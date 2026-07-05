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El gobernador de Chubut Ignacio Torres analizó el escenario político nacional tras la reorganización del gabinete de Javier Milei. E declaraciones a Radio Mitre señaló que una eventual implementación de listas colectoras en el escenario nacional podría beneficiar más a la oposición que al oficialismo, y puso en dudas que la Casa Rosada impulse ese mecanismo. Asimismo, dijo que el candidato natural del oficialismo es Javier Milei y celebró la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete de la Nación.

La llegada de “el Colo”

Celebró la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete de la Nación y lo interpretó como un cambio de clima político indispensable para destrabar la gestión con las provincias. “Cuando me enteré la noticia lo celebré. Primero por la vocación de diálogo y la posibilidad de tener un interlocutor que nos lleve en este veranito que queda antes de las elecciones a avanzar en una agenda intensiva de gestión”, manifestó Torres.

“La decisión del presidente de que sea Santilli tiene que ver también con un mensaje hacia los gobernadores, hacia el generar un diálogo, generar consenso”, precisó.

Puso especial relieve en que el impacto de esta designación beneficia de manera directa a la relación de los gobernadores con el Gobierno nacional. Asimismom destacó que Chubut, Río Negro y Neuquén consolidaron esquemas de financiamiento inéditos de la mano de Sanitilli.

Momento en el que Javier Milei le toma el juramento a Diego Santilli.

“Pudimos financiar obras junto con Neuquén y Río Negro que no se hicieron en otras épocas,son inéditas . Con un gobierno que tiene la concepción ideológica de hacerse cargo de las Relaciones Exteriores y la Seguridad Interior, tuvimos que enfrentar la obra pública en lo que hace a la infraestructura. Se hizo de manera coordinada con una agenda de desarrollo común y no es solamente una ejecución presupuestaria, se avanzó en garantías soberanas y acceso al financiamientos”, detalló.

En esta sintonía, dijo: “De la mano de Santilli pudimos destrabar en una sola reunión muchas cuestiones que son importantes no solo para Chubut, sino para la Patagonia”.

En otro roden de cosas, definió la asunción del nuevo Jefe de Gabinete como un punto de inflexión para recuperar la iniciativa gubernamental. “Hubo un momento bisagra, se recuperó la agenda y la iniciativa. Adorni monopolizó la discusión política, pero hay otras cuestiones como el desarrollo de Vaca Muerta, la relación interjurisdiccional para la explotación y el manejo de recursos provinciales que marca lo necesario que es tener una relación aceitada con Nación. Esto genera divisa, te hace competitivo y dinamiza la economía de diferentes sectores”, completó.

En esa línea, evaluó el impacto negativo que tuvo para la Casa Rosada sostener al anterior vocero presidencial durante meses de cuestionamientos patrimoniales. “Indudablemente tuvo un costo político el hecho de sostener a Adorni”, reconoció.

Javier Milei en la CPAC de Hungría 2026.

Armado de frentes políticos

Mientras el presidente Javier Milei comienza a cosechar apoyo de sus más allegados para ir por la reelección en las presidenciales del 2027, “Nacho” Torres habló de la figura del libertario.

“El candidato natural del oficialismo es sin dudas el presidente, sería muy extraño que aparezca otra figura”, sostuvo Torres.

Sobre el armado general del mapa político, advirtió que la conformación de una alianza con afinidad ideológica debe ser el producto de discusiones de fondo y no una mera matemática de ingeniería preventiva para evitar la dispersión de los votos. “Después, si está la posibilidad de conformar un frente que se consolide en alguna afinidad ideológica y que sea más polarizada la elección, será el resultado de un montón de negociaciones y de discusiones”, evaluó.

La Boleta Única de Papel sigue cosechando adeptos.

Rechazo a las colectoras

Al ser consultado sobre las versiones que indican la posibilidad de incorporar las listas colectoras en el sistema electoral argentino, dijo: “Creo que las colectoras pueden llegar a beneficiar más a la oposición que al oficialismo. Por eso no termino de entender el criterio político”, afirmó.

Aclaró que el planteo no le fue transmitido de manera oficial y que analizarlo ahora es “hacer futurología”, aunque reconoció que el debate llegará al Senado de la Nación.

“Tampoco nadie me habló de colectoras. No hablé de cuestiones electorales, si bien es cierto hay rumores de modificaciones de colectoras y de las PASO que probablemente tengamos que discutirlo internamente en el partido y en el bloque del senado”, subrayó.

Argumentó que este mecanismo funciona como un salvavidas para los sectores fragmentados que carecen de liderazgos unificados, facilitándoles resolver sus disputas internas a costa del sistema general.

“Los espacios que tienen definidos sus candidatos, como el oficialismo, que naturalmente es Milei, no debería ser un problema dirimir la interna. Creo que se está facilitando a otros sectores que sí tienen que resolver internas”, sentenció.

Ley de Lemas y el escenario nacional

El mandatario trazó una línea divisoria tajante entre las herramientas de adhesión y aquellos esquemas complejos que operan bajo la lógica de la Ley de Lemas, calificándolos como un retroceso institucional.

“Las adhesiones es una cosa y las colectoras a modo de Ley de Lemas, claramente es un atraso. Dudo mucho que se plantee Ley de Lemas”, precisó.

Asimismo, rechazó el argumento de que una mayor oferta electoral beneficie de manera automática al kirchnerismo, tildando esa idea de antidemocrática.“Plantear esa premisa es antidemocrático”, dijo Torres, recordando que ese mismo razonamiento se utilizó en contra del actual presidente en los comicios anteriores.

“No coincido con esa premisa. Es el mismo razonamiento que se usó contra Milei cuando compitió fuera de Juntos por el Cambio en 2023, en un esquema de tercios, sin que eso impidiera que llegara al Ballotage y ganara las elecciones por un margen importante”, insistió.

Chubut como garantía de transparencia

El gobernador respaldó su postura en los cambios políticos que implementó en su propia provincia para terminar con un ciclo político de veinte años sostenido por un andamiaje electoral complejo.

“Dimos una batalla muy fuerte en Chubut, estuvo gobernando el mismo signo político durante 20 años. Era difícil generar alternancia justamente por un sistema tramposo que se vino sosteniendo durante mucho tiempo”, recordó.

Detalló que su gestión desmanteló esa estructura otorgando autonomía a las intendencias y simplificando el método de votación.

“Buscamos darle autonomía a los municipios para que definan sus propias condiciones electorales. Primero eliminamos las PASO y después implementamos la Boleta Única Papel, un sistema más amigable. Creo que es un salto de calidad y el hecho de que se haya implementado a nivel nacional es importante desde lo económico, desde la transparencia y practicidad. El hecho de que se haya dado también a nivel nacional es importantísimo desde lo económico, desde la transparencia del comicio hasta incluso de la practicidad”.

El 13 de junio del 2024 Santa Cruz, por impuilso del gobernador Claudio Vidal, dio de baja la Ley de Lemas. FOTO: GOBIERNO

Qué pasa en Santa Cruz

El debate planteado por Ignacio Torres sobre los riesgos de las listas colectoras y la necesidad de dotar de transparencia a los procesos electorales encuentra un correlato directo en la provincia patagónica.

Santa Cruz consolidó una reforma estructural de su matriz política al derogar por unanimidad la Ley de Lemas. Estuvo vigente durante 36 años y funcionó a un candidato acceder al Poder Ejecutivo acumulando los sufragios de las listas rezagadas de su propio espacio.

Para regular el escenario posterior, el Gobierno de Claudio Vidal avanzó con la sanción de la Ley Electoral Provincial Transitoria (Ley 3929). Este marco adoptó un sistema de elección directa a simple pluralidad de sufragios para las categorías provinciales y municipales, cumpliendo con la principal bandera de gestión oficial: desmantelar un sistema electoral calificado como distorsivo de la voluntad popular.

“Fue un reclamo genuino del pueblo de Santa Cruz es, hace muchos años, eliminar, terminar con la Ley de Lemas. Puede agradar a un sector, a otro, no quizás, pero es el mandato del pueblo”, señalaba Vidal el mismo día que Diputados derogó aquella norma electoral.

La Cámara de Diputados de Santa Cruz analiza en comisiones los proyectos para la sanción del nuevo Código Electoral Provincial definitivo, donde el eje central gira en torno a la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) bajo la modalidad de soporte único integral.

La adopción de este formato unificado funciona en la práctica como un límite operativo estricto contra las colectoras. Al concentrar toda la oferta electoral en una sola hoja organizada por filas y columnas, resulta inviable estructurar la proliferación de acoples municipales colgados de una sola categoría superior.

Desde la oposición provincial presionan para mantener abiertas ciertas vías de adhesión. Argumentan que, ante la falta de una instancia previa de selección partidaria, las estructuras locales corren el riesgo de sufrir una atomización extrema en los próximos turnos electorales.

PASO

El escenario electoral se reconfiguró de forma definitiva tras la sanción legislativa y la promulgación del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto 171/2025, que dispuso la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Al momento de defender la medida frente a los cuestionamientos, la Casa Rosada y los bloques aliados basaron su postura en la reducción del gasto público que conllevaba la estructura logística del comicio. Asimismo, fundamentaron la necesidad de ofrecer a la ciudadanía un calendario electoral acotado para evitar múltiples votaciones a lo largo del año.

El gobierno santacruceño sintonizó con esta lógica de eficiencia presupuestaria. Desde el Ejecutivo provincial respaldaron la eliminación del costo financiero de las primarias obligatorias, considerándolo un gasto innecesario para las arcas públicas en un contexto donde el oficialismo local prioriza el autofinanciamiento y el ordenamiento de las cuentas fiscales de la provincia.