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El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos, destacó la inversión realizada por el Gobierno provincial para fortalecer el equipamiento de la Policía y los organismos vinculados a la seguridad. “Es un compromiso que nosotros asumimos y lo vamos cumpliendo porque, si bien muchas veces cuesta, vamos despacio, pero sin pausa”, afirmó durante el acto de entrega de nuevos vehículos y herramientas operativas encabezado por el gobernador Claudio Vidal.

La presentación se realizó en la sede del Ministerio de Seguridad y comprendió la incorporación de unidades pesadas y livianas, vehículos especializados y equipamiento destinado a distintas áreas de la fuerza policial y del Servicio Penitenciario.

Más seguridad para el personal

Pródromos puso especial énfasis en las condiciones en las que trabajaban algunos sectores de la Policía, particularmente durante los traslados de personal que interviene en procedimientos de riesgo.

Chalecos y equipamiento, parte de la inversión provincial en materia de seguridad. (FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL):

“Son áreas que muchas veces se trasladaban en la caja de la camioneta. A partir de ahora van con más seguridad, porque más allá de los riesgos que corren en su tarea, también corrían riesgo en el traslado, sentados en una caja”, explicó.

El ministro señaló que las nuevas unidades permitirán mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos y brindar mayor respaldo a las tareas de prevención, intervención e investigación que se desarrollan en distintos puntos de Santa Cruz.

Millones en vehículos y equipamiento

La incorporación se concretó mediante el Decreto N.º 608/26 y fue financiada con fondos UNIRSE, con una inversión de $1.687.658.966.

El equipamiento comprende seis grúas de arrastre: cuatro destinadas a la Policía Caminera, una a Logística Policial y una a la Agencia Provincial de Seguridad Vial. También se incorporaron tres furgones: dos vehículos de intervención rápida para las divisiones de Fuerzas Especiales de Zona Norte y Zona Sur, y un laboratorio móvil para la División Criminalística.

Los vehículos para distintas áreas operativas de las fuerzas de seguridad. En la foto, los cadetes de la Policía. (FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

A esto se sumaron diez camionetas pick-up 4×4, en el marco del Memorándum de Entendimiento firmado con YPF, destinadas a Policía Caminera, Criminalística, Narcocriminalidad, Asuntos Internos y el Servicio Penitenciario Provincial, además de motocicletas para la División Operaciones Rurales.

La entrega incluyó también cien chalecos antibalas RB3 para el personal de Infantería y Fuerzas Especiales, con una inversión de $123.463.200; equipamiento para la Superintendencia de Bomberos por $35.217.213; cuarenta conos de señalización para la Policía Caminera y dieciséis cámaras lectoras de patentes que integran el Anillo Digital Federal.

“Hay que reparar las dependencias”

Al referirse a la situación que encontró el Ministerio de Seguridad al inicio de la gestión, el funcionario sostuvo que el deterioro alcanzaba a distintas áreas del Estado provincial.

“Como a toda la provincia, la dejaron devastada. Cuando nos dejan sin economía no se puede hacer mucho”, expresó. En ese sentido, mencionó las tareas que se llevan adelante para recuperar edificios públicos y dependencias policiales.

Prodromos: “El vecino tiene que entender que se están empezando a reparar las escuelas, los hospitales y también las dependencias de las comisarías. (FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

“El vecino tiene que entender que se están empezando a reparar las escuelas, los hospitales y también las dependencias de las comisarías. La sociedad tiene que empezar a ver la realidad de que hay que generar un cambio”, manifestó.

El ministro también se refirió a los allanamientos realizados el martes en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires, en un operativo articulado con fuerzas federales y por disposición de la Justicia Federal.

“Nosotros seguimos trabajando. Estos vehículos significan que, para salir nuevamente a hacer los allanamientos, el personal va a ir con más seguridad”, afirmó.

Durante sus declaraciones, Pródromos destacó la importancia de administrar correctamente los recursos públicos y cuidar los bienes que pertenecen a la comunidad. En ese marco, recordó que el predio donde se desarrolló el acto perteneció a Austral Construcciones y actualmente forma parte del patrimonio provincial. “El Ministerio de Seguridad tiene una oficina acá. Hay que cuidar lo que es de los vecinos”, remarcó.