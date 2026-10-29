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El gobernador Claudio Vidal aseguró que la recuperación de la actividad hidrocarburífera en Santa Cruz comienza a mostrar resultados a partir del diálogo con las operadoras, los acuerdos de inversión y las decisiones adoptadas por la Provincia. Tras participar de la puesta en marcha del equipo perforador VENVER-52 de Quintana Energy, en el área Anticlinal Aguada Bandera, adelantó nuevas incorporaciones de equipamiento y proyectos para ampliar la producción.

“Hace un instante las cosas que se vienen dando no es casualidad, ese efecto del trabajo que se viene realizando en equipo, insistiendo, llegando a acuerdo con las empresas, dialogando, hablando, insistiendo”, expresó durante la rueda de prensa.

El mandatario destacó que Santa Cruz ya cuenta con tres equipos de perforación en funcionamiento y afirmó que el objetivo es avanzar hacia el cuarto, con nuevas inversiones que permitan recuperar la actividad y generar oportunidades laborales.

Quintana sumará otro equipo y Roch comenzará a perforar en 2027

Vidal confirmó que Quintana Energy se comprometió a incorporar un equipo adicional de torre de workover o intervención de pozos, destinado a acompañar las nuevas inversiones que se encuentran en discusión.

El gobernador saludó a los presentes en el acto realizado en la zona norte santacruceña (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

Además, indicó que Roch ratificó el cumplimiento de sus compromisos de inversión y que prevé comenzar nuevas perforaciones entre enero y febrero de 2027.

“Vamos a tener más equipos de perforación, vamos a tener más equipos de workover, más equipos de pulling”, afirmó el gobernador, al describir las perspectivas de crecimiento de la actividad.

La puesta en marcha del VENVER-52 forma parte de una campaña de cinco pozos en Anticlinal Aguada Bandera, con una inversión estimada de USD 10 millones. El programa incluye cuatro perforaciones de desarrollo y una exploratoria, dirigida a evaluar objetivos geológicos de la Formación D-129.

Inversiones por USD 300 millones con Pan American y un proyecto de USD 600 millones con CGC

El gobernador también detalló las negociaciones en curso para promover inversiones de mayor escala en la provincia.

En el caso de Pan American Energy, señaló que se trabaja en una transformación del área con una inversión potencial de USD 300 millones. En paralelo, indicó que se discute con CGC la posibilidad de avanzar en un proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), por más de USD 600 millones.

El personal del sindicato de Petroleros Jerárquicos, presentes en el acto.

Según explicó, estas iniciativas permitirían ampliar la actividad, incorporar equipamiento y generar nuevas oportunidades de empleo.

Vidal también mencionó conversaciones con una empresa estadounidense para desarrollar una operación no convencional y sostuvo que la llegada de capitales internacionales requiere tiempo, previsibilidad y negociaciones sostenidas.

“Es difícil que las inversiones de afuera vuelvan a creer en este país, pero de a poco eso se está logrando. Lleva tiempo, lamentablemente a veces toca esperar, pero la cosa avanza”, manifestó.

La quita de tres puntos de regalías y los acuerdos de inversión

Vidal defendió la reducción de tres puntos porcentuales en las regalías como una herramienta para promover la recuperación de la actividad convencional, cuyos yacimientos maduros enfrentan mayores dificultades para competir con los desarrollos no convencionales de Vaca Muerta.

El mandatario explicó que la medida se vinculó con compromisos concretos de las operadoras para reactivar equipos y ejecutar inversiones. También sostuvo que la Provincia continuará evaluando la continuidad del acuerdo, cuyo vencimiento está previsto para marzo, en función de la incorporación de equipamiento y el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

“Cuando vos competís contra Vaca Muerta, competís contra el no convencional que es productivo, que es totalmente rentable, todas las inversiones más grandes de petróleo van a Vaca Muerta. Nuestros yacimientos son maduros en la actividad convencional”, señaló.

La tapa del diario La Opinión Austral del 22 de octubre pasado.

En ese contexto, destacó la importancia de las nuevas tecnologías de recuperación asistida y de las campañas exploratorias para mejorar el aprovechamiento de los recursos existentes.

D-129: explorar nuevas reservas para el futuro petrolero de Santa Cruz

El gobernador remarcó que la recuperación de los yacimientos convencionales debe complementarse con la exploración de nuevos objetivos, en particular la Formación D-129.

“Cuando se perfora la D-129 y se obtienen resultados está garantizando el futuro petróleo de Santa Cruz en el no convencional”, sostuvo.

La campaña de Quintana contempla un pozo exploratorio dirigido a evaluar anomalías sísmicas que sugieren la posible presencia de gas. Los resultados permitirán ampliar el conocimiento geológico del área y determinar las perspectivas de desarrollo.

Vidal también destacó las gestiones para incorporar tecnología de avanzada, incluidos pozos multilaterales, y señaló que se mantienen conversaciones con inversores para impulsar nuevas alternativas de explotación.

“Un equipo perforador significa muchísimo”: el impacto en el empleo y la economía local

El mandatario subrayó que la puesta en marcha de un perforador no solo genera puestos de trabajo directos en el yacimiento, sino que moviliza una amplia cadena de servicios y proveedores.

El gobernador Claudio Vidal. A la izquierda de la foto, el ministro de Energía Jaime Álvarez, y a la derecha, el secretario general de los Petroleros Jerárquicos, José Llugdar. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

“Cuando levantar un equipo de perforación, no son los trabajadores de un turno, son los trabajadores de tres turnos. Es el camionero, el trabajador petróleo de base, el jerárquico, el vigilador, el que lleva el combustible, el que lleva el agua, el que lleva los insumos, las herramientas de trabajo”, enumeró.

A continuación, agregó que la actividad también impulsa el consumo y el movimiento comercial en las localidades vinculadas a los yacimientos. “Un equipo perforador significa muchísimo realmente”, enfatizó.

Como ejemplo del impacto laboral, relató que una trabajadora santacruceña que se había trasladado a Neuquén regresó a la provincia al encontrar nuevas posibilidades de empleo vinculadas con la recuperación de la actividad.

Ley 90/10 y compre local: “El trabajo tiene que ser para nuestros vecinos”

Vidal ratificó que el crecimiento de las inversiones debe traducirse en oportunidades concretas para los trabajadores y las empresas de Santa Cruz.

“También hay que aplicar la Ley 90/10. El trabajo tiene que ser para nuestros vecinos, para los que viven acá”, afirmó.

En esa línea, anticipó que el Gobierno convocará a empresas petroleras, mineras y otras compañías de relevancia para exigir el cumplimiento de las disposiciones de compre local y ampliar la participación de proveedores, comercios y pequeñas y medianas empresas santacruceñas.

“Vamos a convocar a las petroleras, a las mineras y otras empresas fuertes también para que cumplan la ley del compre local y que les den posibilidades a los comerciantes, a las empresas pymes de la provincia”, sostuvo.

“También hay que aplicar la Ley 90/10. El trabajo tiene que ser para nuestros vecinos, para los que viven acá”, afirmó Vidal. En la foto, sacándose una selfie con una vecina.

El gobernador señaló que la recuperación productiva requiere articular las inversiones con la contratación de mano de obra local y el desarrollo de una cadena de proveedores capaz de acompañar el crecimiento de la industria.

Promoción industrial y nuevas herramientas para atraer inversiones

Durante la rueda de prensa, Vidal también se refirió a la Ley de Promoción Industrial anunciada por el Gobierno provincial, que contempla beneficios impositivos y herramientas destinadas a favorecer la radicación de empresas, el desarrollo de parques industriales y la generación de empleo.

El mandatario sostuvo que estas medidas forman parte de una estrategia para mejorar las condiciones de inversión y ampliar las oportunidades económicas en las distintas localidades.

Asimismo, planteó la necesidad de acompañar iniciativas que permitan financiar proyectos productivos y generar trabajo genuino, incluso cuando requieran instrumentos diferentes de los previstos para las grandes inversiones.

La militancia de SER también estuvo presente en el acto realizado en la zona norte.

“Todo lo que sea producción y trabajo, claro está que hay que tomar decisiones políticas. Pueden gustar, no gustar, pero si los resultados se empiezan a ver, me parece que vale la pena”, expresó.

Vidal: “Hay muchos que están preocupados por las elecciones”

Consultado sobre el escenario político y las discusiones electorales, el gobernador afirmó que su prioridad está puesta en la gestión y en la recuperación económica de Santa Cruz.

“Hay muchos que están preocupados por las elecciones y yo estoy preocupado en trabajar. Mi compromiso siempre con el pueblo”, manifestó.

Finalmente, pidió mayor responsabilidad y acompañamiento de los distintos sectores políticos para enfrentar las dificultades económicas de la provincia.

“Si otros sectores de la política dejaran de poner tantos palos en la rueda y nos ayudaran por lo que no hicieron en el pasado, que puedan acompañar hoy para mejorar la situación económica de esta provincia, sería mucho más fácil”, concluyó.

Vidal ratificó así que la estrategia provincial apunta a sostener la recuperación hidrocarburífera mediante acuerdos de inversión, incorporación de equipos, exploración de nuevos recursos y mayores oportunidades para los trabajadores y las empresas locales.