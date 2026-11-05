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El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, destacó la firma de los acuerdos que establecen las condiciones para el reinicio de las represas sobre el río Santa Cruz y sostuvo que esta nueva etapa debe traducirse en oportunidades concretas para los trabajadores y las empresas de la provincia.

“Fue una mañana de concreciones. Hay trabajos que se vienen llevando adelante hace tres años y que tuvieron muchas complicaciones. Hubo que ir solucionando cada etapa hasta poder llegar a resolverlo en forma completa. Hoy es un avance más”, expresó el funcionario tras la firma de los entendimientos entre la UOCRA, la empresa Gezhouba, UTE y el Gobierno provincial.

Álvarez explicó que durante la jornada se actualizaron los acuerdos entre la representación gremial y la empresa para organizar el inicio de los trabajos, y se suscribió un convenio específico entre la Provincia y la UTE para garantizar el cumplimiento de la legislación santacruceña.

Prioridad para los trabajadores y las empresas locales

El ministro puso especial énfasis en la aplicación del esquema 90/10, que establece la prioridad de la mano de obra santacruceña, y en la participación de empresas provinciales en la provisión de insumos y la prestación de servicios.

“Es ni más ni menos que el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a la mano de obra, al 90/10, que prioriza el trabajo santacruceño. También contempla la provisión de insumos y la prestación de servicios de empresas pymes santacruceñas que puedan ingresar a trabajar en esta megaobra”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es que los recursos que movilice una construcción de esta magnitud generen beneficios económicos dentro de la provincia.

“Que el beneficio de trabajar en la provisión de insumos y en la prestación de servicios también quede en Santa Cruz”, sostuvo.

El Estado tendrá un rol de control y seguimiento

Álvarez también destacó la responsabilidad de los organismos provinciales para verificar que los compromisos asumidos por la empresa se cumplan durante el desarrollo de la obra.

“Va a haber un trabajo muy importante de los organismos de contralor. Esa es su función fundamental: controlar. El Ministerio de Energía y Minería va a tener un trabajo muy importante, al igual que el Ministerio de Trabajo”, afirmó.

El funcionario amplió este criterio al conjunto de las actividades productivas de Santa Cruz y señaló que la prioridad del empleo provincial debe constituir una política transversal.

“Hoy es represas, pero la actividad minera, la actividad petrolera y todas las actividades de la provincia, como el sector pesquero, agropecuario y turístico, deben priorizar el trabajo santacruceño”, enfatizó.

Energía para industrializar y oportunidades para las localidades

El titular de Energía y Minería resaltó además la importancia estratégica de las represas para el futuro energético y productivo de Santa Cruz. Explicó que la obra no solamente representa una fuente de empleo durante su construcción, sino que también permitirá fortalecer las condiciones para avanzar en la industrialización provincial.

“Es una obra que va a generar energía para Santa Cruz y va a ayudar a la industrialización de la provincia. Durante su ejecución queremos que los insumos y los servicios sean santacruceños, que el trabajo sea santacruceño y que esa prosperidad impacte directamente en toda la provincia”, manifestó.

En particular, mencionó las oportunidades que se abrirán para las localidades más próximas al emprendimiento, entre ellas Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Gobernador Gregores y Río Gallegos.

Finalmente, Álvarez valoró las gestiones encabezadas por el gobernador Claudio Vidal para recuperar la actividad económica y avanzar con la puesta en marcha de obras estratégicas.

“Que un gobernador como Claudio Vidal esté trabajando muy fuerte para que haya actividad económica, para que estas obras se pongan en marcha y que esto redunde en un beneficio para todos los vecinos es muy importante”, concluyó.