El diputado nacional Jairo Guzmán, representante de La Libertad Avanza por la provincia de Santa Cruz, participó del plenario de las Comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación.

En el marco de la reunión, se avanzó en la aprobación del dictamen, paso fundamental para que el proyecto de ley de reforma laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación, pueda ser tratado en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados.

Desde La Libertad Avanza continúan acompañando el debate de iniciativas que buscan actualizar el marco laboral, fomentar el empleo formal y generar condiciones para el crecimiento y el desarrollo productivo del país.

