los días descontados estará sujeta al compromiso de recuperación de los contenidos pedagógicos por parte de los estudiantes.

En materia laboral, ADOSAC también pidió que los cargos de Parejas Pedagógicas y Preceptoras Únicas sean creados e incorporados a las plantas funcionales desde septiembre de 2026, que la Comisión Técnica comience a trabajar antes del 10 de agosto y que en la reubicación se contemple a los docentes titulares actualmente en disponibilidad.

Asimismo, solicitó incorporar al tratamiento otros puntos de su proyecto vinculados con la creación de cargos de apoyo pedagógico y bibliotecarios, cantidad de alumnos por curso, equipos interdisciplinarios, jardines maternales y preservación de categorías institucionales.

Sobre el cierre de la reunión, ADOSAC reiteró su posición respecto de la oferta salarial. “Nosotros queremos instar a las autoridades a que se vuelva a estudiar esta propuesta, particularmente en aquellos aspectos que hacen a la pauta salarial.”

Y agregó: “Naturalmente consultaremos a nuestros compañeros ante la respuesta obtenida en el día de la fecha, para ver el curso a seguir”.

AMET aceptó la propuesta

Luego de consultar si existía una oferta superadora, AMET recibió como respuesta del Poder Ejecutivo que la propuesta presentada era la única propuesta integral disponible.

Tras las asambleas realizadas por el sindicato, la organización informó que resolvió incorporar la propuesta salarial y laboral presentada por el Gobierno.

Según expresó en el acta, la decisión se fundamentó en cuatro aspectos principales: el incremento salarial acumulado del 17,9%, la devolución de los días caídos, el pago del ítem de Seguridad e Higiene para los preceptores de taller y la continuidad de los resguardos de cargos y horas cátedra para el próximo ciclo lectivo.

Al mismo tiempo, AMET solicitó adelantar la paritaria prevista para diciembre y pidió que, en caso de que el Gobierno cuente con nuevas herramientas financieras, convoque nuevamente a una negociación para mejorar la situación salarial del sector.

Reclamos para la Educación Técnica

Además de su definición sobre la propuesta salarial, AMET volvió a presentar un amplio listado de planteos vinculados con la Educación Técnico Profesional.

Entre ellos reiteró pedidos de creación de cargos en escuelas industriales de San Julián, Río Gallegos, El Calafate, Los Antiguos, Puerto Santa Cruz y Río Turbio; la incorporación de bibliotecarios, jefes de sección, auxiliares docentes, asesores pedagógicos y ayudantes de laboratorio; la continuidad del proceso de titularización iniciado en 2025; la creación de horas institucionales; la implementación del cargo de orientador social; mejoras edilicias; ampliaciones de establecimientos; provisión de insumos; obras de infraestructura y la regularización de distintas situaciones administrativas que afectan a la modalidad técnico profesional.

Ante esos planteos, el Consejo Provincial de Educación respondió que los temas serán abordados durante la reunión de la subcomisión laboral prevista para el 2 de julio.

El lunes se vuelven a encontrar

Sobre el final del encuentro, el Poder Ejecutivo aceptó adelantar la próxima instancia de negociación y propuso realizarla durante la segunda quincena de octubre, en reemplazo de la convocatoria inicialmente prevista para diciembre. Además, reiteró que la devolución de los días descontados estará vinculada a la recuperación de los contenidos pedagógicos.

Finalmente, la autoridad laboral dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 29 de junio a las 12:00, cuando las partes volverán a reunirse para continuar la negociación paritaria docente en Santa Cruz.