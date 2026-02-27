Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Senado de la Nación debate desde las 11 de la mañana los proyectos de reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, en lo que el oficialismo busca convertir en su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias, en la previa del discurso que el presidente Javier Milei brindará el domingo ante la Asamblea Legislativa.

Minutos antes del inicio del tratamiento de la reforma laboral, comenzó la discusión del nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

En ese marco, la senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner, advirtió que la iniciativa “es incumplible” con el presupuesto que el Gobierno nacional prevé destinarle.

“Es incumplible con el presupuesto actual”, advirtió Alicia Kirchner

Durante su intervención en el recinto, la exgobernadora de Santa Cruz remarcó que, si bien coincide en la necesidad de generar políticas de contención, el proyecto carece de sustento financiero.

“No puedo estar en desacuerdo en que hay que darle educación y oficio a los chicos, pero es incumplible por lo menos hoy con el presupuesto que se destina a estas políticas”, sostuvo.

Kirchner puso el foco en la infraestructura existente para alojar a menores en conflicto con la ley y cuestionó cómo se implementaría la reforma sin un refuerzo presupuestario.

“En Argentina tenemos 56 lugares de encierro para los niños y niñas que han delinquido. Seis provincias no tienen ninguno. ¿Quién los va a apoyar? ¿El Gobierno nacional o va a recaer nuevamente en las provincias?”, planteó.

En esa línea, sostuvo que el sistema penitenciario se encuentra desbordado y que las provincias necesitan asistencia de la Nación para reconvertir el rol de las cárceles.

“Las cárceles están superadas y las provincias necesitamos apoyo de Nación para que las cárceles puedan cumplir otro tipo de función”, concluyó.

La legisladora también pidió tener en cuenta una mirada integral sobre la situación de los adolescentes y reclamó mayores partidas para salud mental y tratamiento de adicciones.

La senadora santacruceña subrayó que la pobreza es un factor central en la problemática juvenil: “Yo no digo que la pobreza traiga el delito, por Dios, pero la pobreza sí importa. UNICEF ha determinado que 5 millones y medio de niños viven en la pobreza y en la pobreza extrema, 1.200.000.”

En ese sentido, reclamó políticas integrales que incluyan salud mental y adicciones: “Los intentos de suicidio en jóvenes y adolescentes triplican a todo lo que tiene que ver con delitos graves. El Sedronar cerró sus 32 centros y aunque parezca mentira tiene un solo psiquiatra a nivel nacional.”

Kirchner también cuestionó la mirada punitiva del proyecto: “Evidentemente, la edad no es el problema. El problema va más a fondo. Va que nosotros, como Estado, no estamos preparando, mirando las medidas que corresponden.” Y agregó: “No legislemos sin saber cómo vamos a dar respuestas. Claro que hay que cambiar la ley de reforma penal juvenil, yo no estoy en contra, pero tiene que haber una mirada más integral.”

En otro tramo de su discurso, la senadora denunció el vaciamiento de organismos de protección: “Me llama la atención que el 50% del personal de la Secretaría de Niñez y Familia, técnicos y profesionales, más de 1.200, hayan sido despedidos. Eso es lo que me preocupa cuando hacemos este tipo de legislación.”

Finalmente, Kirchner apeló a una visión federal y humanista: “El Congreso está en Capital Federal, pero hay que mirar el país en toda su dimensión, desde Jujuy a Tierra del Fuego. No es cuestión de punibilidad, es cuestión de dar respuestas. La pobreza sí importa, y el Estado tiene que estar presente.”