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A tan solo horas de la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública, prevista para las 17:00 en todo el país y con réplicas en distintas localidades de Santa Cruz, la senadora nacional Alicia Kirchner se pronunció este martes en sus redes sociales.

En un breve pero contundente mensaje contra el gobierno de Javier Milei, reclamó: “Cumplan la Ley de Financiamiento Universitario”.

La también exgobernadora de Santa Cruz remarcó que “desde Jujuy hasta Tierra del Fuego la Universidad Pública abre oportunidades y forma profesionales para el desarrollo federal de la Patria”.

La jornada de protesta contará con movilizaciones en Río Gallegos, Río Turbio, Caleta Olivia, Puerto San Julián y El Calafate.

En la antesala de la marcha, Karina Dodman, secretaria general de ADIUNPA, brindó detalles a La Opinión Austral sobre la organización de la medida y el complejo escenario que atraviesa la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

“Entendemos que va a haber no solo el arco sindical, sino también sector político de quienes habitan esta provincia, las centrales, la CGT, partidos tradicionales y no tradicionales, y organismos de derechos humanos”, dijo.

Para ADIUNPA, la situación actual representa un desafío a las reglas democráticas. Dodman explicó que la Ley de Financiamiento Universitario ya fue promulgada y reafirmada por el Congreso, lo que marca una independencia de poderes que el Ejecutivo debe respetar.

“Efectivamente la ley está e incluso la justicia ya dictaminó. Hay dos fallos de la justicia, el de primera instancia y el de segunda instancia, que dicen que la ley debe cumplirse”, aseveró.

Sostuvo que “el gobierno apela con un recurso extraordinario, pero eso no tiene nada que ver con los dictámenes ya emitidos” y advirtió que el incumplimiento pone en peligro la democracia, permitiendo que un gobierno elija qué leyes acatar.

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