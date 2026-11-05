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El gobernador Claudio Vidal confirmó la puesta en marcha de las represas sobre el río Santa. La reactivación se formalizó este jueves, con la firma de dos acuerdos en la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, que establecen las condiciones laborales y productivas para esta nueva etapa de una obra que permaneció paralizada durante más de tres años.

“Es algo muy, pero muy importante. Hoy lo que está sucediendo es una realidad fundamental para los trabajadores de la construcción, para las localidades cercanas a la obra y para el movimiento económico de la provincia”, expresó Vidal luego de participar de la firma.

El mandatario recordó que la construcción se había detenido antes del inicio de su gestión y destacó las negociaciones que encabezó para recuperar el proyecto, entre ellas el viaje a China para avanzar en las gestiones con los inversores.

“El camino comenzó cuando viajamos a China, convencidos de que era lo correcto. Fuimos cuestionados, pero sabíamos que era el camino. Hoy podemos confirmar la puesta en marcha de las represas”, sostuvo.

Más trabajo local y operación plena en verano

Uno de los anuncios más importantes estuvo relacionado con la incorporación de personal. Vidal confirmó que ya comenzó la convocatoria a través de la bolsa de trabajo administrada por la UOCRA. En lo inmediato se sumarán 180 trabajadores a los 230 que actualmente ya se encuentran en el predio.

De acuerdo con lo señalado por el gobernador, la previsión es que entre fines de enero y febrero la obra alcance su plena capacidad operativa.

La reactivación contempla la generación de aproximadamente 1.800 puestos de trabajo directos y 2.200 indirectos, lo que representa una oportunidad de recuperación laboral y económica para Santa Cruz, especialmente para las localidades vinculadas a la construcción de las represas.

En ese sentido, Vidal agradeció especialmente el acompañamiento de los intendentes de Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedra Buena, localidades directamente relacionadas con el desarrollo de la obra y el movimiento económico que generará.

Dos acuerdos para garantizar trabajo santacruceño

Durante la jornada se firmaron dos instrumentos fundamentales para organizar esta nueva etapa de construcción.

El primero es un acuerdo de productividad entre la empresa Gezhouba UTE y la UOCRA, con la rúbrica del secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena. El entendimiento establece la adecuación y actualización del plan de trabajo y las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de las tareas, en el marco de los convenios colectivos vigentes.

El segundo es un convenio de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la empresa ejecutora, destinado a garantizar el cumplimiento de las leyes santacruceñas, con especial atención a la Ley 90/10.

Esta normativa establece que el 90% de los trabajadores incorporados deben ser santacruceños, contar con residencia efectiva en la provincia y cumplir con los requisitos de inscripción en el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL).

“Lo más importante para nosotros es garantizar que la mayor cantidad de empleo que se genere en esta obra y en otras que tenemos en marcha en la provincia sea mano de obra local, mano de obra santacruceña”, remarcó el gobernador.

Prioridad para las pymes y los proveedores locales

El convenio también contempla la aplicación de los criterios de Compre Local, con el objetivo de promover la participación de empresas santacruceñas en la provisión de insumos y la prestación de servicios vinculados a la construcción.

De esta manera, el Gobierno provincial busca que la reactivación no se limite a la generación de puestos de trabajo, sino que también represente nuevas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas de Santa Cruz.

Represas, petróleo y minería: una agenda para recuperar la producción

Vidal vinculó la reactivación de las represas con el proceso de recuperación de otros sectores estratégicos de la economía provincial, especialmente la actividad hidrocarburífera y minera.

En ese sentido, mencionó los avances en la exploración no convencional y los trabajos vinculados a la formación D-129, además de anticipar nuevos anuncios para Gobernador Gregores junto con las autoridades locales.

Finalmente, el gobernador agradeció a los trabajadores de la construcción por la espera durante los años de paralización y reconoció el acompañamiento del equipo del Ministerio de Energía y Minería, del diputado nacional Garrido por sus gestiones con inversores y cámaras industriales, y de la Secretaría de Estado de Trabajo.

“Sé que la realidad es complicada y que todavía falta mucho. Pero en 2023 los santacruceños confiaron en mí para cambiar el rumbo, y sepan que no me pienso rendir. El camino es seguir luchando por una Santa Cruz que abrace el desarrollo, la producción y el trabajo”, concluyó Vidal.