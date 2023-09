La gobernadora Alicia Kirchner resaltó este lunes las importancia de que haya un Estado presente, el trabajo colectivo, la creatividad en momentos difíciles, los logros alcanzados y el camino de transformación que eligieron los santacruceños. Fue en el marco del acto de entrega de siete ambulancias para Caleta Olivia, Las Heras, Perito Moreno, Pico Truncado, Puerto Deseado y Río Gallegos.

En ese contexto, la mandataria reflexionó acerca de la importancia del esfuerzo. “A muchos no les gusta hablar de esfuerzo pero realmente los logros no se hacen sino hay compromiso y convicciones y muchas veces los mismos te llevan por un camino en el cual hay que hacer un esfuerzo. A mi me encanta hablar de eso porque con eso es cuando se tiene un objetivo claro y hay esfuerzo, se puede lograr ese objetivo”, expresó.

En ese sentido, remarcó que este camino también se puede hacer con alegría porque cuando se esta convencido de lo que se hace, se forma un equipo de espíritu diferente y es tan importante trabajar en equipo. “Todos hablan del Estado presente y la verdad que el mismo debe estar presente junto con la comunidad. El Estado solo no sirve, tenemos que estar siempre juntos. Y trabajar juntos, no conozco otra manera. En los años de gestión y militancia, conozco el trabajo colectivo y es el único que produce las transformaciones. Los individualismos no conducen a nada”, apuntó la mandataria.

“No podríamos estar hablando en este momento de la entrega de casi 100 ambulancias. Esto es para ponernos contentos porque en la primera gestión no teníamos los fondos y un total desequilibrio y nunca mentimos. Siempre dijimos la realidad que encontramos y la gente se enojaba y tenía razón de hacerlo”, agregó.

Además, resaltó la importancia que tiene el factor humano: “97 ambulancias son muy importantes, pero sino estuvieran ellos y ellas. Esas ambulancias serían simplemente automotores o una foto que queda ahí. Yo no quiero hablar de fotos, quiero hablar del movimiento constante y de toda la película”.

Por otra parte, Alicia se refirió a cómo se intenta hacer frente a la situación económica que atraviesa el país e indicó que “son muy lindas las palabras, pero cuando llego al supermercado no me alcanza la plata, también es una realidad; y dirán mezclo ambulancias e ingresos, y no, estoy hablando de la vida misma, de lo que vive cada uno y cada una de nosotros, no es que se ignora la realidad, pero sí buscamos el camino; o te quedás protestando o elegís el camino del hacer”. En ese sentido, recalcó: “Creo que los santacruceños y santacruceñas hemos demostrado a través de décadas que siempre hemos elegido el camino de la transformación, no el camino de la obstrucción y eso quizás es lo más noble que tenemos”.

“Se han hecho muchísimas cosas, ahora estoy evaluando la rendición de cuentas de las distintas áreas, y digo ´cómo con tan poca plata pudimos hacer tanto’, ¿saben por qué? porque hay algo que tiene el santacruceño y la santacruceña que es creatividad; se han logrado muchísimas cosas desde lo colectivo”.

“El individualismo no sirve, necesitamos santacruceños y santacruceñas miren lo colectivo, que estén al lado de cada familia como se debe estar, que te pongas en los zapatos de los otros y de las otras, a veces te quedan grandes, a veces chicos, pero es la manera de sentir. El equipo en sí mismo tiene que tener la actitud que tiene una ambulancia, de ir enseguida al lugar donde se nos necesita, esa es la manera, y eso es lo que les pido a ustedes, que nos ayuden, que nos sigan ayudando, que sigamos construyendo como lo sabemos hacer”, aseguró.

Sobre las ambulancias en particular, precisó: “Se analizarán los equipos, si es mejor, si no; son necesarias y es imprescindible que las tengamos; son 97 del 2015 a la fecha, quizá se necesitan más, pero miren desde el 95′ que no se renovaba el equipamiento en Bomberos, las autobombas, las renovamos en nuestra gestión, y eso es cuidar los fondos y los ingresos; hay dos maneras de transformar la realidad: la de ser creativo o la de decir no puedo porque no tengo ingresos”

Sobre la adquisición de esta partida de vehículos especializados en salud, la Gobernadora detalló: “En estas ambulancias también nos ayudó Nación, con un porcentaje pequeño, pero ayudó, y estamos muy agradecidos. También lo hicimos desde una mirada de responsabilidad social donde, por ejemplo, le pedimos a las empresas mineras que pongan plata para comprarlas. Y, también con fondos propios, es decir, como en una familia todos ponen, no solamente ingresos sino también calidad y capacidad humana. Que nadie les cuente otra cosa, la capacidad humana es lo más importante, no lo pierdan santacruceños y santacruceñas”.

“Hechos Para Crecer, en realidad son hechos para creer, para creer que podemos hacer las cosas, y las vamos a seguir haciendo”, cerró.