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La Cámara de Diputados de Santa Cruz tomó estado parlamentario de un proyecto de ley que busca crear el Régimen Provincial de Soberanía Productiva, Desarrollo Rural y Acceso a la Tierra, una iniciativa que apunta a fortalecer la producción local, promover el uso sustentable de las tierras rurales y consolidar la soberanía alimentaria de la provincia.

La propuesta, impulsada por los diputados Segundo Abelardo Santana, Luis Gallardo, Pedro Muñoz y Claudia Barrientos, establece un marco normativo para fomentar el aprovechamiento productivo de las tierras rurales, generar empleo, impulsar el arraigo de las familias santacruceñas y reducir la dependencia de alimentos provenientes de otras provincias.

El proyecto tomó estado parlamentario en la sesión de la semana pasada.

Entre los principales ejes del proyecto figura la creación de un Programa Provincial de Relevamiento Productivo de Tierras Rurales, que permitirá identificar el estado de los establecimientos agropecuarios, determinar el nivel de utilización de las superficies y detectar aquellas tierras que permanezcan improductivas o subutilizadas.

A partir de esa información, el Ejecutivo provincial deberá conformar un Registro Provincial de Tierras Rurales Productivas y Ociosas, con el objetivo de contar con un diagnóstico actualizado sobre la realidad productiva del territorio santacruceño.

Reactivación para campos improductivos

Uno de los puntos centrales de la iniciativa prevé que, cuando se determine que un establecimiento rural se encuentra improductivo o manifiestamente subutilizado, la autoridad de aplicación podrá intimar a su titular para que presente un Plan de Reactivación Productiva.

Ese plan deberá ajustarse a las características agroecológicas y económicas de cada región de Santa Cruz y contará con acompañamiento estatal mediante asistencia técnica, capacitación y, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, líneas de financiamiento y herramientas crediticias.

Entre los principales ejes del proyecto figura la creación de un Programa Provincial de Relevamiento Productivo de Tierras Rurales, que permitirá identificar el estado de los establecimientos agropecuarios, determinar el nivel de utilización de las superficies y detectar aquellas tierras que permanezcan improductivas o subutilizadas.

Asimismo, el proyecto fija plazos para que los propietarios acrediten el cumplimiento de los compromisos asumidos y establece que las exigencias deberán contemplar las particularidades productivas de cada zona, evitando criterios uniformes para toda la provincia.

Banco Provincial de Tierras

La iniciativa también propone la creación del Banco Provincial de Tierras Productivas, cuya finalidad será administrar e identificar tierras fiscales o aquellas que puedan incorporarse legalmente a programas de desarrollo rural.

Podrán acceder a esos programas ciudadanos con residencia efectiva en Santa Cruz, familias, productores agropecuarios, cooperativas, asociaciones productivas, pequeñas y medianas empresas y emprendedores que acrediten proyectos productivos viables.

Según el texto, tendrán prioridad aquellas propuestas que generen empleo, produzcan alimentos para el mercado provincial, incorporen valor agregado en origen y favorezcan el arraigo territorial.

El proyecto promueve que los emprendimientos productivos prioricen la contratación de trabajadores con residencia en Santa Cruz y la compra de bienes y servicios a empresas, cooperativas y PyMEs radicadas en la provincia.

Además, se establece que las tierras adjudicadas bajo estos programas no podrán destinarse a fines especulativos ni ser transferidas incumpliendo las condiciones establecidas por el Estado.

Otro de los capítulos del proyecto promueve que los emprendimientos productivos prioricen la contratación de trabajadores con residencia en Santa Cruz y la compra de bienes y servicios a empresas, cooperativas y PyMEs radicadas en la provincia.

La iniciativa también impulsa el desarrollo de procesos de industrialización y transformación de materias primas dentro del territorio provincial, con el objetivo de incrementar el valor agregado de la producción santacruceña.

Canon para incentivar la producción

En materia de incentivos, el proyecto contempla que la autoridad de aplicación pueda establecer un canon productivo destinado a estimular el aprovechamiento de aquellas tierras que permanezcan injustificadamente improductivas.

Segundo Santana, uno de los autores de la iniciativa. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Además, prevé que el incumplimiento de los Planes de Reactivación Productiva pueda derivar en medidas administrativas previstas por la legislación vigente.

En los casos en que se acrediten las condiciones legales correspondientes, el Poder Ejecutivo podrá promover la declaración de utilidad pública y la expropiación de un inmueble rural, aunque el texto aclara expresamente que todas las medidas deberán respetar el derecho constitucional de propiedad, el debido proceso y las garantías previstas por la legislación vigente.

Los fundamentos

En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que Santa Cruz posee un importante potencial para el desarrollo ganadero, agrícola y frutihortícola, aunque advierten que existen extensas superficies rurales cuyo potencial productivo no es aprovechado plenamente.

También remarcan que la fuerte dependencia del ingreso de alimentos desde otras provincias incrementa los costos para los consumidores santacruceños, por lo que consideran necesario avanzar hacia una política de soberanía productiva y alimentaria.

“La iniciativa no busca afectar arbitrariamente el derecho de propiedad, sino conciliar ese derecho con el interés general, el desarrollo económico, la generación de empleo y la función productiva de la tierra“, señalan los autores del proyecto.

Finalmente, sostienen que el fortalecimiento de la producción local permitirá generar nuevas oportunidades laborales, promover el arraigo de las familias santacruceñas y consolidar un modelo de desarrollo rural adaptado a las particularidades de cada región de la provincia.