Promediando el mediodía, el Frente Sindical concentró en el centro de Río Gallegos y movilizaron hasta Casa de Gobierno para realizar un acto con oradores de las entidades gremiales que adhirieron al paro nacional en rechazo a la reforma laboral que se trataba en el Senado de la Nación para convertirla en ley.

Karina Dodman, secretaria general de ADIUNPA: “Una vez más estamos en la calle, es el lugar para defendernos del ataque del Gobierno nacional y de los gobiernos provinciales”, “los trabajadores y trabajadoras del país estamos siendo embestidos permanentemente con la idea de generar puestos de trabajo y sabemos que eso es falso”.

En esta línea, argumentó que se trata de una “idea falsa, no se traduce en las mejoras de calidad de vida para la población. Estamos aquí el día después que el Senado entregó los Glaciares de nuestro país”, remarcó.

La docente universitaria también señaló que “se empecinan en sacarnos permanentemente las condiciones dignas que logramos como pueblo. Lo real es que la soberanía nacional, el agua, las infancias protegidas, las leyes del trabajo las logramos en las calles. Hoy hay que ganar las calles para sostener estos derechos”, exclamó.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Aseguró que “aquellos que pertenecen al Estado, tenemos que saber que este Gobierno nacional viene por todo, mientras que los gobiernos provinciales son cómplices de lo que pasará en nuestro país en los próximos meses”, “tenemos que defender los sindicatos para que por esa vía se defiendan a los trabajadores”.

Dodman advirtió que las universidades públicas argentinas hace dos años que son desfinanciadas, ajustadas y bastardeadas por un presidente que se atreve a decir que los glaciares se pueden contaminar” y agregó que “quieren destruir las universidades para que los científicos que investigan en Argentina no tengan la autoridad para decir que estas políticas van a matar a nuestros pueblos”.

Mientras el Senado legislaba, remarcó que “sin el artículo 44, la reforma laboral tiene todos los votos. Hacia adelante tenemos que redoblar los espacios que quedan, aunque sea en la calle, porque habrá que judicializar esa norma e ir a una resistencia sin precedentes en nuestro país”.

ADOSAC marchó por las calles de Rïo Gallegos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Escuelas públicas

En ese escenario, Juan Manuel Valentín, secretario general de ADOSAC Río Gallegos señaló que la huelga en la ciudad “el paro superó el 90% de adhesión. Es un mensaje claro para el Gobierno, la reforma laboral trae despidos, rebaja salarial, es un ataque al régimen jubilatorio y a la obra social “, “pusimos como consigan salir a la calle para que en Santa Cruz no se pierdan los 1500 puestos de trabajo que quieren dar de baja en el sistema educativo. Daremos esta pelea“, observó.

Más adelante, el secretario general de ADOSAC Provincial, César Alegre, remarcó que “la reforma laboral será ley y tendremos que estar todos en las calles para resistir“.

Asimismo, pidió unidad a todos los trabajadores del Estado y remarcó el diálogo en Casa de Gobierno con la “jefa de ministros de Santa Cruz y nos decía que iban a garantizar los puestos de trabajo, mientras que desde Educación avanzaban con los cierres. Hay que dar esta pelea, caso contrario el trabajo no alcanzará para nadie. No habrá doble cargos y menso horas”.

Desde el SOEM Río Gallegos dieron cuenta que “cada unas de las reformas que se trabajan van a repercutir entre nosotros, queremos apertura de paritarias para todos los trabajadores y que se garanrtice el servicio de salud”.

Seguidamente, Martín Savedra del Centro de Estudiantes de la UNPA- UARG observó que la movilización marcó “una jornada importante en todo el paés, esto es ua muestra clara que cuando el trabajador para demuestra quién demeustra la riqueza”.

“Los gobiernos se encargan de atacar las fuentes de trabajo y a las juventudes sólo le dejan trabajos precarizados, rechazamos la reforma laboral. Los trabajadores del Hospital Garraham demostraron que con unidad las victorias de la clase trabajadora son posibles. Es posibel torcer estas decisiones”.