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La senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, junto al senador de Chubut Carlos Linares, presentó un proyecto de comunicación en el Senado de la Nación solicitando al Poder Ejecutivo información detallada sobre la situación actual de la empresa estatal Intercargo S.A.U., luego de que el Ministerio de Economía declarara desierta la licitación pública para su privatización. En paralelo, la legisladora santacruceña elevó un pedido de acceso a la información pública al ministro Luis Caputo, en el marco de la Ley 27.275.

La situación de Intercargo se encuentra marcada por el fracaso del proceso de privatización impulsado por el Gobierno Nacional, que no recibió ninguna oferta en la licitación prevista. Este hecho generó incertidumbre sobre la estrategia futura respecto de la empresa y sobre el destino de más de 1.500 trabajadores y trabajadoras. A ello se suman decisiones operativas que afectan directamente a las provincias, en especial a la Patagonia, como el cierre de bases en aeropuertos estratégicos y el retiro de equipamiento técnico indispensable para la atención de aeronaves de gran porte.

En su pedido de informes, Kirchner requirió explicaciones sobre el cierre de las bases de Intercargo en Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, y sobre las condiciones en que quedará la prestación del servicio de rampa y atención aeroportuaria en esas escalas, así como el esquema laboral previsto para el personal afectado. También solicitó que se detallen las razones del retiro de equipamiento para aeronaves de fuselaje ancho en la mayoría de los destinos del país y cuál será el destino definitivo de ese material rodante y operativo.

En los fundamentos del proyecto, la senadora advirtió que el fracaso del procedimiento licitatorio no constituye un mero imprevisto administrativo: “La ausencia total de ofertas pone en discusión la consistencia técnica del esquema impulsado por el Gobierno Nacional y profundiza la incertidumbre sobre la preservación de los puestos de trabajo y el rol de la empresa pública de aquí en adelante.”

Kirchner subrayó que Intercargo cumple una función esencial en el sistema aerocomercial argentino: “La empresa desarrolla tareas indispensables como la carga y descarga de equipaje, el remolque de aeronaves, la asistencia a pasajeros, el suministro de energía y agua, la limpieza y la logística en tierra. Su presencia en las provincias no puede analizarse únicamente desde una perspectiva contable o de rentabilidad financiera de corto plazo.”

Finalmente, la senadora santacruceña alertó sobre el impacto territorial de estas medidas en la región patagónica: “En El Calafate, Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, el desmantelamiento de bases y el retiro de equipamiento comprometen la regularidad de las operaciones aéreas y amenazan con dejar a territorios estratégicos sin la infraestructura mínima para sostener determinadas frecuencias.”

“Privatizar sin control ni criterio no es eficiencia: es abandono”

A través de sus redes sociales, Kirchner volvió a cuestionar la estrategia del Gobierno nacional y reclamó explicaciones por la retirada de Intercargo de distintos aeropuertos patagónicos.

“El Gobierno Nacional debe explicar la retirada de Intercargo en los aeropuertos de la Patagonia. Privatizar sin control ni criterio no es eficiencia: es abandono. La Patagonia no puede quedar aislada ni poner en riesgo derechos esenciales”, señaló.

Además, planteó interrogantes sobre las consecuencias de las medidas: “¿Qué pasa con los trabajadores y con los vuelos que dejan de atenderse? ¿Qué pasa con las familias, la salud y las actividades estratégicas que dependen de la conectividad aérea?”

Finalmente, Kirchner reclamó al Poder Ejecutivo que informe cuáles serán los próximos pasos respecto de Intercargo y que asuma la responsabilidad por el impacto que las decisiones sobre la empresa puedan generar en las provincias patagónicas.