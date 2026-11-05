Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Esto es un hecho muy importante, valioso para la provincia y significa un montón para los trabajadores de la construcción que estaban esperando una oportunidad de volver a cumplir sus funciones”, afirmó el gobernador Claudio Vidal en diálogo exclusivo con este medio, luego de la firma de los acuerdos que permitirán avanzar con la reactivación de las represas sobre el río Santa Cruz.

El mandatario provincial destacó la importancia de recuperar una obra que permaneció paralizada durante más de tres años y remarcó el trabajo conjunto entre el Gobierno de Santa Cruz, la empresa Gezhouba, los municipios y la representación gremial para alcanzar los entendimientos que permitan retomar la actividad.

El acto se realizó este jueves en la sede de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vidal estuvo acompañado por integrantes de su gabinete y referentes de los distintos sectores vinculados al proyecto. También participaron funcionarios del Gobierno nacional, representantes de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) encargada de ejecutar los trabajos y dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Durante el encuentro se acordó la actualización y adecuación del plan de trabajo, las condiciones laborales y el cumplimiento de los convenios colectivos vigentes para esta nueva etapa de construcción. Además, se avanzó en un entendimiento entre la UTE y la representación gremial para establecer pautas de organización y previsibilidad en el regreso de la actividad.

Claudio Vidal firma los acuerdos que formalizan la reactivación de las represas sobre el río Santa Cruz,

“Es una de las obras más importantes del país. Una obra paralizada por más de tres años, de hecho, antes de que asumiéramos ya estaba parada. Es importante recalcar el trabajo en equipo”, señaló en gobernador a La Opinión Austral.

En ese sentido, recordó las gestiones realizadas en China y defendió el viaje que dio inicio a una serie de negociaciones para recuperar el proyecto. “Esto comenzó en ese viaje a China que muchos cuestionaron, pero nosotros sabíamos a qué íbamos y qué queríamos para nuestra provincia”, expresó.

De izquierda a derecha: Juan Manuel Bórquez, intendente de Puerto Santa Cruz; Javier Aravena, secretario de Estado de Trabajo; Adrián Suárez, coordinador provincial; Fabiola Loreiro, diputada provincial; el gobernador Claudio Vidal; un representante de Gezhouba; Jaime Álvarez, ministro de Energía y Minería; Analía Farías, intendenta de Comandante Luis Piedra Buena; y otros representantes de la empresa Gezhouba en la puerta de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, en Corrientes 1750

Vidal vinculó la reactivación de las represas con el escenario productivo provincial y mencionó la recuperación de la actividad petrolera, la apuesta al desarrollo no convencional y los niveles de actividad minera. “La reactivación de esta obra significa un montón, en un momento clave de país”, sostuvo.

“A los compañeros de la construcción les quiero decir: se terminó la espera”

Uno de los anuncios centrales de la entrevista estuvo relacionado con la incorporación de trabajadores. Vidal confirmó que actualmente hay 230 personas desempeñándose en la obra y adelantó que se prevé sumar otras 180, de acuerdo con un listado que ya fue enviado por la representación gremial.

“Hoy me comentaba Rubén Crespo, dirigente de la UOCRA, que ya habían enviado un listado o habían confirmado un listado de 180 personas más, fuera de las 230 personas que hoy están en funciones en represa”, detalló.

Sobre los plazos previstos para alcanzar un ritmo pleno de actividad, el gobernador indicó: “Esta obra, a mediados de enero, fines de enero, febrero, tiene que estar a pleno, a full. Tienen que estar trabajando con muchísima actividad y generando cientos de oportunidades”.

En ese marco, transmitió un mensaje directo a quienes aguardaban la reanudación de las tareas: “Hoy puedo anunciar que los trabajadores de la construcción vuelven a recuperar su empleo en la obra de represa. A los compañeros de la construcción les quiero decir: se terminó la espera”.

El gobernador también explicó que se firmaron dos acuerdos fundamentales para esta nueva etapa. El primero es un acuerdo de productividad entre la UOCRA y la empresa Gezhouba, rubricado por el secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena.

El segundo establece compromisos vinculados con la generación de empleo y el desarrollo de proveedores locales. Entre sus puntos centrales se encuentra el cumplimiento estricto de la Ley 90/10, que prioriza la contratación de trabajadores residentes en Santa Cruz.

“Es una ley que beneficia a los trabajadores de Santa Cruz, a los trabajadores que viven en la provincia”, remarcó Vidal.

Además, planteó la necesidad de avanzar en distintas mesas de trabajo para fortalecer la ley de compre local y ampliar la participación de las pequeñas y medianas empresas santacruceñas.

“Nuestras empresas pymes merecen la oportunidad que nunca tuvieron y tienen la capacidad necesaria, recursos humanos y estructura para prestar servicios y vender insumos, materiales, etcétera”, manifestó.

Como parte de la continuidad de las gestiones, confirmó que el próximo 18 las autoridades de Gezhouba viajarán a Santa Cruz para mantener una reunión en Casa de Gobierno y avanzar sobre los próximos pasos de la obra. “Creo que podemos lograr un buen trabajo de acá para adelante, en conjunto, en equipo”, agregó.

Financiamiento, controles y el compromiso de que la obra no vuelva a detenerse

Consultado sobre el estado del financiamiento, Vidal explicó que los fondos aportados por Gezhouba y los bancos chinos ingresaron a la Argentina el 7 de enero y que las transferencias se fueron completando hasta recibir la última partida días atrás.

“Esos fondos fueron transferidos, o se fue transfiriendo parte de esos fondos, hasta llegar hace unos días atrás, que enviaron la última partida”, indicó.

El mandatario aclaró que el mecanismo de financiamiento para la continuidad de los trabajos contempla certificaciones de servicio cada 30 días, a partir de las cuales el Gobierno nacional deberá realizar las transferencias correspondientes.

“De acá para adelante comienza la obra, con una certificación de servicio que se tiene que hacer cada 30 días, en donde la Nación tendrá que transferir los fondos”, explicó.

En esa línea, consideró que el cumplimiento de los acuerdos de productividad, el respaldo provincial y la coordinación de las distintas áreas serán determinantes para sostener el ritmo de construcción.

“Si todo el esquema operativo, económico, se mantiene en orden, los acuerdos de productividad, el respaldo y el acompañamiento del Gobierno provincial, a través de sus distintas áreas, del Ministerio de Energía y Minería, de la Secretaría de Trabajo, del Medio Ambiente, todos en coordinación trabajan en equipo, esta obra no se tendría que paralizar nunca más, hasta que se termine y se pueda inaugurar”, afirmó.

Durante la entrevista, Vidal también respondió a los cuestionamientos del diputado Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, sobre un supuesto aprovechamiento político de la firma de los acuerdos. Al respecto, recalcó que en el lugar de la firma estuvo presentes el mismo Guzmán y el legislador nacional José Luis Garrido.

“Yo, la verdad que lo único que puedo asegurar es el trabajo que hizo el equipo de la provincia. Es el esfuerzo que hicieron los trabajadores de la construcción. Es el esfuerzo que hizo la dirigencia de la construcción en esta obra. Observé y fui parte del trabajo en equipo entre Gezhouba, la provincia, los municipios, el gremio. De eso puedo hablar”, respondió.

Y agregó: “Hoy la política deja mucho que desear y hay cosas que uno no puede entender, o por lo menos yo que vengo del sector del trabajo, la producción y la seriedad no lo entiendo. Lo importante es seguir trabajando”

Por otra parte, el gobernador se refirió a su vínculo con el presidente Javier Milei y aseguró que recibió respuestas a los pedidos que le realizó, particularmente en relación con el sostenimiento de YCRT y la continuidad de las represas.

“A mí el Presidente me cumplió. En estas dos cosas que le solicité, me cumplió. No tengo nada que decir. Más que agradecer y pedirle que siga respaldando la continuidad de esta obra y que se apliquen los controles necesarios para que no se vuelvan a cometer los mismos errores”, sostuvo.

Finalmente, insistió en la necesidad de aprender de los problemas que atravesó el proyecto para evitar nuevas interrupciones. “Todos sabemos perfectamente qué es lo que pasó con represa, el desmanejo, la desorganización, el desorden, las desprolijidades. Todos sabemos qué sucedió. Hoy lo importante es tomar eso, citarlo como ejemplo para no cometer los mismos errores, que la obra comience y que no pare nunca más”.

El gobernador estará en la recepción del Papa León XIV

En el cierre, Vidal confirmó que participará de la recepción del Papa León XIV prevista para el domingo en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires. “Claro que sí, voy a participar. He recibido las invitaciones. Voy a estar. Tengo que estar. Hay una cuestión institucional que siempre se debe respetar, pero además, ¿cómo no voy a estar para representar a mi provincia si se trata de alguien tan importante?”, señaló.

El mandatario consideró que la visita del Sumo Pontífice representa una ocasión especial para el país. “No siempre tenemos la visita del Papa a la Argentina. Se va a movilizar toda la comunidad religiosa y ojalá que sirva para armonizar y dejar un poco más de paz en nuestro país”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la Argentina necesita recuperar la calma y la convivencia: “Nuestro país merece más calma, tranquilidad, armonía, un poco más de paz. Vivimos momentos complejos y, a veces, se suman las mezquindades políticas, las maldades que no contribuyen a nada”, concluyó.