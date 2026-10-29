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El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, destacó la puesta en marcha del equipo perforador VENVER-52 en el área Anticlinal Aguada Bandera y afirmó que la campaña permitirá sostener la producción convencional y avanzar en la exploración de nuevos objetivos geológicos.

Durante el acto encabezado por el gobernador Claudio Vidal, junto al presidente de Quintana Energy, Carlos Gilardone, el secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar, y trabajadores de la industria, el funcionario remarcó que la incorporación de equipos forma parte de los compromisos de inversión acordados con las operadoras.

“No todos los días se vuelve a poner un equipo de perforación en funcionamiento y no es el único, es el tercero”, señaló Álvarez, al mencionar la puesta en marcha de equipos en CGC, Crown Point y Quintana Energy.

Cinco perforaciones para recuperar y ampliar la producción

La campaña 2026-2027 contempla cinco pozos y una inversión estimada de USD 10 millones. Cuatro perforaciones estarán dirigidas a la Formación Bajo Barreal y permitirán evaluar las posibilidades de desarrollo de los reservorios, así como alternativas de recuperación secundaria y terciaria mediante polímeros.

El ministro Álvarez subrayó que la estrategia energética busca aprovechar mejor los recursos existentes, extender la vida productiva de los yacimientos y sostener la actividad y el empleo. A la derecha, el gobernador Claudio Vidal. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

Álvarez explicó que las tareas responden a los compromisos asumidos en 2024 entre el Gobierno provincial y el sector empresario.

“Estas cuatro perforaciones que se van a llevar adelante ahora, con tecnologías de recuperación convencional, como es la recuperación secundaria y otro tipo de recuperación asistida, le van a dar mayor vida al convencional en la provincia”, sostuvo.

El ministro subrayó que la estrategia energética busca aprovechar mejor los recursos existentes, extender la vida productiva de los yacimientos y sostener la actividad y el empleo.

D-129, la apuesta exploratoria para la próxima década

El quinto pozo, previsto para comenzar en enero de 2027, tendrá carácter exploratorio y estará dirigido a la Formación D-129, donde se evaluarán cuatro anomalías sísmicas que sugieren la posible presencia de gas.

En ese sentido, Álvarez fue contundente al diferenciar los objetivos de la campaña: “Si las otras cuatro perforaciones y la recuperación terciaria es alargar el futuro del convencional, la quinta perforación es el futuro de la provincia de Santa Cruz: ir a D-129”.

El funcionario consideró que el desarrollo de esta formación requiere avanzar en tareas exploratorias que permitan conocer sus características y evaluar su potencial.

La gente acompañó el acto del gobierno provincial, vinculado con la producción hidrocarburífera. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

“Todas las empresas tienen que ir a D-129, empezar a conocer la roca madre y el desarrollo de esa roca madre no convencional es el futuro para la próxima década, no tengan ningún tipo de duda”, afirmó.

La perforación exploratoria alcanzará una profundidad prevista de 2.200 metros y permitirá obtener información para determinar las posibilidades del objetivo geológico.

“Se atiende el presente y se atiende el futuro”

El ministro remarcó que la política energética provincial combina la recuperación de los yacimientos convencionales con la exploración de nuevas oportunidades.

“Que nadie diga que somos improvisados o tenemos trabajo de corto plazo. Se atiende el presente y se atiende el futuro”, expresó.

Asimismo, convocó a los trabajadores a desempeñar sus tareas con compromiso, eficiencia y responsabilidad, y destacó la importancia de que los inversores encuentren en Santa Cruz condiciones para desarrollar sus proyectos.

El gobierno remarcó que la política energética provincial combina la recuperación de los yacimientos convencionales con la exploración de nuevas oportunidades.

“Que todos los inversores del mundo que estén mirando a Santa Cruz no piensen en una provincia que solamente tiene recursos bajo tierra, que vean que acá hay un pueblo con ganas de trabajar y que va a poner en valor todos los recursos que esta provincia tiene”, manifestó.

Inversión, compromiso y empleo santacruceño

Álvarez sostuvo que la puesta en marcha del VENVER-52 representa un nuevo paso en la recuperación de la actividad hidrocarburífera convencional y en el cumplimiento de los compromisos asumidos por las operadoras.

El área Anticlinal Aguada Bandera cuenta con más de 50 locaciones identificadas para futuras perforaciones, una perspectiva que permite proyectar nuevas etapas de evaluación y desarrollo.

En ese marco, el Ministerio de Energía y Minería continuará con el seguimiento de los planes de trabajo y de las obligaciones de inversión, con el objetivo de impulsar la actividad, ampliar las oportunidades productivas y fortalecer el empleo en Santa Cruz.