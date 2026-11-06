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El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, Rodolfo Aguiar, destacó la firma de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) de cuatro municipios santacruceños y valoró la decisión política del gobernador Claudio Vidal y de los intendentes para avanzar en el reconocimiento de derechos de los trabajadores municipales.

Durante el acto realizado en Casa Santa Cruz, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el dirigente sindical estableció un contraste entre los acuerdos alcanzados en la provincia y el escenario nacional, al que describió como un proceso de retroceso en materia laboral.

“Esto que estamos haciendo hoy aparece como un oasis en el desierto de destrucción de derechos en el que se ha convertido la Argentina”, expresó Aguiar.

La dirigencia sindical acompañó la firma de los CCT. FOTO: GOBIERNO

Reconocimiento a la voluntad política

El titular de ATE Nacional sostuvo que la lucha y el trabajo de las organizaciones sindicales son fundamentales para conquistar mejoras, pero señaló que esos esfuerzos necesitan encontrar una decisión política favorable por parte de quienes ejercen responsabilidades de gobierno.

“Los sindicatos podemos luchar, pero los logros no llegan si no se encuentran con la voluntidad política de aquellos que gobiernan; hoy hay un reconocimiento a la voluntad política de este gobernador y de estos intendentes que permitieron que estemos dando este paso trascendental para que se amplíen los derechos de todas y de todos los trabajadores municipales“, afirmó.

En ese sentido, puso en valor la participación de las autoridades provinciales y municipales en un proceso que permitió avanzar en acuerdos colectivos para Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Gobernador Gregores y Perito Moreno.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. FOTO: GOBIERNO

Democratización de las relaciones laborales

Aguiar también hizo hincapié en la importancia de que los empleados públicos participen directamente en la discusión de las condiciones de trabajo, dejando atrás esquemas donde las decisiones dependían exclusivamente del Ejecutivo local.

“Discutimos los trabajadores nuestros propios derechos y obligaciones; ya no las discute el patrón solo, formamos parte y somos iguales que el Poder Ejecutivo en esa discusión”, remarcó el dirigente.

Asimismo, explicó la trascendencia jurídica de los instrumentos firmados y señaló que, tras el proceso formal de homologación, adquieren fuerza normativa plena para regular el empleo municipal. “Una vez que se firma y luego sea homologado, se convierte en una ley que construimos nosotros mismos“, sostuvo.

Reclamo por la coparticipación y el empleo público

Durante su intervención, el líder sindical planteó la necesidad de discutir la distribución de los recursos coparticipables y las dificultades financieras que enfrentan los municipios para responder a las demandas salariales. En ese marco, cuestionó el esquema nacional y las asimetrías en el reparto de fondos.

“Tenemos una ley de coparticipación federal injusta de los años noventa donde el 80% queda en Buenos Aires y a los municipios llega apenas el 4%; por eso, aunque hagamos el paro más grande, el intendente a veces no tiene presupuesto y esta pelea la tenemos que dar juntos”, expresó.

Finalmente, Aguiar reivindicó el papel estratégico de los estatales en la sociedad y convocó a sostener la defensa del sector público: “Los estatales curamos, educamos, apagamos incendios, sacamos el carbón y hasta construimos reactores nucleares; tenemos que seguir librando esta batalla cultural y disputa de sentido”.