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En el marco de las políticas de modernización operativa de la fuerza policial de Santa Cruz y el, fortalecimiento de la prevención y la seguridad ciudadana que impulsa el Gobierno de Claudio Vidal, se hizo entrega de nuevos vehículos y equipamiento con el fin de mejorar la capacidad operativa de distintas áreas policiales y avanzar hacia un esquema de mayor autosuficiencia.

Los recursos permiten fortalecer el trabajo de Fuerzas Especiales, Criminalística y otras dependencias, además de agilizar el traslado de vehículos inmovilizados o siniestrados.

Las camionetas adquiridas por el gobierno para la policía. (FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

En sus palabras, el jefe de Policía comisario General Diego Agüero, valoró el esfuerzo del personal que continuó cumpliendo sus tareas a pesar de las pasadas limitaciones y aseguró que los nuevos medios permitirán dar un salto cualitativo en la seguridad ciudadana.

“Estos medios nos permiten que el personal de fuerzas especiales se desplace con mayor seguridad y capacidad operativa; que el equipo de criminalística llegue al lugar de los hechos con los elementos necesarios para cumplir, preservar y recolectar evidencias con mejores estándares; que el traslado de rodados inmovilizados o siniestrados deje de ser un problema logístico y se convierta en una respuesta ágil, inmediata y ordenada”, afirmó Agüero.

Y agregó que también permitirá que “el personal de las diferentes dependencias que hoy reciben un móvil o equipamiento de protección pueda cumplir de manera segura con su función”.

Optimización de los recursos

En el mismo marco se entregó equipamiento al Cuerpo de Bomberos, adquirido con recursos generados por el trabajo de las plantas verificadoras. Además, se presentó la compra como parte de una política para reducir la dependencia de fondos provinciales y optimizar el uso de los recursos públicos.

De izquierda a derecha: Pedro Prodromos (ministro de Seguridad), Claudio Vidal (gobernador), y Diego Agüero (jefe de la Policía). (FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

“Es importante destacar que en este mismo marco se entregó equipamiento al Cuerpo de Bomberos, con la diferencia de que estos elementos fueron adquiridos con recursos propios, generados por el trabajo de las distintas plantas verificadoras”, señaló el jefe de la Policía al señalar “esta compra es un hecho histórico, no solo por el costo, sino por lo que representa: la voluntad clara de invertir en nosotros mismos, la voluntad de fortalecer nuestra capacidad operativa y de avanzar hacia un modelo de autoabastecimiento”.

“Buscamos reducir la dependencia económica para cumplir con nuestra función y así optimizar los recursos del Estado provincial”, recalcó Agüero.

Juzgado de Infracciones

Asimismo, Agüero subrayó la importancia de las políticas de prevención impulsadas por la gestión del gobernador Claudio Vidal, destacando la aprobación y reglamentación de la ley que habilita el funcionamiento del Juzgado Provincial Administrativo de Infracciones de Tránsito.

“Con este propósito, y como parte de una propuesta de políticas de prevención y autoabastecimiento, a través del Ministerio de Seguridad se gestó, se aprobó y se reglamentó la ley que habilita el funcionamiento del Juzgado Provincial Administrativo de Infracciones de Tránsito”, recordó.

El organismo permitirá sancionar con celeridad, disuadir conductas de riesgo en carreteras y destinar un porcentaje de la recaudación de multas a la adquisición de más equipamiento para la totalidad del personal policial, reduciendo costos en el sistema de salud y preservando las arcas provinciales.

“Buscamos reducir la dependencia económica para cumplir con nuestra función y así optimizar los recursos del Estado provincial”, recalcó Agüero. (FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

“Este organismo representa una herramienta de control y sanción. A través de su funcionamiento se podrá actuar con una mayor celeridad administrativa, sancionar con justicia y generar un efecto disuasivo concreto sobre quienes no respetan las leyes y ponen en riesgo la vida de los demás en las rutas provinciales” remarcó el titular de la institución policial al asegurar “cuando el control de tránsito se fortalece, se baja la siniestralidad, se protege la vida y se genera seguridad”.

“Como respuesta a las infracciones detectadas y sancionadas, un porcentaje del valor de esas multas será destinado a solventar los costos necesarios para la adquisición de más elementos operativos y de seguridad, destinados para la totalidad del personal policial. De esta forma, también estamos contribuyendo a preservar las arcas provinciales, porque evitar siniestros se reducen los costos sociales, sanitarios, patrimoniales y económicos que dejan los accidentes viales”.