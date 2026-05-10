Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la antesala de lo que se prevé como una histórica Marcha Universitaria Federal en Argentina, Karina Dodman, secretaria general de ADIUNPA, brindó detalles a La Opinión Austral sobre la organización de la medida, el estado crítico de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y el trasfondo legal que motiva la movilización. El reclamo central radica en el rechazo a la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional.

Santa Cruz y el país

La jornada de protesta tendrá una presencia federal con movilizaciones en múltiples puntos de la provincia. Dodman confirmó que habrá marchas en Río Gallegos, Río Turbio, Caleta Olivia, San Julián y El Calafate. Asimismo, se sumarán actividades en los Ciber Educativos y un grupo de docentes que dictan clases a distancia se trasladará a la marcha central en Buenos Aires.

La dirigente destacó que el acompañamiento excede a la comunidad académica: “El Frente Sindical, el arco sindical acompaña. Hemos estado en reuniones con los partidos, con las dirigencias de los partidos nacionales. Entendemos que va a haber no solo el arco sindical, sino también sector político de quienes habitan esta provincia, las centrales, la CGT, partidos tradicionales y no tradicionales, y organismos de derechos humanos”.

El Frente Sindical acomapañará el reclamo.

El conflicto legal

Para ADIUNPA, la situación actual representa un desafío a las reglas democráticas. Dodman explicó que la Ley de Financiamiento Universitario ya fue promulgada y reafirmada por el Congreso, lo que marca una independencia de poderes que el Ejecutivo debe respetar.

“Efectivamente la ley está e incluso la justicia ya dictaminó. Hay dos fallos de la justicia, el de primera instancia y el de segunda instancia, que dicen que la ley debe cumplirse. El gobierno apela con un recurso extraordinario, pero eso no tiene nada que ver con los dictámenes ya emitidos”, señaló. Advirtió que el incumplimiento pone en peligro la democracia, permitiendo que un gobierno elija qué leyes acatar.

UNPA: matrícula récord y desfinanciamiento

La situación económica de la universidad es paradójica: mientras atraviesa un desfinanciamiento profundo, la demanda educativa está en su punto más alto. Actualmente, la UNPA cuenta con más de 10.000 estudiantes entre ingresantes y cursantes, lo que representa un hito histórico de inscripción y reinscripción.

“Eso habla de la posibilidad que garantiza la UNPA con este presupuesto que está al 45% menos para funcionar. Este sostenimiento se viene realizando todo en el hombro de los trabajadores y las trabajadoras, quienes sostienen la cotidiana con pluriempleo y sobrecarga laboral”, enfatizó Dodman.

En cuanto a los números específicos, detalló:

Ajuste consolidado: el presupuesto aprobado en el Congreso para 2026 consolidó el ajuste realizado durante 2024 y 2025, resultando en un 45% menos de lo necesario según los cálculos oficiales de inflación.

Infraestructura y becas: no existen partidas para infraestructura y las becas Progresar permanecen congeladas en $35.000 .

Hospitales Universitarios: Denunció que las partidas asignadas para hospitales escuela en provincias como Córdoba, Buenos Aires y Tucumán no han sido transferidas porque el gobierno no realizó la distribución correspondiente. MIRA TAMBIÉN El cambio climático le costaría a América Latina el 17% de su PIB De patos rengos y patos fuertes

Karina Dodman, secretaria general de ADIUNPA.

Paritarias

La Ley de Financiamiento establecía la actualización de becas, salarios y partidas de funcionamiento en relación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, obligaba a la convocatoria paritaria cada tres meses, algo que el gobierno no ha realizado desde la promulgación el 21 de octubre de 2025.

“El retraso salarial ronda el 40%. No hay llamado paritario de nada. El gobierno está incumpliendo con aumentos unilaterales; el del mes pasado fue del 1,7%, mientras se especula que la inflación terminará arriba del 2%”, explicó Dodman, vinculando estos aumentos a la paritaria firmada por UPCN.

Horarios y puntos de concentración para el martes

A excepción de El Calafate, todas las sedes concentrarán en el mismo horario para garantizar una medida contundente:

Río Gallegos: Concentración en Plaza Güemes a las 15:30.

El Calafate (CUNET): Concentración a las 15:30 para marchar hacia el Anfiteatro.

San Julián: Concentración en el Hotel Colón.

Río Turbio: Concentración en la Unidad Académica Río Turbio.

Caleta Olivia: Concentración en la Unidad Académica Caleta Olivia.

Ciber Educativos: Se realizarán manifestaciones en las sedes correspondientes.

Dodman concluyó resaltando que la UNPA es una “conquista colectiva” en Santa Cruz, una universidad joven que permitió la movilidad social en el territorio, formando enfermeros, profesores y trabajadores sociales, y que hoy requiere de la defensa de toda la sociedad para garantizar su futuro.