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La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) anunció un paro de 96 horas que se llevará adelante los días martes 12, miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de mayo, en el marco del conflicto salarial que mantienen los gremios docentes con el Gobierno de Santa Cruz.

A través de un comunicado, el sindicato expuso una serie de reclamos vinculados a descuentos salariales, incumplimientos en acuerdos laborales y demoras en la convocatoria a la mesa de negociación paritaria.

En ese sentido, desde AMET señalaron: “Exigimos la devolución de los descuentos absolutamente ilegales y persecutorios aplicados a los salarios docentes, por los salvajes descuentos aplicados por el Banco Santa Cruz en las cajas de ahorro de todos los trabajadores”.

Asimismo, reclamaron “una urgente convocatoria a la mesa de negociación paritaria salarial con el Consejo Provincial de Educación, por la derogación del Acuerdo 716/25 que no respeta lo acordado en la subcomisión laboral”.

Otro de los puntos planteados por el gremio está relacionado con la situación laboral de docentes y cargos técnicos. “Reclamamos no garantizar el resguardo laboral para todos los cargos y horas cátedra por todo el presente ciclo lectivo, por incumplir con los resguardos acordados para los cargos de los laboratorios de la UCETE y SILOSE, y de los CEFYAP”, expresaron.

Cuestionaron el funcionamiento de la Subcomisión Laboral y denunciaron incumplimientos en distintos compromisos asumidos. “Exigimos establecer unilateralmente un cronograma de reuniones de la Subcomisión Laboral sin siquiera respetarlo, por no aportar soluciones concretas a todos los planteos realizados en dicha Subcomisión. Además, por el incumplimiento en la implementación del pago del ítem seguridad a los preceptores de taller, etc.”, manifestaron.

Desde el sindicato lanzaron una consigna dirigida a las autoridades provinciales: “¡Basta de descuentos injustos y falta de respuestas! En defensa de la educación técnica”.

Pidieron que se “arbitre de manera urgente todas las herramientas necesarias para garantizar un aumento salarial real para las y los docentes, incluso evaluando mecanismos extraordinarios de financiamiento si la situación así lo requiere”.

Y agregaron: “La pérdida del poder adquisitivo producto de la inflación, el aumento constante de los alimentos, los servicios y el combustible golpea de lleno a las familias docentes, mientras el salario continúa quedando por detrás del costo de vida”.

Indicaron que “no puede haber calidad educativa con trabajadores empobrecidos. La docencia técnica sostiene todos los días el funcionamiento de las escuelas, talleres y laboratorios de la provincia con compromiso y esfuerzo, pero ese compromiso debe ser acompañado con decisiones políticas concretas (…) entendemos que el Gobierno Provincial debe priorizar la educación y destinar los recursos necesarios para alcanzar una verdadera recomposición salarial”.

A propósito, argumentaron que “si para ello es necesario recurrir a herramientas financieras o tomar deuda con el objetivo de garantizar salarios dignos y sostener el sistema educativo, deberá evaluarse con responsabilidad y urgencia“.

Finalmente, hicieron hincapié: “La educación pública no puede seguir esperando. Santa Cruz necesita respuestas concretas, diálogo serio y decisiones políticas que pongan a los trabajadores de la educación en el lugar que corresponde”.