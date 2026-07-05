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La exministra de Desarrollo Social de Chubut, Leticia Huichaqueo, comenzó este domingo una nueva etapa en el cumplimiento de la condena impuesta en la causa por la denominada emergencia climática de Comodoro Rivadavia. La jueza de Ejecución Penal, Karina Breckle autorizó un régimen de salidas transitorias progresivas que le permitirá abandonar el domicilio donde cumple prisión domiciliaria en Gaiman todos los domingos entre las 16 y las 22 horas, sin custodia policial y bajo su palabra.

La resolución fue dictada luego de un planteo presentado por su defensora particular, Lorena Elisiancín, quien brindó detalles exclusivos a La Opinión Austral sobre las condiciones impuestas por la magistrada y el estado de salud físico y emocional que atraviesa la exfuncionaria provincial.

Según explicó la letrada, las salidas tendrán un recorrido previamente determinado. Huichaqueo asistirá a la celebración religiosa de los domingos y posteriormente, visitará a dos de sus hermanas, Marisa y Gabriela, quienes residen en un radio cercano a la exfuncionaria.

“La autorización establece un circuito concreto. Leticia va a concurrir a misa y luego podrá permanecer unas horas con sus hermanas. Es un régimen pensado para favorecer una reinserción gradual y fortalecer los vínculos familiares”, explicó Elisiancín.

La exministra integra una familia de cinco hermanas mujeres. Además de Marisa y Gabriela, se agregan Fabiana y Natalia. Sin embargo, la autorización judicial contempla únicamente las visitas a las dos primeras debido a la cercanía de sus domicilios.

La defensa también reveló que existe un encuentro que, por el momento, seguirá siendo imposible.

“Ella no podrá visitar a su madre. Vive en un primer piso y Leticia tiene una discapacidad motriz importante. Se desplaza con un andador y también utiliza silla de ruedas, por lo que acceder a esa vivienda resulta extremadamente difícil”, indicó la abogada.

Menos controles policiales

La resolución judicial también modificó el sistema de supervisión que venía cumpliendo desde que obtuvo el beneficio del arresto domiciliario.

Hasta ahora la Policía efectuaba tres controles diarios, muchas veces en distintos horarios. Ahora ese esquema quedó reducido a un único rondín por día, decisión que también tuvo en cuenta las dificultades de movilidad de la condenada.

Los cambios alcanzan además a los traslados. “Los patrulleros policiales no cuentan con las adaptaciones necesarias para trasladar a una persona con las limitaciones físicas que presenta Leticia. Por ese motivo la jueza autorizó que los desplazamientos dentro de Gaiman se realicen en el vehículo de su familia, que sí está acondicionado para su discapacidad”, dijo Elisiancín.

De esta manera, cuando deba concurrir a la Comisaría de Gaiman para acreditar el cumplimiento del régimen, lo hará en ese vehículo particular y ya no en móviles policiales.

Cada domingo, además, abandonará el domicilio acompañada por integrantes de su familia, quienes permanecerán junto a ella durante todo el tiempo autorizado por la Justicia.

Uno de los aspectos más llamativos planteados durante la audiencia fue el estado emocional que, según la defensa, desarrolló Huichaqueo como consecuencia de los permanentes controles policiales.

Elisiancín sostuvo que la exfuncionaria presenta un cuadro compatible con agorafobia, un trastorno de ansiedad que está estrechamente relacionada con los ataques de pánico.

“Explicamos ante la jueza lo que Leticia desarrolló. Es un temor intenso hacia la presencia policial que fue apareciendo a partir de los constantes controles que se realizaban en cualquier momento del día o de la noche”, afirmó.

Según la defensora, esa modalidad terminó afectando seriamente la salud psicológica de su asistida. “No existía un horario fijo para los controles. Eran sorpresivos y permanentes. Esa incertidumbre constante le generó ansiedad, angustia y episodios de insomnio. Vivía pendiente de cuándo volvería a aparecer un móvil policial o tocarían la puerta de su casa”, sostuvo en diálogo con LOA.

Agregó que ese cuadro fue uno de los argumentos considerados por la magistrada para flexibilizar el régimen de vigilancia, aunque aclaró que su defendida continuará sometida al control judicial correspondiente.

Huichaqueo cumple la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria por razones de salud y ya superó la mitad de la pena, circunstancia alcanzada en diciembre de 2025.

De mantenerse el actual régimen de conducta y cumplirse los requisitos previstos por la legislación vigente, en septiembre quedará en condiciones de solicitar la libertad condicional, etapa en la que continuará sometida a las condiciones que establezca la Justicia hasta completar íntegramente la condena.

Para la defensa, la decisión representa un reconocimiento al cumplimiento de todas las obligaciones impuestas durante la ejecución de la pena.

“Leticia siempre respetó cada una de las reglas fijadas por la Justicia. Nunca hubo incumplimientos ni intentos de eludir los controles. Esta resolución refleja precisamente esa buena conducta y permite avanzar de manera progresiva hacia la etapa final del cumplimiento de la condena”, concluyó Elisiancín.