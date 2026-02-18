Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, encabezó una visita técnica al área Cañadón Amarillo, ubicada en el departamento de Malargüe, donde la UTE Quintana Energy–TSB ejecuta tareas de exploración no convencional sobre la formación Vaca Muerta en suelo mendocino.

La recorrida incluyó frentes operativos vinculados a la adquisición sísmica y a infraestructura estratégica como la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC), plantas compresoras y un pozo ligado al proyecto de inyección de gas.

Durante la visita, Cornejo destacó el valor estratégico de los estudios en curso. “Estamos en el área petrolera Cañadón Amarillo, en el límite con Neuquén. Aquí se están realizando estudios sísmicos para desarrollar la lengua norte de Vaca Muerta y reimpulsar el petróleo mendocino, con una mirada estratégica sobre el futuro energético de la provincia”, sostuvo el Gobernador.

Actualmente, la UTE (Unión Transitoria de Empresas) se encuentra adquiriendo sísmica 3D en un bloque de 202,5 km², una etapa inicial indispensable para definir con precisión las futuras locaciones de perforación. Este proceso consiste en la generación controlada de ondas que se propagan a gran profundidad; el análisis de sus reflexiones permite construir un modelo detallado del subsuelo, reduciendo la incertidumbre geológica.

Cornejo también puso el foco en el cuidado ambiental: “Esta maquinaria cumple con todos los estándares internacionales para no generar grandes impactos en el ambiente. Nos permite obtener información del subsuelo mucho más fiable, que será clave para decidir el desarrollo de inversiones en gas y petróleo en esta zona”, explicó.

Cabe destacar que Mendoza no registraba tareas de sísmica 3D de esta magnitud desde 2017, lo que refuerza la relevancia del proyecto dentro de la política provincial de atracción de inversiones.

Inversión de US$ 44 millones y perforaciones adelantadas a 2026

Como parte del plan de inversiones presentado tras la prórroga contractual, se fijó un compromiso de US$ 44 millones para los tres primeros años, destinados al plan piloto exploratorio no convencional en Cañadón Amarillo.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, remarcó el potencial del bloque: “Estamos en Cañadón Amarillo, un área que hace menos de un año fue adquirida por la UTE Quintana Energy-TSB, con el compromiso de desarrollar la exploración de la Vaca Muerta mendocina. Se trata de un bloque con gran potencial para la provincia”.

El gobernador mendocino conversó con operarios y especialistas en campo durante la recorrida.

“Hoy están cumpliendo con ese compromiso mediante la adquisición de sísmica 3D. Hay diez equipos recorriendo el área y levantando información, que luego será procesada para definir las locaciones donde se realizarán las perforaciones. Este es un paso clave para comenzar a desarrollar la parte mendocina de Vaca Muerta, que representa un futuro promisorio para todos los mendocinos”, subrayó la funcionaria.

Una vez finalizada la adquisición y el reprocesamiento de los datos, la UTE proyecta realizar dos pozos piloto en el segundo semestre de 2026, adelantando el cronograma original que preveía perforaciones a partir de 2027.

Reorganización de activos y prórroga hasta 2036

La visita también cobra relevancia en el marco de la reorganización de activos hidrocarburíferos en el sur mendocino. El bloque estuvo durante años bajo operación de YPF, aunque no formaba parte de sus prioridades de inversión.

En ese contexto, la Provincia autorizó la cesión del clúster de áreas —incluyendo Cañadón Amarillo— a nuevas concesionarias como la UTE Quintana Energy–TSB. Además, avanzó con la prórroga contractual por 10 años para Altiplanicie del Payún, Cañadón Amarillo y El Portón, extendiendo la concesión de este último bloque hasta el 21 de enero de 2036.

El área Cañadón Amarillo, cuya concesión se extiende hasta enero de 2036, forma parte del clúster sur de Mendoza con potencial en Vaca Muerta Norte.

En paralelo al desarrollo no convencional en Vaca Muerta Mendoza, el operador mantiene la continuidad de la producción convencional y ejecuta mejoras tecnológicas. En octubre de 2025, la empresa inició un proyecto de inyección de gas en cuatro pozos del área Chihuido de la Salina Sur, orientado a fortalecer el desempeño de yacimientos maduros y mejorar la eficiencia del sistema.

“Más actores, más actividad y más exploración”

El director de Hidrocarburos, Lucas Erio, destacó el impacto de la política energética provincial: “Mendoza ofrece reglas claras, seguridad jurídica, incentivos concretos y exige inversión acorde al potencial y complejidades de las áreas. Como resultado, un nuevo operador ya está invirtiendo y explorando Vaca Muerta en Mendoza. Esto es exactamente lo que buscamos: más actores, más actividad y más exploración”.

“La actividad se lleva adelante con tecnología que cumple estándares internacionales de protección ambiental”, dijo el gobernador.

Erio añadió que, de obtener resultados positivos, podrían adelantarse nuevas inversiones y definirse locaciones para pozos exploratorios adicionales. “Mendoza no depende de una sola empresa: hoy vemos un operador que ejecuta exploración no convencional, mantiene producción convencional y aplica mejoras tecnológicas en áreas que antes no estaban priorizadas. Eso es lo que cambia el juego y nos permite adaptarnos con creces a la reconfiguración por la que pasa la industria a nivel global”, enfatizó.

En esa linea, el funcionario explicó que las tareas actuales permitirán reducir riesgos técnicos y económicos antes de avanzar con nuevas inversiones, consolidando así el potencial de la Vaca Muerta mendocina como motor de crecimiento energético.